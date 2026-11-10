Zbiórka dla policjantów z Krakowa, zorganizowana przez Krzysztofa Stanowskiego, zebrała rekordowe ponad 7 milionów złotych w zaledwie dwa dni.

Ponad 100 tysięcy Polaków błyskawicznie odpowiedziało na apel, pokazując niezwykłą solidarność po tragicznych wydarzeniach w Krakowie.

Wśród darczyńców znaleźli się znani przedsiębiorcy, tacy jak rodzina Koral (500 tys. zł) i Bartosz Gibała (200 tys. zł), obok tysięcy mniejszych wpłat od zwykłych ludzi.

Zbiórka została zamknięta z powodu osiągnięcia astronomicznej kwoty, a organizator Krzysztof Stanowski zasugerował przekierowanie dalszej pomocy na inne ofiary tragedii.

Polacy po raz kolejny pokazali, że w obliczu tragedii potrafią się zjednoczyć w niesamowity sposób. Po tragicznym zamachu w Krakowie, w którym zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, cała Polska z zapartym tchem śledziła losy rannych policjantów, którzy z narażeniem życia zatrzymali sprawcę. W odpowiedzi na te wydarzenia dziennikarz Krzysztof Stanowski uruchomił zbiórkę, która stała się symbolem narodowej solidarności.

Jak szybko zebrano pieniądze na zrzutce Krzysztofa Stanowskiego?

Pieniądze płynęły tak szybko, że tempo zbiórki zaskoczyło samego organizatora. Początkowy cel, ustalony na 6 milionów złotych, został osiągnięty w błyskawicznym tempie. Już po niecałych 12 godzinach na koncie było ponad 2 miliony złotych od 31 tysięcy darczyńców. Dwa dni później licznik pokazywał już ponad 7 milionów.

Zbiórka dla policjantów z Krakowa, którą na portalu zrzutka.pl uruchomił dziennikarz Krzysztof Stanowski, w zaledwie dwa dni zgromadziła astronomiczną kwotę ponad 7 milionów złotych. Widząc tak ogromne zaangażowanie, Stanowski postanowił zareagować.

Poprosiłem o zamknięcie już zrzutki dla bohaterskich policjantów. Zebraliśmy w krótkim czasie astronomiczne 7 milionów złotych. Uważam, że warto teraz przekierować ludzkie emocje i portfele dla kolejnych osób, które potrzebują wsparcia (rodziny ofiar, osoby pokrzywdzone, ranne) – napisał na portalu X Krzysztof Stanowski.

Kto wpłacił najwięcej na pomoc dla policjantów z Krakowa?

Okazuje się, że za największymi wpłatami stoją znani polscy przedsiębiorcy. Ogromne wsparcie popłynęło z Sądecczyzny, od rodziny Koral, której nazwisko cała Polska kojarzy z produkcją lodów. To właśnie ich wpłaty należały do najwyższych. Michał Koral przekazał 200 tys. zł, Iza Koral również 200 tys. zł, a Monika Koral-Urbańczyk dołożyła kolejne 100 tys. zł.

Wśród największych darczyńców wspierających zbiórkę dla policjantów z Krakowa znalazła się rodzina Koral, która łącznie przekazała na ten cel pół miliona złotych. Hojnym gestem wykazał się również biznesmen Bartosz Gibała, prywatnie brat prezydenta Krakowa, który wpłacił na zrzutkę 200 tys. zł.

"Cała Polska jest z Was dumna", czyli fala wsparcia dla bohaterów

Jednak siłą tej akcji nie były wyłącznie duże kwoty od biznesmenów. Prawdziwy obraz solidarności pokazały setki tysięcy mniejszych wpłat – po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych. Każda z nich była dowodem wdzięczności i wsparcia dla funkcjonariuszy i ich rodzin. Pod zbiórką pojawiło się ponad 400 komentarzy, w których Polacy zostawiali słowa otuchy.

Wiadomości od darczyńców mówią same za siebie:

„Cała Polska jest z Was dumna ❤️”

„Bohaterskie czyny nie mogą zostać bez słowa wsparcia”.

„Dziękujemy za to, co zrobiliście”.

„Trzymajcie się panowie!”

Jeden z anonimowych darczyńców zamieścił nawet wiadomość w dwóch językach: „W geście solidarności z polskimi kolegami. Życzymy pełnego powrotu do zdrowia funkcjonariuszom i wszystkim rannym!”. Krzysztof Stanowski, komentując zrzutkę, podkreślał, że za każdą, nawet najmniejszą wpłatą, stoi gest solidarności i chęć okazania wsparcia w najtrudniejszych chwilach. To właśnie ta masowa reakcja zwykłych ludzi pokazała prawdziwą siłę polskiego społeczeństwa.

Raport - wydanie specjalne | 2026 11 09