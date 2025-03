Raport Maczfit: Brak czasu i pieniędzy blokuje pasje Polaków. Jak to zmienić?

Polacy nie wiedzą, z czego mogą być dumni. Rusza kampania "We Did It In Poland" [WIDEO]

Życie w ciągłym biegu, praca, domowe obowiązki, rodzina – brzmi znajomo? Dla wielu Polaków to codzienność, w której brakuje przestrzeni na realizację pasji i rozwój osobisty. Badanie Maczfit ujawnia, co tak naprawdę powstrzymuje nas przed robieniem tego, co kochamy, i jak możemy to zmienić. Czy gotowe rozwiązania mogą być kluczem do odzyskania cennego czasu?

Obowiązki kontra pasje – codzienna walka Polaków

Poza pracą zawodową, Polacy poświęcają najwięcej czasu na obowiązki domowe i rodzinne (aż 63% badanych) oraz gotowanie (16,5%). Mimo że blisko trzy czwarte dorosłych (73%) w ciągu ostatniego roku zrobiło coś po raz pierwszy w życiu wyłącznie dla siebie, aż 75% przyznaje, że musiało porzucić ulubione hobby lub aktywność. Co zatem stoi na przeszkodzie w realizacji marzeń?

Bariery na drodze do samorealizacji

Maczfit postanowił zbadać, co powstrzymuje Polaków przed realizacją pasji i podejmowaniem nowych aktywności. Wyniki raportu „Między obowiązkiem a pasją – Polacy przytłoczeni codziennością” są alarmujące. Okazuje się, że tylko 2% badanych uważa, że nic nie skłoniłoby ich do podjęcia aktywności wyłącznie dla siebie. Największą przeszkodą jest brak czasu (51% wskazań), a na kolejnych miejscach plasują się kwestie finansowe (46%) oraz brak motywacji (44%). Połączenie obowiązków domowych, zakupów, gotowania i pracy zawodowej sprawia, że na przyjemności i rozwój osobisty po prostu nie starcza sił.

Aż trzy czwarte dorosłych Polaków deklaruje, że musiało zrezygnować z lubianych zajęć z powodu nadmiaru obowiązków. Najczęściej dotyczy to osób w wieku 18-25 lat (81%) i 36-45 lat (81%), z wykształceniem wyższym (80%) oraz z wyższymi dochodami (80%). To duża grupa, która potencjalnie jest otwarta na poszukiwanie rozwiązań ułatwiających codzienne życie.

Ekspert komentuje: Dlaczego rezygnujemy z pasji?

- Jak wynika z badań Polki i Polacy są otwarci na nowe aktywności i doświadczenia. 73% w ciągu ostatniego roku zrobiło coś po raz pierwszy w życiu tylko dla siebie. Trochę związane jest to z kulturą, która zachęca do rozwoju na wszystkich etapach życia, trochę z coraz większymi możliwościami, by uczyć się nowych rzeczy. Jednocześnie jest nam trudno utrzymać i rozwijać te aktywności. Młodzi respondenci porzucają swoje hobby najczęściej: można to jednak wiązać z etapem życia, w którym poszukujemy swojej ścieżki zawodowo i prywatnie. Co ciekawe, w starszej grupie wiekowej zauważalny jest podobny odsetek „porzuceń”. To okres, w którym zazwyczaj zmagamy się z godzeniem wielu ról życiowych: rodziców małych dzieci, ról zawodowych pełnych wyzwań, ról domowych, związanych z dużą ilością codziennych obowiązków. Hobby, pasje, rozwój osobisty „przegrywają” wobec aktywności czasem mniej lubianych (np. prawie połowa z badanych wolałaby gotować tylko w dni wolne), ale postrzeganych jako konieczne (np. zakupy, gotowanie) - komentuje dr Joanna Heidtman, psycholog i socjolog.

Jak odzyskać cenny czas?

Polacy dostrzegają potrzebę znalezienia rozwiązań, które pozwolą im zaoszczędzić czas przeznaczany na obowiązki domowe. Gotowe posiłki dostarczane do domu, takie jak dania oferowane w ramach cateringu, mogą każdego dnia uwolnić nawet kilka godzin. Co zrobić z tym dodatkowym czasem?

Zapytani o to, Polacy najczęściej wskazują na hobby i rozrywkę (53%). Kolejne pozycje to relaks i medytacja (31%) oraz kontakty z rodziną i przyjaciółmi (28%). Nieco mniej osób chciałoby poświęcić więcej czasu na aktywność fizyczną (27%) i rozwój osobisty (26%). Młodsi (18-25 lat) chętniej przeznaczyliby dodatkowy czas na sport (32%), natomiast osoby w wieku 46-55 lat preferują hobby i rozrywkę (57%).

Dr Joanna Heidtman dodaje:

Subiektywnie postrzeganą barierą dla rozpoczęcia i utrzymania nowych aktywności są czas i finanse. Paradoksalnie często bywa tak, że jedno zabiera nam drugie. Innym podawanym powodem jest niedostateczny poziom motywacji, ale gdy różne aktywności (np. domowe, zawodowe, rodzinne, towarzyskie) konkurują mocno ze sobą, trudno jest znaleźć i utrzymać w sobie motywację do rozwijania nowych. Czas jest ograniczony i nie możemy go ani „zmagazynować”, ani „odłożyć”. Dlatego też warto zastanowić się, jak mądrze zagospodarować ten zasób.

Czy na pasje nigdy nie jest za późno?

Ponad połowa Polaków (53%) uważa, że na rozpoczęcie niektórych aktywności, np. sportowych czy hobby, może być za późno ze względu na wiek. Jednak im starsi jesteśmy, tym bardziej skłaniamy się ku opinii, że wciąż wiele wyzwań czeka na nas w życiu. Zdecydowanie za późno na nowe aktywności uważa zaledwie 16% osób w wieku 46-55 lat, podczas gdy wśród młodych do 25 roku życia odsetek ten wzrasta do 24%.

Raport „Między obowiązkiem a pasją – Polacy przeciążeni codziennością” pokazuje, że Polakom brakuje czasu na odpoczynek i własne pasje, choć są one dla nich ważne i znajdują się wysoko na liście potrzeb. Maczfit, odpowiadając na te potrzeby, wskazuje sposoby na ułatwienie codziennego życia i odzyskanie cennego czasu na to, co naprawdę kochamy.

Propozycje Mentzena to bajania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.