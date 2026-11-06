III Kongres Budownictwa Polskiego 2026 (16-17 listopada) ma zdefiniować przyszłość branży w obliczu historycznego boomu inwestycyjnego w energetyce, obronności i infrastrukturze

Na wydarzeniu spotkają się kluczowi przedstawiciele rządu i największych firm, aby wypracować strategię dla polskiego rynku budowlanego na dekady

Agenda kongresu skupia się na strategicznych wyzwaniach, od finansowania gigantycznych projektów i wykorzystania AI/BIM po palący problem braku rąk do pracy

Specjalne Okrągłe Stoły mają wypracować konkretne rekomendacje dla branży i administracji, dotyczące m.in. prawa budowlanego, waloryzacji kontraktów i transformacji energetycznej.

Kluczowe spotkanie branży w obliczu historycznych inwestycji

W polskim budownictwie szykuje się prawdziwa rewolucja. Takiej skali inwestycji, jakie są planowane w najbliższych latach, jeszcze nie było. Mówimy tu o gigantycznych projektach energetycznych, rozbudowie infrastruktury obronnej czy powstawaniu nowych centrów danych. Właśnie dlatego w dniach 16-17 listopada 2026 roku w Warszawie odbędzie się III Kongres Budownictwa Polskiego, organizowany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. To nie będzie kolejne branżowe spotkanie, a raczej narada wojenna, na której zapadną decyzje kluczowe dla całej gospodarki.

Jak mówi wprost Jan Styliński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, znaleźliśmy się w momencie, który może zdefiniować rynek na dekady.

Aktualna sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna Polski wskazuje, że znaleźliśmy się w momencie, który może zdefiniować krajowy rynek budowlany na wiele następnych lat. Tak dużej skali inwestycji - od energetyki, przez infrastrukturę obronną, po rozbudowę data centers i inwestycje liniowe - jeszcze nie mieliśmy. Kongres Budownictwa Polskiego jest miejscem spotkania ludzi, którzy chcą rozmawiać o strategicznych tematach – mówi Jan Styliński.

Wydarzenie zgromadzi w jednym miejscu szefów największych firm budowlanych, przedstawicieli administracji publicznej, z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Agnieszką Olszewską na czele, a także inwestorów, bankowców i ekspertów.

Co czeka branżę budowlaną w Polsce po boomie inwestycyjnym?

Program kongresu został podzielony na dwa dni, a jego agenda wygląda jak lista największych wyzwań stojących przed Polską. Pierwszy dzień to dyskusje o tym, jak geopolityka wpływa na rynek i jak zapewnić ciągłość inwestycji, zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Eksperci będą debatować o tym, jak strategiczne inwestycje w budownictwie, od energetyki jądrowej i OZE po infrastrukturę krytyczną, wpłyną na bezpieczeństwo państwa. Kluczowe pytanie brzmi: co dalej? Jak przygotować sektor na ewentualne spowolnienie po obecnym boomie, tak aby zapewnić mu stabilność w perspektywie 2035 roku.

Drugi dzień zejdzie na bardziej praktyczne tematy. Na stole pojawią się kwestie finansowania wielkich projektów, wykorzystania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i modelowanie informacji o budynku (BIM), a także problem, który spędza sen z powiek wielu firmom – brak rąk do pracy. Jak podkreśla Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Programowej KBP, tematyka została dobrana tak, by odpowiadać na realne problemy branży.

Jestem przekonany, że uczestnicy wyjadą z Kongresu nie tylko z ogromem wiedzy, z nowymi kontaktami czy relacjami, ale też z poczuciem, że uczestniczyli w ważnej rozmowie o przyszłości całego sektora budownictwa – mówi Dariusz Blocher.

Okrągłe Stoły, czyli jak w praktyce rozwiązać realne problemy

Tym, co ma wyróżnić Kongres Budownictwa Polskiego 2026, jest formuła ośmiu Okrągłych Stołów. To specjalne, zamknięte sesje, podczas których przedstawiciele administracji, inwestorów i wykonawców będą szukać konkretnych rozwiązań dla najbardziej palących problemów. Nie będzie to więc tylko rozmowa, ale realna praca nad rekomendacjami.

O czym będą dyskutować?

Prawo i pieniądze: Uczestnicy pochylą się nad nowym prawem budowlanym, zamówieniami publicznymi, waloryzacją kontraktów i podziałem ryzyka w projektach.

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Wnioski z tych rozmów mają stać się drogowskazem nie tylko dla firm, ale także dla rządu i administracji na najbliższe lata. Od tego, jakie decyzje zapadną, zależy przyszłość całej branży.

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