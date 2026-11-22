Cyberatak na Autopay. Sprawcy mogli wykorzystać sztuczną inteligencję

Do nieautoryzowanego dostępu do infrastruktury Autopay i części danych dotyczących przetwarzanych płatności doszło w ubiegłym tygodniu. Firma od 11 listopada prowadzi działania związane z zabezpieczeniem klientów, wyjaśnianiem incydentu i informowaniem innych instytucji o zagrożeniu.

Jak poinformowała PAP Zuzanna Szybisty z biura prasowego Autopay, szczegółowy opis sposobu działania sprawców przekazano zespołowi CSIRT KNF oraz instytucjom finansowym.

Co szczególnie niepokojące, atak nie wymagał wykorzystania złośliwego oprogramowania ani klasycznego phishingu. Według przedstawicielki firmy jego przebieg miał cechy automatyzacji wspieranej przez sztuczną inteligencję.

– Ten model ataku może zostać powtórzony wobec innych. Obrona przed nim wymaga automatycznej reakcji liczonej w minutach, nie ręcznej analizy – podkreśliła Szybisty.

Ponad 350 specjalistów poznało szczegóły ataku

Autopay nie ogranicza się do informowania klientów. We wtorek 17 listopada podczas spotkania zorganizowanego przez CSIRT KNF przedstawiciele spółki przedstawili przebieg cyberataku ponad 350 osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w instytucjach sektora finansowego.

W przyszłym tygodniu firma ma przekazać wnioski z incydentu przedstawicielom branży e-commerce. Trwa również wymiana informacji z partnerami biznesowymi.

Wciąż nie wiadomo jednak, kto stoi za atakiem. Zapytana o ewentualne powiązania sprawców z konkretnym państwem lub grupą hakerską, przedstawicielka Autopay odpowiedziała: „nie potwierdzamy i nie zaprzeczamy”. Zaznaczyła, że ustalenie odpowiedzialnych za incydent należy do służb i organów prowadzących postępowanie.

Czy wyciekły numery kart i kody bezpieczeństwa?

Największe obawy klientów dotyczą danych kart płatniczych. Przedstawicielka Autopay przyznała, że wśród informacji, których może dotyczyć zdarzenie, znajdują się dane karty wykorzystanej do płatności. Firma nie ujawnia jednak publicznie, których konkretnie elementów dotyczą potencjalne zagrożenia. Nie wiadomo więc, czy chodzi o numery kart, daty ich ważności czy kody CVV/CVC.

Autopay zapewnia, że każda osoba, której danych może dotyczyć incydent, otrzymuje indywidualne powiadomienie.

– Kto takiej wiadomości nie otrzymał, według dotychczasowych ustaleń nie jest objęty zdarzeniem i nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Samo korzystanie z płatności Autopay nie oznacza, że zdarzenie dotyczy danej osoby – zaznaczyła Szybisty.

Osoby, które dostały ostrzeżenie, powinny regularnie sprawdzać historię operacji na rachunku. Jeśli zauważą transakcję, której nie wykonywały, muszą natychmiast zgłosić ją bankowi, który wydał kartę.

Banki wzmacniają zabezpieczenia. Niektóre wydają nowe karty

Na cyberatak zareagowały już instytucje finansowe. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że kontaktuje się z użytkownikami kart, które mogły zostać objęte incydentem. Karty są zastrzegane, a klienci otrzymują nowe, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

BNP Paribas zwiększył monitoring i zabezpieczenia transakcji kartowych. Klienci płacący w internecie mogą być dodatkowo proszeni o potwierdzenie operacji w ramach usługi 3D Secure.

Dodatkowe działania zabezpieczające podjął również Bank Pekao. Osoby posiadające karty, których może dotyczyć incydent, mają otrzymać indywidualne informacje i zalecenia.

Sytuację monitoruje także VeloBank. Instytucja analizuje informacje dotyczące kart, które mogły zostać objęte zdarzeniem, i podejmuje działania odpowiednie do rozpoznanego ryzyka.

KNF uspokaja: Nie wymieniaj karty na własną rękę

Do sprawy odniósł się również rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski. Wyjaśnił, że banki mogą w zależności od oceny ryzyka zablokować kartę, wydać nową, a także czasowo ograniczyć niektóre rodzaje transakcji, na przykład płatności internetowe.

Nie oznacza to jednak, że każdy klient powinien samodzielnie występować o nową kartę. Według rzecznika KNF nie ma takiej potrzeby wyłącznie z powodu informacji o cyberataku. Jeżeli bank uzna, że wymiana karty jest konieczna, sam poinformuje o tym klienta.

Osoby mające pytania dotyczące incydentu mogą kontaktować się z Autopay pod adresem [email protected]. Firma udostępniła również adres [email protected] dla instytucji zainteresowanych wymianą doświadczeń dotyczących ochrony przed podobnymi atakami.

Laury Biznesu 2026 - Swiatłana Cichanouska