Piotr Masłowski nowym wiceministrem energii. Jakie ma plany?

Rząd Donalda Tuska ma nowego człowieka od energetyki. Od 7 września 2026 roku stery w kluczowych obszarach tego sektora przejął nowy sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Nowym wiceministrem energii został senator Piotr Masłowski z partii Unia Centrum, któremu przypadła odpowiedzialność za dwa departamenty: Cyfryzacji i Bezpieczeństwa oraz Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej. To właśnie na jego biurko trafią jedne z najtrudniejszych tematów, w tym przyszłość polskiego samochodu elektrycznego.

Nowy wiceminister podchodzi do swoich zadań bardzo pragmatycznie. Doskonale wie, że do kolejnych wyborów parlamentarnych został tylko rok, dlatego nie chce składać obietnic bez pokrycia. Jak sam zapowiedział w rozmowie z portalem WNP, daje sobie czas na dokładne rozpoznanie sytuacji.

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że czas jest ograniczony – przed nami zaledwie rok pracy. Z tego powodu nie zamierzam składać obietnic bez pokrycia. Daję sobie trzy miesiące na to, by gruntownie zapoznać się ze strukturą resortu, dostępnymi zasobami. Wolę takie pragmatyczne podejście od arbitralnego narzucania własnych wizji - zaznaczył Piotr Masłowski.

Takie podejście sugeruje, że wiceminister Masłowski skupi się na zadaniach, które mają szansę na realizację w krótkim czasie. A tych na jego liście nie brakuje.

Polski samochód elektryczny to priorytet

Sprawa polskiego samochodu elektrycznego to jeden z tych tematów, które od lat rozpalają emocje i budzą nadzieje. Teraz projekt ma dostać nowy impuls. Wiceminister Piotr Masłowski nie ukrywa, że to dla niego jeden z absolutnych priorytetów. Jest już nawet po pierwszym spotkaniu ze spółką ElectroMobility Poland, która odpowiada za cały projekt.

Warto zaznaczyć, że dla nowego wiceministra to nie jest nowy temat. Wcześniej działał jako wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Elektromobilności, więc zna wyzwania i szanse związane z tym rynkiem.

Zależy mi na tym, aby ten projekt się urzeczywistnił – jako hub technologiczny, a nie tylko kolejna montownia. Chcemy, aby Polska stała się znaczącym graczem w sektorze elektromobilności, przynajmniej na poziomie europejskim - stwierdził wiceminister energii.

Kluczem do sukcesu ma być współdziałanie z technologicznym gigantem. Współpraca z tajwańskim Foxconn ma sprawić, że polski samochód elektryczny nie będzie tylko marzeniem, a realnym produktem, który dogoni światową konkurencję. Partnerstwo ma pozwolić przeskoczyć kilka etapów rozwoju, które normalnie zajęłyby lata. Piotr Masłowski jest w tej kwestii optymistą.

Daje nam to realną szansę na przeskoczenie kilku etapów technologicznych i dogonienie konkurencji. To ambitny cel, ale całkowicie realny - podkreślił Piotr Masłowski.

Co z systemem CSIRE i cenami paliw? To kolejne wyzwania

Polski samochód elektryczny to nie jedyne zadanie, jakie czeka na nowego wiceministra. Masłowski przejął też nadzór nad rynkiem paliw i cyfryzacją w energetyce, a oba te obszary są dziś prawdziwym polem minowym.

Zacznijmy od paliw. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i ataki Huti z Jemenu na Morzu Czerwonym już teraz odbijają się na światowych rynkach. Analitycy nie mają wątpliwości – czekają nas dalsze trudności i prawdopodobnie wyższe ceny na stacjach. W tej sytuacji wracają pytania o to, czy rząd Donalda Tuska nie powinien ponownie sięgnąć po program Ceny Paliw Niżej (CPN) i obniżyć podatki, by ulżyć kierowcom. Decyzje w tej sprawie będą zapadać właśnie w resorcie, w którym pracuje Masłowski.

Drugim, równie wielkim wyzwaniem jest cyfryzacja. A konkretnie – wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

Wdrożenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) to zadanie, którym zajmuje się m.in. departament odpowiedzialny za cyfryzację. Uruchomienie tego systemu stanowi dla nas kluczowe wyzwanie, z którym musimy się zmierzyć – przyznaje wiceminister Piotr Masłowski.

To zadanie o tyle trudne, że system ma ogromne opóźnienia. Jego pełny start przekładano już wielokrotnie. Kluczowym i ryzykownym zadaniem dla nowego wiceministra będzie wdrożenie opóźnionego systemu CSIRE, którego oficjalny start zaplanowano na 19 października 2026 roku. Nawet teraz, na miesiąc przed terminem, trwają prace nad przepisami, które mają łagodzić kary dla firm, które nie zdążą się do niego podłączyć. To pokazuje, jak wielka jest presja i jak wysokie jest ryzyko kolejnego poślizgu.

Bezpieczeństwo energetyczne. Co z gazem na zimę i nowymi paliwami?

Oprócz wielkich projektów technologicznych, na barkach Piotra Masłowskiego spoczywa też fundamentalna kwestia – bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zbliża się zima, a to oznacza, że kluczowym tematem staje się poziom zapasów gazu ziemnego.

Nowy wiceminister uspokaja. Jak zapewnia, przygotowania do sezonu grzewczego idą zgodnie z planem i resort nie spodziewa się żadnych problemów z dostępnością gazu.

Wśród najpilniejszych zadań do końca tego roku kluczowe miejsce zajmuje oczywiście bezpieczeństwo energetyczne, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów gazu ziemnego przed nadchodzącym sezonem zimowym – mówi Piotr Masłowski.

Jednak jego plany wybiegają daleko poza bieżące zarządzanie kryzysowe. Wiceminister chce, aby Polska mocniej postawiła na paliwa przyszłości. Choć gospodarka wodorowa jest na ustach wszystkich, on patrzy jeszcze szerzej.

W obszarze gospodarki wodorowej moje pomysły wykraczają daleko poza sam wodór – chcę położyć duży nacisk na rozwój technologii związanych z amoniakiem oraz e-metanolem. Chciałbym jak najszybciej rozpocząć pracę w tych obszarach, zwłaszcza że leżą one wprost w kompetencjach naszego resortu – deklaruje Masłowski.

To sygnał, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się nowych inicjatyw związanych z alternatywnymi źródłami energii, które mają uniezależnić Polskę od tradycyjnych paliw kopalnych. Przed nowym wiceministrem rok pełen wyzwań, od pilnego gaszenia pożarów po budowanie fundamentów pod energetykę przyszłości.

Tak wygląda polski samochód elektryczny