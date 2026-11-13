• Biegacz Paweł Gołąbek przebiegnie 40 km na swoje 40. urodziny w 2026 roku, aby zebrać 400 000 zł na system Animal Helper• Osoba lub firma, która wpłaci najwięcej, wybierze strój, w którym biegacz pokona cały dystans, co stanowi unikalną szansę na promocję• Zebrana kwota sfinansuje trzy miesiące działania Animal Helper, czyli "112 dla zwierząt", który obsługuje tysiące zgłoszeń 24/7 w 11 województwach• Możesz dołączyć do akcji #40na40, wspierając zbiórkę, biorąc udział w licytacji stroju lub biegnąc z Pawłem w listopadzie 2026 roku.

Nietypowy pomysł na 40. urodziny: bieg zamiast tortu

Wielu z nas na 40. urodziny planuje przyjęcie lub kupuje tort. Biegacz Paweł Gołąbek z Gdańska ma inny pomysł na świętowanie w 2026 roku. Zamiast zdmuchiwać świeczki, założy buty do biegania i pokona 40-kilometrową trasę – po jednym kilometrze za każdy rok życia. Cel jest prosty, ale ambitny: zamienić ten wysiłek w realną pomoc dla zwierząt i zebrać 400 000 zł na działanie systemu Animal Helper.

Paweł Gołąbek nie chce jednak biec sam i zaprasza do wspólnego wysiłku. – Można dołączyć na dowolnym dystansie. Jedno okrążenie, pięć kilometrów, dziesięć… A może cała czterdziestka? Każdy kilometr w towarzystwie będzie mi się biegło lżej, szczególnie że będę w przebraniu – mówi biegacz. Warunek jest jeden: wpłata dowolnej kwoty na zbiórkę.

Jak firma może zostać sponsorem i wybrać strój dla biegacza?

Najciekawszym elementem całej akcji jest licytacja. Osoba lub firma, która do 8 listopada 2026 roku wpłaci na zbiórkę najwyższą kwotę, zyska prawo do wybrania stroju, w którym Paweł Gołąbek przebiegnie cały dystans. Jedyny warunek jest taki, by przebranie pozwalało bezpiecznie ukończyć bieg.

– Możesz zrobić ze mnie swoją reklamę. Możesz mnie ośmieszyć. Możesz wymyślić coś, czego będę żałował już po pierwszym kilometrze. Dmuchany dinozaur? Suknia ślubna? Kostium Twojego firmowego logo? Wszystko zostaje w Twoich rękach – deklaruje pomysłodawca akcji.

To nietypowa akcja charytatywna, która dla firm jest szansą na oryginalną promocję połączoną z realnym wsparciem ważnego celu. Wpłacając pieniądze, sponsor nie kupuje typowej reklamy, ale ratuje zwierzęta. Jednocześnie jego marka zostanie zapamiętana jako ta, która stała za nietypowym strojem biegacza.

Czym jest Animal Helper i dlaczego potrzebuje pieniędzy?

Wyobraź sobie sytuację: znajdujesz ranne, zagubione lub maltretowane zwierzę. Nie wiesz, gdzie zadzwonić. Właśnie tę lukę wypełnia system Animal Helper, nazywany często „112 dla zwierząt”. To centralny punkt, do którego trafiają zgłoszenia dotyczące zwierząt domowych, dzikich i gospodarskich. Operatorzy przyjmują zgłoszenie i natychmiast powiadamiają odpowiednie służby – policję, straż miejską czy lokalne organizacje prozwierzęce. Ich praca na tym się nie kończy, bo każda sprawa jest monitorowana aż do jej rozwiązania.

System działa już w 11 województwach i jego skala jest ogromna:

ponad 33 000 przyjętych zgłoszeń od początku działania,

średnio 1500 zgłoszeń i 8000 połączeń telefonicznych miesięcznie,

działalność całodobowa, 7 dni w tygodniu.

Animal Helper to oddolny projekt Fundacji Psia Krew, który utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Jak mówi wiceprezeska Fundacji Psia Krew Magdalena Matelska: – Działamy dniem i nocą, aby każde zwierzę miało szansę na przetrwanie. To piękna misja, ale również ogromne obciążenie – psychiczne, fizyczne, a przede wszystkim finansowe. Utrzymujemy się dzięki darczyńcom, sponsorom i ludziom o wielkich sercach, takich jak Paweł Gołąbek.

Celem zbiórki jest zebranie 400 000 zł, co pozwoli sfinansować trzy miesiące nieprzerwanej pracy systemu Animal Helper. To trzy miesiące, podczas których ktoś zawsze odbierze telefon od osoby potrzebującej pomocy dla zwierzęcia.

Jak dołączyć do akcji #40na40?

Wsparcie inicjatywy jest bardzo proste. Każdy może pomóc na kilka sposobów:

Wpłać dowolną kwotę na zbiórkę pod adresem: https://zrzutka.pl/p5ctcw. Weź udział w licytacji przebrania, wpłacając najwyższą kwotę do 8 listopada 2026 roku. Pobiegnij razem z Pawłem 22 listopada 2026 roku w Gdańsku (wokół zbiornika Jasień) lub wirtualnie, w dowolnym miejscu na świecie, oznaczając swój bieg w mediach społecznościowych hasztagiem #40na40. Udostępnij informację o zbiórce znajomym i w swojej firmie.

Alfabet Millera | P JAK PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ