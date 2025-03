Smart Start na początek, czyli nowa oferta od lidera diet pudełkowych Maczfit

Autor:

Smart Start, najnowszy wariant diety Maczfit, pozwala na korzystanie z wysokiej jakości cateringu w przystępnej cenie, z maksymalnie prostym wyborem dań. Klienci mogą wybierać spośród 2 propozycji na każdy z 5 posiłków dnia. W menu diety znajdują się nowe, specjalnie opracowane dania, a wybór kaloryczności możliwy jest od 1200 do 3000 kcal dziennie. Smart Start jest komfortowym wyborem dla tych, którzy chcą pierwszy raz skorzystać z cateringu i szukają optymalnych propozycji diet. Podobnie jak wszystkie pozostałe opcje z segmentu Diet z Wyborem Menu i Gotowych Diet zakup Smart Start daje możliwość korzystania z programów lojalnościowych, akcji promocyjnych i kuponów udostępnianych przez Maczfit. Maczfit, oprócz wprowadzenia Smart Start, rozbudował także ofertę dotychczasowych wariantów Diet z Wyborem Menu: w diecie Everyday liczba dań do wyboru wzrosła z 15 do 20 propozycji, natomiast w Top Sellers z 25 do 30 propozycji.

Maczfit to lider cateringów dietetycznych w Polsce, który pomaga w osiąganiu codziennej radości z jedzenia. Dostarcza pełnowartościowe i zbilansowane posiłki konsumentom do ponad 3 000 lokalizacji na terenie całego kraju. Firma oferuje 10 Gotowych Diet, 3 popularne warianty diet z Wyborem Menu oraz ofertę Trio z 3 posiłkami w zestawie. Wśród profesjonalnych jadłospisów znajdziemy m.in. diety dla osób z chorobą Hashimoto, wegetarian, wegan, diabetyków oraz klientów nietolerujących laktozy. O oferowanej jakości marki świadczą liczne certyfikaty i nagrody m.in.: Zdrowa Marka Roku 2023, Super Marka 2023 czy Konsumencki Lider Jakości 2024.