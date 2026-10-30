Piotr Borys nowym prezesem zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Doświadczony inżynier budownictwa, wcześniej związany z PKP PLK.

Jego wybór ma symbolizować przejście projektu z fazy planowania do budowy.

Odpowiadał m.in. za projekty Pendolino i połączenie kolejowe z Lotniskiem Chopina.

Pokonał 12 innych kandydatów w wieloetapowym konkursie.

Kim jest Piotr Borys i dlaczego ma przyspieszyć budowę CPK?

Koniec spekulacji. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego wreszcie wybrała nowego szefa. Został nim Piotr Borys, który do tej pory w spółce odpowiadał za Podprogram Kolejowy. Jego wybór nie jest przypadkowy. To człowiek z konkretnym, inżynierskim doświadczeniem, a jego głównym zadaniem będzie przejście od planów do realnych prac na placu budowy.

Wybór Piotra Borysa na prezesa CPK to jasny sygnał, że projekt ma wreszcie przejść z etapu planowania do faktycznej budowy. Skończył się czas projektowania na papierze, teraz kluczowe będzie sprawne rozpoczęcie skomplikowanych prac budowlanych, a nowy prezes CPK ma w tym ogromne doświadczenie. Sam zainteresowany podkreśla, że jest człowiekiem od konkretów i zależy mu na szybkich efektach.

Port Polska to zobowiązanie, także wobec przyszłych pokoleń. Moim celem jest sprawne prowadzenie spółki, dobre wykorzystanie kompetencji zespołu i konsekwentna realizacja przyjętych planów. Jestem inżynierem budownictwa. Przed nami dużo pracy i zależy mi na tym, żeby kolejne decyzje przekładały się na konkretne efekty – mówi Piotr Borys, prezes spółki CPK.

Warto dodać, że proces rekrutacji był wieloetapowy. Na stanowisko prezesa wpłynęło 13 kandydatur. Ostatecznie do rozmów zakwalifikowano cztery osoby, a w całym procesie Radę Nadzorczą wspierał niezależny doradca, który oceniał kandydatów i poddawał ich testom psychologicznym.

Kim jest Piotr Borys i co dalej z CPK?

Piotr Borys do tej pory w spółce odpowiadał za Podprogram Kolejowy. Port Polska informuje, że jego wybór nie jest przypadkowy. To człowiek z konkretnym, inżynierskim doświadczeniem, a jego głównym zadaniem będzie przejście od planów do realnych prac na placu budowy.

Wybór Piotra Borysa na prezesa CPK ma być sygnałem, że projekt ma wreszcie przejść z etapu planowania do faktycznej budowy. Sam zainteresowany podkreśla, że jest człowiekiem od konkretów i zależy mu na szybkich efektach.

Port Polska to zobowiązanie, także wobec przyszłych pokoleń. Moim celem jest sprawne prowadzenie spółki, dobre wykorzystanie kompetencji zespołu i konsekwentna realizacja przyjętych planów. Jestem inżynierem budownictwa. Przed nami dużo pracy i zależy mi na tym, żeby kolejne decyzje przekładały się na konkretne efekty – mówi Piotr Borys.

Jakie doświadczenie ma nowy prezes CPK?

Piotr Borys to menedżer i inżynier budownictwa, który przez lata pracował przy największych projektach infrastrukturalnych w Polsce. Jego CV to w zasadzie lista zadań, które wymagały nie tylko wiedzy technicznej, ale i umiejętności radzenia sobie z ogromną presją czasu i budżetu. To właśnie ten zestaw kompetencji miał przekonać Radę Nadzorczą.

Przez kilkanaście lat Borys zajmował stanowiska zarządcze w PKP Polskich Liniach Kolejowych. To tam odpowiadał za projekty, które zmieniły polską kolej. Doświadczenie Piotra Borysa obejmuje kluczowe projekty infrastrukturalne, takie jak wprowadzenie pociągów Pendolino i budowa połączenia kolejowego na Lotnisko Chopina. Warto przypomnieć, że to właśnie dzięki jego pracy Polska jako pierwszy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej wprowadziła pociągi jeżdżące z prędkością 200 km/h.

Kluczowe projekty w karierze Piotra Borysa to:

Wprowadzenie pociągów Pendolino (2014): Nadzorował prace, które pozwoliły na start szybkich pociągów w Polsce.

Nadzorował prace, które pozwoliły na start szybkich pociągów w Polsce. Połączenie kolejowe na Lotnisko Chopina (2012): Kierował realizacją połączenia, które musiało być gotowe na Euro 2012 i zostało oddane w terminie.

Kierował realizacją połączenia, które musiało być gotowe na Euro 2012 i zostało oddane w terminie. Praca według standardów FIDIC: Ostatnio, jako Inżynier Projektu, zdobywał doświadczenie przy realizacji inwestycji według międzynarodowych standardów, co jest kluczowe przy tak złożonych projektach jak Port Polska.

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, co daje mu solidne podstawy techniczne do nadzorowania budowy CPK.

Nowa faza projektu Port Polska

Powołanie Piotra Borysa to część większego planu. Projekt Port Polska oficjalnie wchodzi w decydującą fazę – od przygotowań i projektowania do realnej budowy. To dlatego na kluczowe stanowiska powoływani są teraz inżynierowie i menedżerowie z doświadczeniem na placach budowy, a nie tylko w gabinetach.

To zapoczątkował już w czerwcu wybór Adama Ferensa, również doświadczonego inżyniera budownictwa, do składu zarządu spółki. Teraz, z Borysem na czele, zespół ma być gotowy na największe wyzwania. Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nowym zarządem, jest teraz sprawna i szybka budowa CPK, obejmująca zarówno lotnisko, jak i sieć Kolei Dużych Prędkości. To koniec etapu, w którym dominowały analizy i plany. Teraz liczyć się będzie tempo prac w terenie.

Nowy prezes, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, będzie też odpowiedzialny za ewentualne dalsze skompletowanie zarządu. Można się spodziewać, że kolejne osoby dołączające do kierownictwa spółki również będą miały praktyczne doświadczenie przy wielkich inwestycjach.

Oczekiwania są ogromne, bo od powodzenia tego projektu zależy nie tylko przyszłość polskiego lotnictwa i kolei, ale także pozycja gospodarcza kraju na kolejne dekady. Teraz wszystko w rękach inżynierów.

NIE POLSKIE, A NIEMIECKIE POCIĄGI POPROWADZĄ DO CPK? PO CO NAM 320km/h?! | RISERCZ