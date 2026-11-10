Solidarność w obliczu narodowej tragedii

Kiedy w sobotę, 7 listopada 2026 roku, 24-letni zamachowiec otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie, odbierając życie sześciu osobom i raniąc kilkanaście kolejnych, od jeszcze większej skali tragedii uchroniła miasto bohaterska postawa dwóch policjantów. Jak relacjonowały ogólnopolskie media, starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański zaryzykowali własne życie, by obezwładnić uzbrojonego napastnika, w wyniku czego sami odnieśli ciężkie rany i przeszli operacje ratujące życie. W odpowiedzi na te wydarzenia założyciel Kanału Zero, Krzysztof Stanowski, uruchomił w serwisie Zrzutka.pl akcję pomocową „Dla policjantów i ich rodzin”, która błyskawicznie przekroczyła pułap sześciu milionów złotych.

Wśród ponad stu tysięcy darczyńców szczególne poruszenie wywołały trzy wpłaty z Nowego Sącza. Michał Koral oraz Izabela Koral przekazali na rzecz funkcjonariuszy po 200 tysięcy złotych, a Monika Koral-Urbańczyk dołożyła kolejne 100 tysięcy złotych. Cała trójka to dzieci Józefa Korala, współzałożyciela lodowego giganta, które dziś jako wspólnicy stoją na czele Przedsiębiorstwa Produkcji Lodów Koral. Ich półmilionowe wsparcie szybko stało się symbolem społecznej odpowiedzialności polskiego kapitału i pokazało, że wielka fortuna idzie u nich w parze z wrażliwością na ludzką krzywdę.

Bolesne straty. Pożegnanie dwóch braci w niespełna rok

Hojny gest młodego pokolenia przypadł na wyjątkowo trudny, żałobny okres w prywatnym życiu sądeckiej rodziny. Choć marka Koral kojarzy się z kolorowymi reklamami i rynkowym triumfem, ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło klanowi dotkliwe straty i zamknęło pewną epokę w historii polskiego cukiernictwa.

5 maja 2025 roku, w wieku 81 lat zmarł Jan Koral – najstarszy z czterech braci (obok Władysława, Mariana i Józefa). Choć formalnie nie był udziałowcem fabryki PPL Koral, właśnie on był ojcem chrzestnym rodzinnego sukcesu. W 1968 roku otworzył przy ulicy Sobieskiego w Nowym Sączu słynną cukiernię „Bajka”. Jako bezkompromisowy mistrz rzemiosła opartego na naturalnych składnikach, przyjął pod swoje skrzydła młodszych braci – Mariana i Józefa – ucząc ich fachu i przekazując receptury, które dekadę później stały się fundamentem ogólnopolskiej potęgi. Jan Koral zapisał się również w pamięci lokalnej społeczności jako zaangażowany społecznik oraz działacz i sponsor klubu sportowego Sandecja Nowy Sącz w latach 80.

Zaledwie dziesięć miesięcy po śmierci najstarszego brata rodzinę dotknął kolejny bolesny cios. 8 marca 2026 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 74 lat odszedł Marian Koral – bezpośredni współzałożyciel Przedsiębiorstwa Produkcji Lodów Koral. Wcześniej, w 2020 roku, rodzina pożegnała również Barbarę Koral, żonę Józefa. Dziś z pokolenia twórców lodowego imperium pozostał już tylko najmłodszy z braci, Józef Koral.

Od patriotycznych korzeni i „Malucha” z termosem do włoskich technologii

Eetos ciężkiej pracy i solidarności w rodzinie Koralów sięga czasów II wojny światowej. Jak wynika z archiwalnych materiałów sądeckich mediów, rodzice braci - ojciec Michał i matka Maria - pochodzili z Kosarzysk-Bukowca (część Piwnicznej-Zdroju) i działali w podziemiu niepodległościowym pod pseudonimami „Kum” i „Kuma”, przeprowadzając kurierów Armii Krajowej przez granicę na Słowację i Węgry. Ojciec braci w trakcie jednej z zasadzek został ciężko ranny i stracił nogę, a po wojnie osiedlił się z rodziną w Nowym Sączu.

Kiedy pod koniec lat 70. wyuczeni u brata Jana młodzi cukiernicy – 24-letni wówczas Marian i 21-letni Józef – postanowili pójść na swoje i otworzyć własną lodziarnię w Nowym Sączu, spotkali się z odmową komunistycznych urzędników. Władze uznały wówczas, że dwa istniejące w mieście punkty z lodami w zupełności wystarczą. Paradoksalnie, ta urzędnicza blokada pchnęła braci do decyzji, która po latach uczyniła ich miliarderami. W 1979 roku wynajęli suterenę w oddalonej o 25 kilometrów Limanowej i otworzyli niewielki koktajlbar „Kubuś”.

Lody kręcili ręcznie nocami w piwnicy na bazie prawdziwej śmietany, a rano ładowali je do wielkiego termosu wstawionego w miejsce wymontowanego przedniego siedzenia w białym Fiacie 126p. Takim prowizorycznym „lodobusem” rozwozili swoje wyroby po okolicznych odpustach, parkach i wiejskich sklepikach. Za Koralami biegały chmary dzieciaków z oczami pożądliwie wbitymi w okrągłą pokrywę, która unosiła się, gdy z gromady wyłaniał się klient.

Praca wykraczała poza standardowe godziny - pracowali od świtu do nocy, jeździli po całej Polsce (rekord: 70 tys. km rocznie), życie podporządkowując w całości firmie, wyszukiwaniu nowinek technologicznych, doskonaleniu organizacji pracy.

Grób rodziny Koral w Nowym Sączu

Rozwój firmy i sukces komercyjny

Przełomem, który przekształcił rzemieślniczy zakład w przemysłowego giganta, było kilka odważnych ruchów strategicznych na początku lat 90. Jak przypomina serwis Business Insider oraz „Forbes”, w 1992 roku bracia zaciągnęli gigantyczny jak na tamte czasy kredyt w wysokości ponad półtora miliona marek niemieckich, co stanowiło równowartość blisko 400 nowych Polonezów. Kupili za to we Włoszech nowoczesną maszynę, która produkowała i pakowała 300 lodów na minutę, wypuszczając z taśmy jedną sztukę co 0,07 sekundy. Zamiast rywalizować z wchodzącymi do Polski zachodnimi koncernami o rynek drogich lodów familijnych w hipermarketach, Koral postawił na tanie lody impulsowe – na patyku i w rożkach. Firma kupowała dziesiątki tysięcy własnych zamrażarek i wstawiała je bezpośrednio do małych sklepów osiedlowych i wiejskich w całym kraju, budując potężną sieć dystrybucji.

Równolegle bracia postawili na bezprecedensowy rozmach marketingowy. W 1998 roku wydali 15 milionów złotych na sponsoring prognozy pogody po głównym wydaniu „Wiadomości” w TVP, skąd cała Polska usłyszała kultowe hasło „Zawsze jest pora na lody Koral”, co w zaledwie trzy miesiące podniosło sprzedaż o 60 procent. W kolejnych latach w telewizyjnych spotach marki wystąpiła plejada największych gwiazd polskiego i zagranicznego show-biznesu, od Katarzyny Figury, Maryli Rodowicz, Daniela Olbrychskiego i Zbigniewa Wodeckiego, aż po Beatę Kozidrak, Dodę, Helenę Vondráčkovą czy Joannę Krupę.

Sukcesja pokoleniowa, fenomen Ekipy i miliardy w rankingu „Forbesa”

Obecnie Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów Koral, z siedzibą zarządu w Nowym Sączu oraz nowoczesnymi fabrykami w Limanowej i Rzeszowie, to największy producent lodów w Polsce i jeden z największych w Europie. Według danych udostępnianych przez spółkę oraz serwis Money.pl, w szczycie sezonu firma zatrudnia ponad dwa tysiące pracowników, posiada w portfolio przeszło 400 smaków i produktów oraz własną flotę kilkuset samochodów ciężarowych. Mrożone desery z Małopolski i Podkarpacia trafiają dziś na eksport do kilkunastu państw, w tym do Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, słynących z lodziarskiej tradycji Włoch, a nawet do Kataru.

W firmie już kilkanaście lat temu przeprowadzono wzorcową sukcesję pokoleniową. Zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym, stery w spółce przejęła trójka dzieci Józefa Korala: Izabela Koral, Monika Koral-Urbańczyk oraz Michał Koral, wspierana przez zewnętrznych menedżerów. To właśnie młode pokolenie w 2014 roku, z okazji 35-lecia firmy, stworzyło w hołdzie dla ojca i wuja markę premium „Bracia Koral – Lody Jak Dawniej”, nawiązującą do tradycyjnych receptur z 1979 roku. Z tej samej okazji, jak donosił magazyn „Forbes”, dzieci sprezentowały Józefowi i Marianowi, znanym z zamiłowania do motoryzacji, luksusowe samochody: Maybacha, Porsche i Lamborghini.

Drugie pokolenie udowodniło również, że doskonale rozumie współczesne trendy i najmłodszych konsumentów. W 2021 roku firma nawiązała współpracę z influencerami z Ekipy Friza, co wywołało w polskich sklepach bezprecedensową gorączkę zakupową – popyt był tak ogromny, że fabryki musiały uruchomić dodatkową linię, produkując milion sztuk lodów na dobę, a papierki po lodach osiągały na aukcjach internetowych astronomiczne kwoty. W kolejnych sezonach Koral poszedł za ciosem, podpisując kontrakty z globalnym koncernem Mattel na produkcję lodów pod szyldem Barbie oraz Hot Wheels. Sprawne rządy młodego pokolenia mają bezpośrednie przełożenie na wycenę biznesu. W opublikowanym w lutym 2026 roku rankingu 100 Najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” rodzina Koralów awansowała z 97. na 70. miejsce, a wartość ich majątku oszacowano na 1,79 miliarda złotych – wobec 1,13 miliarda złotych rok wcześniej.

Lokalni patrioci, którzy wolą pozostać w cieniu

Mimo miliardowej fortuny i okazałych rezydencji w Nowym Sączu, rodzina Koralów od dekad konsekwentnie unika warszawskich salonów, polityki oraz blasku fleszy, pilnie strzegąc swojej prywatności. Bracia przez lata odmawiali wywiadów ogólnopolskim mediom, kierując się zasadą, że o firmie mają mówić jej produkty i czyny, a nie właściciele. Zamiast medialnych wystąpień wybrali zakrojoną na szeroką skalę działalność filantropijną, za którą w listopadzie 2016 roku rada miasta przyznała Józefowi i śp. Marianowi tytuły Honorowych Obywateli Nowego Sącza.

Wpłata pół miliona złotych dla rannych policjantów z Krakowa to kolejny rozdział w długiej historii dobroczynności sądeckiego rodu. Jak wyliczały lokalne portale, takie jak „Dobry Tygodnik Sądecki” czy „Sądeczanin”, w 2006 roku bracia przekazali dwa miliony złotych na budowę pomnika Jana Pawła II oraz modernizację płyty rynku z fontanną w Nowym Sączu. Wielokrotnie wspierali też lokalną służbę zdrowia – ufundowali dwie najnowocześniejsze karetki dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, przy czym decyzję o zakupie drugiego ambulansu za pół miliona złotych podjęli natychmiast po tym, jak poprzedni pojazd uległ wypadkowi podczas akcji ratunkowej. Z kolei wiosną 2020 roku, w szczycie pandemii COVID-19, firma przekazała 810 tysięcy złotych na sprzęt medyczny dla czterech szpitali w Krakowie, Nowym Sączu, Limanowej i Rzeszowie.

Dziedzictwo śp. Jana i Mariana Koralów, kontynuowane dziś przez Józefa oraz jego dzieci – Izabelę, Monikę i Michała – pokazuje, że za sukcesem gigantycznej firmy stoi przede wszystkim silna, zjednoczona rodzina. Błyskawiczna reakcja na krakowską tragedię udowadnia, że wraz z przejęciem miliardowego biznesu młode pokolenie Koralów przejęło również najważniejszą rodzinną wartość: cichą i bezinteresowną solidarność z tymi, którzy w imię bezpieczeństwa innych zaryzykowali własne życie.

W galerii poniżej zobaczysz, jak wygląda grób rodziny Koral