Redditowicz odkrył w starym serwerze 30 modułów DDR4 o pojemności 64 GB każdy, których szacunkowa wartość rynkowa wynosi aż 12 000 dolarów.

Drastyczny wzrost cen pamięci DDR4 sprawił, że pojedynczy moduł 64 GB może być dziś warty nawet 400 dolarów, zmieniając "stary złom" w cenną inwestycję.

Znalezione moduły to serwerowa pamięć ECC, niekompatybilna ze zwykłymi komputerami, ale niezwykle poszukiwana i wartościowa na rynku profesjonalnym.

Historia ta, podobna do innych odkryć, sugeruje, że warto dokładnie sprawdzić stare urządzenia, bo mogą skrywać nieoczekiwane bogactwo.

Fortuna ukryta w starym serwerze z garażu

Historię, jak informuje portal benchmark.pl, opisał użytkownik Reddita o pseudonimie VastOption875. Przez lata w jego garażu stał nieużywany sprzęt, który właściciel postanowił w końcu sprawdzić. Okazało się, że komputer skrywał w sobie 30 kości pamięci DDR4 o pojemności 64 GB każda. Łącznie daje to niemal 2 TB pamięci RAM, co w dzisiejszych realiach rynkowych stanowi prawdziwą fortunę. Jest tu jednak pewien haczyk. Znaleziona pamięć to moduły serwerowe typu ECC, co oznacza, że nie można ich użyć w typowym domowym komputerze. Są one przeznaczone do profesjonalnych stacji roboczych i serwerów.

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Dlaczego stara pamięć RAM DDR4 jest dziś tak droga?

Mogłoby się wydawać, że w dobie standardu DDR5, starsza technologia straciła na wartości. Rzeczywistość rynkowa jest jednak zupełnie inna. Jak podaje benchmark.pl, ceny pamięci w ostatnim czasie mocno wzrosły, a pojedynczy moduł serwerowy 64 GB może kosztować nawet 400 dolarów. Prosty rachunek pokazuje, że 30 takich modułów to szacunkowa wartość 12 000 dolarów. To pokazuje, że stara pamięć RAM DDR4, zwłaszcza w wariancie serwerowym, wciąż jest niezwykle cennym i poszukiwanym komponentem na rynku profesjonalnym. Sprzęt, który przez lata mógł wyglądać na elektroniczny złom, dziś ma wartość porównywalną z dobrym, używanym samochodem.

Źródło: Benchmark.pl

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