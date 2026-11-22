Jedni stracą pracę, inni będą potrzebni

Największe zmiany mogą dotknąć branże oparte na wiedzy: usługi finansowe, programowanie, technologie informatyczne i tworzenie oprogramowania. To właśnie tam sztuczna inteligencja może najmocniej zmienić sposób wykonywania pracy. Część zadań przejmą algorytmy, a zatrudnienie w niektórych zawodach będzie rosło wolniej niż w innych sektorach.

– Pracownicy będą musieli znaleźć pracę w innych zawodach – mówi Markus Kitzmuller, główny ekonomista Banku Światowego ds. Unii Europejskiej w rozmowie z money.pl.

Nie oznacza to jednak, że AI musi doprowadzić do wzrostu bezrobocia w całej gospodarce. Kluczowe będzie przekwalifikowanie pracowników i przenoszenie ich tam, gdzie rośnie zapotrzebowanie na ludzi. Według analiz Banku Światowego właśnie dzięki takiemu dostosowaniu Polska może uzyskać dodatkową dywidendę gospodarczą sięgającą 12 proc. PKB do 2035 roku.

Polskie firmy zostają w tyle

Problemem jest jednak tempo wdrażania nowych technologii. Z danych przywołanych w raporcie Banku Światowego wynika, że z AI korzysta zaledwie 8 proc. polskich firm. Kitzmuller wskazuje, że przeszkodą nie jest wyłącznie deficyt odpowiednio przygotowanych pracowników. Dużą rolę odgrywa także podejście kierownictwa.

W wielu przedsiębiorstwach sztuczna inteligencja nie jest jeszcze używana jako narzędzie, które może zmienić cały model biznesowy, pomóc tworzyć nowe produkty i zdobywać klientów. Tymczasem właśnie takie wykorzystanie technologii może przynieść największe korzyści.

Ekonomista zwraca też uwagę na polskie talenty informatyczne. Wielu specjalistów pracuje dla zagranicznych korporacji. Zdaniem eksperta nie trzeba odwracać tego trendu, lecz stworzyć lepsze warunki do rozwoju rodzimych firm i start-upów. Potrzebne są między innymi prywatne finansowanie i kapitał na rozwijanie innowacyjnych pomysłów.

Nie wszyscy odczują korzyści z AI

Rewolucja technologiczna może zmienić również podział dochodów. Według modelu Banku Światowego do 2035 roku realne płace w Polsce wzrosną o 4,4 proc. Nie oznacza to jednak, że pracownicy otrzymają większość dodatkowych korzyści z rozwoju sztucznej inteligencji.

Jak wyjaśnia Kitzmuller, znaczna część dywidendy z AI trafi do kapitału, czyli właścicieli firm. Zmniejszyć ma się natomiast różnica między wynagrodzeniami pracowników umysłowych i fizycznych. Dziś osoby wykonujące pracę biurową zarabiają przeciętnie około dwa razy więcej niż pracownicy fizyczni. Według prognozy ta przewaga może spaść do 50 proc. - czytamy na łamach money.pl.

Ekspert przestrzega jednocześnie przed pochopnym wprowadzaniem nowych podatków od zysków firm. Jego zdaniem potrzebna jest szersza dyskusja o tym, jak dzielić korzyści z rozwoju AI, nie zniechęcając przy tym przedsiębiorców do inwestowania.

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