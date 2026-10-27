CPK czeka na pozwolenie na budowę

To kolejny ważny etap przygotowań do budowy Portu Polska. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w odpowiedzi na interpelację poselską, że spółka Centralny Port Komunikacyjny uzyskała już pozwolenie na prowadzenie prac przygotowawczych. Teraz trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Resort zakłada, że dokument zostanie wydany w grudniu 2026 roku. Dzięki temu będzie można rozszerzyć zakres prowadzonych robót.

Na terenie lotniska pracują już ekipy

Przygotowania do budowy nie ograniczają się do dokumentów. Na terenie przyszłego portu prowadzone są już roboty ziemne i niwelacja terenu. Powstają także tymczasowe zbiorniki retencyjne, drogi technologiczne oraz zaplecze techniczne.

Zakończono również próbne palowanie, które jest częścią przygotowań do głębokiego fundamentowania terminala pasażerskiego. Wykonano 94 pale, w tym pale kotwiące. Teraz są one poddawane badaniom i próbom obciążeniowym. To jeden z etapów sprawdzania rozwiązań technicznych przed rozpoczęciem kolejnych prac przy przyszłym terminalu.

Lotnisko i szybka kolej. Wielka inwestycja do 2032 roku

Port Polska to nie tylko nowe lotnisko. Projekt realizowany przez spółkę CPK zakłada również budowę sieci Kolei Dużych Prędkości, która ma połączyć najważniejsze miasta kraju. Centralne lotnisko ma powstać między Warszawą a Łodzią. Zgodnie z obecnym harmonogramem port ma zostać oddany do użytku w 2032 roku.

Do końca tego samego roku ma być gotowy również około 130-kilometrowy odcinek Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią. Kolejny etap przewiduje realizację do 2035 roku fragmentów tras z Łodzi do Poznania i Wrocławia.

Przed inwestorem pozostaje jednak wiele pracy. Grudniowy termin uzyskania pozwolenia na budowę będzie jednym z istotnych punktów na drodze do realizacji całego przedsięwzięcia.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz