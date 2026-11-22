Leczenie za granicą? Polacy są chętni, ale dostrzegają bariery

Polacy są otwarci na leczenie poza granicami kraju, zwłaszcza jeśli daje to dostęp do terapii niedostępnej w Polsce. Największą gotowość deklarują ludzie młodzi, jednak głównymi przeszkodami powstrzymującymi przed taką decyzją są wysokie koszty i obawy organizacyjne. Jak wynika z badania SW Research dla PKO Ubezpieczenia, kluczową zachętą mogłaby być polisa ubezpieczeniowa, lecz wiedza na jej temat jest wciąż niewielka.

Gotowość do leczenia za granicą zależy od wieku

Perspektywa poważnej choroby budzi w Polakach niepokój, przede wszystkim związany z utratą samodzielności i jakości życia, na co wskazuje 48 proc. badanych. W obliczu poważnej diagnozy kluczowego znaczenia nabiera dostęp do najlepszej opieki medycznej, także tej zagranicznej. Największą gotowość do wyjazdu w celach leczniczych deklarują młodzi dorośli – w grupie wiekowej 18-29 lat na taki krok zdecydowałoby się 78 proc. respondentów. Wśród osób po 60. roku życia odsetek ten jest niższy i wynosi 56 proc.

Kluczowe zachęty i największe bariery

Dla osób, które rozważają terapię za granicą, ważną zachętą jest możliwość sfinansowania jej z polisy na życie (57 proc. wskazań). Istotne są również dostęp do najlepszych specjalistów (50 proc.) oraz szybkie rozpoczęcie terapii (49 proc.). Z kolei wśród barier powstrzymujących przed wyjazdem dominują wysokie koszty, które jako największą przeszkodę wskazuje 80 proc. osób niechętnych takiemu rozwiązaniu. Problemem jest także bariera językowa (58 proc.), trudności organizacyjne (45 proc.) oraz rozłąka z bliskimi (36 proc.).

Ochrona, o której wciąż wiemy zbyt mało

Mimo że możliwość sfinansowania zagranicznej terapii z polisy stanowi ważny argument za wyjazdem, świadomość istnienia takich rozwiązań pozostaje ograniczona. Co trzeci Polak nie wie, że istnieją ubezpieczenia pokrywające koszty leczenia poza granicami kraju. Ponad połowa jedynie o nich słyszała, a tylko 17 proc. respondentów deklaruje dobrą orientację w tym zakresie. Luka informacyjna jest szczególnie widoczna wśród osób po 60. roku życia, gdzie odpowiednią wiedzę posiada jedynie co dziesiąty badany.

„Wyniki naszego badania pokazują, że dostęp do specjalistycznej opieki medycznej za granicą to dla Polaków nie tylko kwestie odpowiedniej terapii, ale również bezpieczeństwa finansowego i wsparcia organizacyjnego. W obliczu poważnej choroby pacjenci i ich bliscy mierzą się z wieloma wyzwaniami. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieli, że są ubezpieczenia na życie, które mogą zapewnić pokrycie kosztów leczenia nawet do 2 mln euro. Odpowiednio dobrana ochrona może nie tylko zdjąć ciężar finansowy, ale też zapewnić wsparcie na wszystkich etapach choroby - począwszy od pojawienia się pierwszych symptomów, przez diagnostykę, leczenie za granicą i wsparcie w powrocie do zdrowia” — mówi Ewa Kapacka, dyrektorka Biura Marketingu i PR w PKO Ubezpieczenia.

PKO Życie to pomoc od A do Z - również poza granicami kraju

Na wskazane w badaniu potrzeby odpowiada ubezpieczenie PKO Życie, które w ramach dodatkowego pakietu umożliwia organizację i finansowanie leczenia za granicą. Polisa pokrywa koszty terapii do kwoty 2 mln euro i obejmuje m.in. choroby nowotworowe, kardiochirurgię, neurochirurgię oraz przeszczepy.

Pakiet zapewnia także wsparcie w kwestiach, które budzą obawy Polaków: organizację transportu i zakwaterowania, pomoc tłumacza czy uzyskanie drugiej opinii medycznej. Ubezpieczenie przewiduje również kontrolę stanu zdrowia po leczeniu oraz zwrot kosztów leków do 50 tys. euro. Zakres obejmuje ponadto świadczenia medycyny precyzyjnej, pozwalające na spersonalizowanie terapii w oparciu o badania genetyczne.

Badanie „Leczenie za granicą oczami Polaków” zostało przeprowadzone w październiku 2026 r. przez agencję SW Research na ogólnopolskiej próbie ponad 1000 osób w wieku od 18 do 75 lat.