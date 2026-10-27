BGK szykuje 30 mld zł. Kredyt na Port Polska i elektrownię jądrową

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-10-27 8:19

Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rozmowy w sprawie finansowania Portu Polska kwotą do 20 mld zł. W planach jest też kredyt do 10 mld zł na budowę elektrowni jądrowej w Choczewie. Prezes BGK Mirosław Czekaj potwierdził te informacje, ale zaznaczył, że wszystko zależy od spełnienia konkretnych warunków.

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Autor: CPK

Miliardowe plany BGK. Prezes Mirosław Czekaj potwierdza rozmowy

Wygląda na to, że dwie największe i najbardziej strategiczne inwestycje w Polsce mają szansę na potężny zastrzyk gotówki. Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita”, państwowy bank rozwoju prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sfinansowania budowy Portu Polska oraz pierwszej polskiej elektrowni atomowej. W grę wchodzą gigantyczne pieniądze.

Informacje te potwierdził w rozmowie z gazetą prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Mirosław Czekaj.

Mogę już potwierdzić, że jesteśmy we wstępnych rozmowach dotyczących możliwości finansowania budowy Portu Polska – powiedział.

Państwowy bank rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, może przeznaczyć nawet 30 mld zł na finansowanie Portu Polska i budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie. To sygnał, że obie inwestycje, kluczowe dla rządu Donalda Tuska, nabierają realnych kształtów.

Jakie pieniądze wchodzą w grę na finansowanie Portu Polska?

Projekt Portu Polska to ogromne przedsięwzięcie, które składa się z kilku elementów. Bank Gospodarstwa Krajowego bierze pod uwagę finansowanie dwóch z nich: budowy lotniska oraz towarzyszącej mu infrastruktury kolejowej. Jak tłumaczy Czekaj, bank mógłby przeznaczyć do 10 mld zł na pojedynczy projekt.

Ponieważ lotnisko i kolej stanowią odrębne przedsięwzięcia, łączne zaangażowanie BGK mogłoby sięgnąć 20 mld zł – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Ile BGK może dołożyć do elektrowni jądrowej w Choczewie?

Drugim strategicznym projektem, którym interesuje się BGK, jest budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Inwestycja ma powstać w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo, a jej całkowity koszt szacowany jest na zawrotną kwotę 192 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa także kredyt w wysokości do 10 mld zł. Czekaj poinformował, że odbyło się już kilka spotkań z przedstawicielami spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.

W rozmowach ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe zadeklarowaliśmy otwartość do tego rodzaju finansowania długoterminowego – przekazał.

Zgodnie z harmonogramem, budowa elektrowni ma ruszyć w 2028 roku.

To nie takie proste. Bank stawia twarde warunki

Prezes BGK zastrzegł, że udzielenie finansowania będzie zależało od spełnienia konkretnych warunków, w tym od przedstawienia odpowiednich zabezpieczeń i gwarancji Skarbu Państwa. To standardowa procedura przy tak dużych kredytach. Inwestorzy będą musieli precyzyjnie wskazać źródła, z których kredyty będą spłacane. Dopiero po spełnieniu tych wymogów analitycy banku dadzą zielone światło do dalszych prac.

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