Skala ataku na Wakacje.pl

Pod koniec września hakerzy włamali się do systemów jednej z największych firm turystycznych w Polsce. Portal niebezpiecznik.pl informuje, że celem ataku stała się spółka Wakacje.pl. Przestępcy uzyskali dostęp nie tylko do wewnętrznego systemu obsługi klientów, ale również do kilku skrzynek mailowych pracowników firmy. To podwójne uderzenie, które otworzyło drogę do kradzieży danych.

Spółka Wakacje.pl oficjalnie potwierdziła, że ten wyciek danych jest wynikiem celowego ataku hakerskiego, do którego doszło 29 września 2026 roku. W komunikacji z klientami firma od razu przeszła do rzeczy, ostrzegając przed możliwymi konsekwencjami i próbami oszustw, które mogą nastąpić w najbliższym czasie.

Choć w ostatnich tygodniach głośno było o grupie hakerskiej „Fingerprint”, która atakowała inne polskie firmy, to ten incydent nie jest ich dziełem. Sami hakerzy potwierdzili w rozmowie z dziennikarzami, że nie mają z tym nic wspólnego i nie planują dalszych ataków na polskie cele. To oznacza, że za włamaniem do Wakacje.pl stoi zupełnie inny sprawca.

Jakie dane klientów wyciekły i co to oznacza?

Skala tego ataku jest naprawdę duża, a lista skradzionych informacji budzi poważne obawy. To nie jest sytuacja, w której hakerzy zdobyli tylko adresy e-mail. Włamywacze uzyskali dostęp do całego pakietu danych, który może posłużyć do bardzo precyzyjnych oszustw.

Według oficjalnych informacji, które spółka Wakacje.pl przekazała swoim klientom, wyciek objął następujące dane:

imiona i nazwiska,

daty urodzenia,

adresy zamieszkania,

numery telefonów,

adresy e-mail,

dane paszportowe.

Taki zestaw to dla przestępców gotowa baza do kradzieży tożsamości.

Szczególny niepokój budzi fakt, że wśród skradzionych informacji znalazły się dane paszportowe, co otwiera drogę do bardzo poważnych oszustw. Na ten moment firma nie sprecyzowała, czy chodzi o same numery dokumentów, czy może o ich skany. To kluczowa różnica, ponieważ skan paszportu w niepowołanych rękach może posłużyć na przykład do zaciągania zobowiązań finansowych.

Co robić, jeśli jesteś klientem Wakacje.pl?

Najważniejsze to nie panikować, ale działać szybko i z rozwagą. Przestępcy, którzy mają Twoje dane, mogą próbować je wykorzystać, dlatego kluczowa jest teraz wzmożona czujność. Oto co powinieneś zrobić krok po kroku:

Zabezpiecz swoje dokumenty . To absolutny priorytet. W związku z tym, że wyciekły dane paszportowe, eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają rozważenie zastrzeżenia dokumentu, aby uniemożliwić jego wykorzystanie do celów przestępczych. Można to zrobić online przez profil zaufany lub osobiście w dowolnym punkcie paszportowym. To najskuteczniejszy sposób, by uchronić się przed kradzieżą tożsamości, np. próbą wzięcia na Twoje dane pożyczki czy założenia firmy.

. To absolutny priorytet. W związku z tym, że wyciekły dane paszportowe, eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają rozważenie zastrzeżenia dokumentu, aby uniemożliwić jego wykorzystanie do celów przestępczych. Można to zrobić online przez profil zaufany lub osobiście w dowolnym punkcie paszportowym. To najskuteczniejszy sposób, by uchronić się przed kradzieżą tożsamości, np. próbą wzięcia na Twoje dane pożyczki czy założenia firmy. Uważaj na podejrzane wiadomości (phishing) . Hakerzy mają Twój numer telefonu i adres e-mail. Mogą to wykorzystać, podszywając się pod Wakacje.pl, hotel, linię lotniczą czy organizatora wycieczki. Jeśli dostaniesz SMS-a lub maila z prośbą o dopłatę do wakacji, weryfikację danych karty kredytowej czy kliknięcie w link, aby potwierdzić rezerwację – zachowaj szczególną ostrożność. Nigdy nie klikaj w takie linki i nie podawaj żadnych danych. W razie wątpliwości skontaktuj się z biurem podróży oficjalnym kanałem, dzwoniąc na infolinię.

. Hakerzy mają Twój numer telefonu i adres e-mail. Mogą to wykorzystać, podszywając się pod Wakacje.pl, hotel, linię lotniczą czy organizatora wycieczki. Jeśli dostaniesz SMS-a lub maila z prośbą o dopłatę do wakacji, weryfikację danych karty kredytowej czy kliknięcie w link, aby potwierdzić rezerwację – zachowaj szczególną ostrożność. Nigdy nie klikaj w takie linki i nie podawaj żadnych danych. W razie wątpliwości skontaktuj się z biurem podróży oficjalnym kanałem, dzwoniąc na infolinię. Zmień hasła . Jeśli hasła, którego używałeś na portalu Wakacje.pl, używasz też w innych serwisach (poczta, bank, media społecznościowe), natychmiast je zmień. To podstawowa zasada cyfrowego bezpieczeństwa.

. Jeśli hasła, którego używałeś na portalu Wakacje.pl, używasz też w innych serwisach (poczta, bank, media społecznościowe), natychmiast je zmień. To podstawowa zasada cyfrowego bezpieczeństwa.

Wyciek danych z Wakacje.pl to kolejny sygnał, że nasze dane w sieci nigdy nie są w stu procentach bezpieczne. Niestety, takie incydenty zdarzały się i będą się zdarzać. Najlepszą obroną jest świadomość zagrożeń i szybka reakcja, gdy dojdzie do najgorszego.

WYCIEK DANYCH W RZĄDZIE USA | Pajączkowska