Dwie oferty na dokończenie tunelu

Dwie firmy złożyły oferty w postępowaniu na dokończenie drążenia tunelu średnicowego w Łodzi. Jak poinformowała w czwartek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, 18 listopada upłynął termin składania ofert. Celem zamówienia jest wznowienie kluczowych prac związanych z budową podziemnego połączenia kolejowego pod centrum Łodzi oraz bezpieczne doprowadzenie maszyny TBM „Katarzyna” do komory przy dworcu Łódź Fabryczna.

— Złożenie ofert przez dwie doświadczone firmy to ważny krok przybliżający nas do wyboru wykonawcy, który będzie gotowy zmierzyć się z jednym z najbardziej skomplikowanych projektów infrastrukturalnych w Polsce i bezpiecznie dokończyć drążenie tunelu pod centrum miasta. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców, ochrona zabudowy oraz sprawna realizacja inwestycji, która w przyszłości zasadniczo zmieni kolejowy system komunikacyjny Łodzi i całego regionu — podkreślił Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP PLK.

Szeroki zakres prac w trudnych warunkach

Nowy wykonawca przejmie inwestycję przerwaną w związku ze zdarzeniami budowlanymi w rejonie al. 1 Maja. Maszyna TBM pozostaje unieruchomiona od listopada 2024 roku, a jej długotrwały postój w trudnych warunkach gruntowo-wodnych wymaga szczegółowej oceny stanu technicznego urządzenia i otoczenia przed wznowieniem robót.

Zakres prac obejmuje przygotowanie i ponowne uruchomienie maszyny TBM, dokończenie drążenia tunelu od obecnego miejsca postoju do komory Fabryczna, budowę konstrukcji przystanku Łódź Śródmieście, przeprowadzenie tarczy przez komorę stacji, a następnie jej demontaż po zakończeniu wszystkich prac. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za wykonanie badań geotechnicznych, ekspertyz technicznych, monitoring zabudowy oraz zabezpieczenie budynków w strefie oddziaływania inwestycji.

— Przed wykonawcą stoi odpowiedzialne zadanie przejęcia inwestycji w trudnym momencie i doprowadzenia jej do kolejnego kluczowego etapu. Wymaga to nie tylko wznowienia pracy maszyny TBM i dokończenia drążenia tunelu dwutorowego, ale również przeprowadzenia szczegółowych analiz technicznych, zabezpieczenia budynków i prowadzenia stałego dialogu z mieszkańcami. Jako inwestor jesteśmy przygotowani do wsparcia tych działań i konsekwentnie zmierzamy do dokończenia tej strategicznej inwestycji — zaznaczył Daniel Filipkowski, zastępca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds. nadzoru korporacyjnego w PKP PLK.

Tymczasowa relokacja mieszkańców

Na czas przejścia tarczy TBM przez kolejne odcinki trasy przewidziano czasową relokację nawet około 1 tys. osób z budynków znajdujących się nad tunelem. Według PKP PLK mieszkańcom zostaną zapewnione lokale zastępcze lub pobyt w hotelach wraz z wyżywieniem. Wykonawca będzie odpowiadał również za ochronę opuszczonych nieruchomości oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców. Prace będą prowadzone przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonowania centrum Łodzi, a w rejonie przyszłego przystanku Łódź Śródmieście wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia możliwie największej przepustowości układu drogowego i ruchu tramwajowego.

Koniec drążenia to nie koniec prac

Inwestor zaznaczył, że zakończenie tego etapu nie będzie jednoznaczne z uruchomieniem ruchu kolejowego. Niezbędne będzie jeszcze wyposażenie obiektu w systemy kolejowe, urządzenia elektroenergetyczne, przeciwpożarowe i systemy sterowania ruchem kolejowym. Ten zakres będzie realizowany w ramach odrębnego zadania. Dokumentacja przetargowa dotycząca tych prac znajduje się na końcowym etapie przygotowawczym, a PLK SA planuje ogłosić przetarg na przełomie 2026 i 2027 roku.

Budowa podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec stanowi kontynuację inwestycji związanej z budową dworca Łódź Fabryczna. Dzięki tunelowi stacja ta stanie się przelotowa i w przyszłości będzie kluczowym elementem kolejowego układu komunikacyjnego miasta i regionu. Po zakończeniu inwestycji przez ścisłe centrum Łodzi będą jeździły pociągi regionalne i dalekobieżne. Skróci się czas podróży koleją, a trzy podziemne przystanki: Koziny, Polesie i Śródmieście, zintegrowane z komunikacją miejską, ułatwią poruszanie się po mieście.