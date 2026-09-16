Wysokie ceny paliw we wrześniu 2026 i prognozy dalszych podwyżek.

Ceny na stacji piosenkarza Konrada "Skolima" Skolimowskiego w Czeremsze.

Zapowiedź Donalda Tuska o możliwym powrocie programu Ceny Paliwa Niżej (CPN).

Widok pylonów cenowych na stacjach benzynowych we wrześniu 2026 roku może przyprawić o ból głowy. Po tym, jak wygasła ostatnia odsłona rządowego programu Ceny Paliwa Niżej (CPN), kierowcy znów muszą mierzyć się z drożyzną. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń – tanio już było, a będzie jeszcze drożej.

Zgodnie z analizami serwisu e-petrol.pl, w tygodniu od 14 do 20 września za litr popularnej benzyny 95 trzeba zapłacić od 7,86 zł do 7,99 zł. Wysokie ceny paliw w 2026 roku to w dużej mierze efekt powrotu standardowych stawek podatkowych po zakończeniu programu pomocowego. Właściciele samochodów z silnikiem Diesla mają jeszcze większe powody do niepokoju. Prognozowana cena oleju napędowego waha się od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr.

Ile kosztuje paliwo na stacji Skolima w Czeremsze?

W morzu rosnących cen jest jednak miejsce, gdzie kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Mowa o Czeremsze na Podlasiu, gdzie swoją stację benzynową prowadzi znany piosenkarz disco polo, Konrad „Skolim” Skolimowski. To właśnie tam ceny są zauważalnie niższe od ogólnopolskiej średniej.

Dziennikarze "Faktu' sprawdzili, ile trzeba zapłacić za tankowanie w tym charakterystycznym, różowym obiekcie. Na stacji paliw Skolim za litr benzyny 95 kierowcy płacą 7,79 zł. To o kilka, a nawet kilkanaście groszy mniej niż w wielu innych miejscach w kraju. Olej napędowy jest droższy – litr popularnego diesla B7 kosztuje 8,79 zł, a jego ulepszona wersja B0 – 8,99 zł.

Inwestycja w pierwszą stację, która ruszyła jesienią 2025 roku, kosztowała artystę ponad 4 miliony złotych. Skolimowski zapowiedział już, że to nie koniec jego biznesowych ambicji w branży paliwowej. W planach jest otwarcie kolejnego punktu w Olecku, a media donoszą, że następna stacja może powstać również w Białymstoku.

Rząd Donalda Tuska przywróci program CPN? Jest jeden warunek

Wysokie ceny paliw to problem, który coraz mocniej uderza w portfele Polaków i staje się gorącym tematem politycznym. W odpowiedzi na drożyznę na stacjach głos zabrał premier Donald Tusk, który przed posiedzeniem rządu złożył ważną deklarację. Dotyczyła ona ewentualnego powrotu popularnego programu pomocowego.

Rząd rozważa ponowne uruchomienie programu CPN, aby obniżyć ceny na stacjach, ale stawia jeden, konkretny warunek. Szef rządu uzależnił tę decyzję od działań prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków, którą rząd ponownie skierował do głowy państwa.

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