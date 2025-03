Auto elektryczne nie takie ekologiczne? Polacy wolą hybrydy

Fundusz Bezpieczeństwa i Obrony. Jaka kwota na to jest przeznaczona?

Polskie hybrydy z drugiej ręki: Królują Toyoty, wiek i przebieg zaskakują

Analiza ponad 770 tys. używanych aut hybrydowych w bazie CARFAX ujawnia, że przeciętny pojazd tego typu w Polsce ma 4 lata i przejechane 99 tys. km. Co ciekawe, hybrydy wykazują niemal dwukrotnie mniejsze ryzyko problemów w historii pojazdu w porównaniu do ogółu używanych aut. Zdarzenia budzące wątpliwości (np. szkody, nieprawidłowości licznika) odnotowano w 41% przypadków hybryd, podczas gdy dla wszystkich używanych aut ten odsetek wynosi aż 77%. Najpopularniejszą marką wśród używanych hybryd jest Toyota (44%), a za nią plasują się Audi (8%), Lexus (6%), BMW (5%) i Mercedes (5%).

Na polskim rynku wtórnym, liczącym 23 mln aut, hybrydy stanowią już 3% (770 tys. pojazdów) bazy CARFAX. Dla porównania, udział używanych samochodów elektrycznych to zaledwie 0,3%. CARFAX od 17 lat dostarcza raporty o historii pojazdów z certyfikowanych źródeł.

Ekspert: hybryda w Polsce lepsza od elektryka?

- Promocja aut elektrycznych, choć wspierana dopłatami, nie wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla polskich kierowców, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju technologii i infrastruktury. Argument o ekologii aut elektrycznych w Polsce jest dyskusyjny, ze względu na dominację paliw kopalnych w produkcji energii. Wykorzystanie napędów hybrydowych, które efektywniej wykorzystują polski miks energetyczny i zapewniają mobilność oraz przewidywalne koszty eksploatacji, wydaje się bardziej uzasadnione – komentuje Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

Średni wiek używanego samochodu w Polsce to 15 lat, z przebiegiem 220 tys. km. W przypadku hybryd te wartości wynoszą odpowiednio 4 lata i 99 tys. km. Większość (73%) używanych hybryd ma więcej niż 3 lata, podczas gdy dla ogółu aut używanych ten odsetek wynosi 55%.

Około 33% używanych hybryd miało w historii odnotowane uszkodzenia, co jest wartością zbliżoną do ogółu aut używanych (39%). Jednak, analizując inne czynniki ryzyka (np. niejasna historia, manipulacje licznikiem), hybrydy wypadają znacznie lepiej. Ryzyko wystąpienia takich problemów dotyczy 41% hybryd, podczas gdy dla wszystkich używanych aut jest to aż 77%.

Jakie hybrydy kupują Polacy? Królują Toyoty

Toyota dominuje na polskim rynku używanych hybryd, stanowiąc 44% wszystkich pojazdów tego typu. Średni wiek Toyoty hybrydowej to 4 lata, a przebieg – 122 tys. km. Kolejne miejsca zajmują:

Audi – 8% (średnio 3 lata i 75 tys. km przebiegu)

– (średnio i przebiegu) Lexus – 6% (średnio 5 lat i 110 tys. km przebiegu)

– (średnio i przebiegu) BMW – 5% (średnio 3 lata i 62 tys. km przebiegu)

– (średnio i przebiegu) Mercedes – 5% (średnio 2 lata i 63 tys. km przebiegu)

Zestawienie najpopularniejszych marek na rynku używanych aut ogółem wygląda inaczej: Volkswagen (12%), Opel (9%), Ford (7%), Toyota (7%) i Renault (7%). Tylko Toyota pojawia się w obu rankingach.

Zaledwie 13% używanych hybryd w Polsce pochodzi z importu, a 65% miało dotychczas tylko jednego właściciela. Dla porównania, wśród używanych samochodów ogółem, importowanych jest aż 59%, a jednego właściciela miało dotychczas tylko 16%.

Jakub WIECH ostrzega! PODWYŻKI CEN PRĄDU ZRUJNUJĄ PORTFELE POLAKÓW Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.