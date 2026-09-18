To już oficjalne. Polski oddział Google oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW) ogłosiły nawiązanie strategicznego partnerstwa. Umowa, która będzie obowiązywać w latach 2026-2030, ma na celu wsparcie najzdolniejszych polskich studentów i rozwój badań nad kluczowymi technologiami przyszłości. Głównym celem jest wspólna realizacja projektów naukowo-dydaktycznych, a strategiczna współpraca Google z MIMUW ma skupiać się na sztucznej inteligencji, systemach rozproszonych i cyberbezpieczeństwie.

– Od wielu lat na Wydziale MIMUW wierzymy, że prowadzenie studiów informatycznych oraz badań w informatyce wymaga bliskiej współpracy z sektorem przedsiębiorstw, w szczególności z innowacyjnymi firmami technologicznymi – mówi prof. dr hab. Łukasz Kowalik, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. – Współpraca z Google przy kierunku informatyka to realizacja tej wizji na większą niż dotąd skalę. Nasze partnerstwo umożliwi realizację programu stypendialnego dla studentów zainteresowanych pracą naukową, mentoring światowej klasy inżynierów pracujących w obszarach technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji, a także wiele innych działań związanych z kształceniem przyszłych informatyków – dodaje dziekan Kowalik.

"Szkoła Orłów", czyli kuźnia talentów. Kto może skorzystać?

Sercem całego programu ma być wsparcie dla inicjatywy znanej jako "Szkoła Orłów". To elitarny program, który już dziś pomaga stawiać pierwsze kroki w świecie nauki wybitnym studentom. Teraz, dzięki wsparciu Google, jego uczestnicy zyskają zupełnie nowe możliwości. Najważniejszym elementem partnerstwa jest rozwój programu mentoringowego „Szkoła Orłów”, który jest skierowany do wybitnie uzdolnionych studentów rozpoczynających swoją karierę naukową.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów Google. Inżynierowie technologicznego giganta poprowadzą specjalistyczne zajęcia i wykłady. Studenci wezmą też udział w międzynarodowych warsztatach i konferencjach, a najlepsi będą mogli pisać prace magisterskie i doktorskie inspirowane realnymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się dziś zespoły Google. Wszystko to pod bezpośrednią opieką inżynierów firmy.

Dlaczego ta współpraca jest tak ważna dla Polski?

Wydział MIMUW od lat jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie, a jego absolwenci odgrywają kluczowe role w globalnych firmach technologicznych. Współpraca z Google to nie tylko prestiż, ale realna szansa na zatrzymanie największych talentów w kraju. Potwierdza to Rafał Kuszneruk, lider projektu po stronie Google Poland.

– Nasza współpraca z Uniwersytetem Warszawskim trwa od wielu lat. Nasi inżynierowie prowadzą na UW zajęcia z infrastruktury chmurowej, a absolwenci tej uczelni tworzą serce naszych zespołów badawczo-rozwojowych w Warszawie – podkreśla Kuszneruk. – Poprzez sformalizowanie tej współpracy dajemy młodym polskim naukowcom wsparcie, by mogli realizować przełomowe projekty w obszarze sztucznej inteligencji czy bezpieczeństwa bez konieczności opuszczania kraju.

Inicjatywa jest więc korzystna dla obu stron. Google zyskuje dostęp do najlepiej zapowiadających się informatyków w Europie, a studenci otrzymują unikalną szansę na rozwój i pracę nad przełomowymi technologiami bez wyjeżdżania z Polski. Szczegółowe informacje dotyczące programu i rekrutacji będą publikowane na bieżąco w serwisach informacyjnych MIMUW.

Google Polska i Wydział MIMUW UW ogłosiły strategiczne partnerstwo (2026-2030), by wspierać najzdolniejszych studentów i rozwijać badania w obszarach AI, systemów rozproszonych i cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy elitarnego programu "Szkoła Orłów" otrzymają dostęp do mentoringu inżynierów Google, międzynarodowych warsztatów oraz możliwość pisania prac dyplomowych pod ich opieką.

Współpraca ma kluczowe znaczenie dla Polski, umożliwiając zatrzymanie wybitnych talentów IT w kraju i ich pracę nad przełomowymi projektami technologicznymi.

Partnerstwo zapewnia młodym polskim naukowcom unikalne szanse rozwoju i kariery bez konieczności wyjazdu, a Google – dostęp do najlepszych informatyków w Europie.

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