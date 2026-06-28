Komputery kwantowe, z potencjałem na miarę AI, mogą rozwiązać dziś niewykonalne problemy obliczeniowe, a ich pierwsze praktyczne zastosowania są spodziewane za 5-10 lat.

Rewolucjonizując finanse (np. optymalizacja portfeli) i współpracując z AI, technologia kwantowa jednocześnie stwarza poważne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, mogąc łamać obecne metody szyfrowania.

Naukowcy z Hongkongu stworzyli przełomowy chip z węglika krzemu, który działa jak neuron w temperaturze bliskiej zera absolutnego (10 milikelwinów), zużywając tysiące razy mniej energii.

Ten energooszczędny układ umożliwi umieszczanie elektroniki sterującej bezpośrednio przy kubitach, znacząco upraszczając i zwiększając wydajność przyszłych komputerów kwantowych.

Czym są komputery kwantowe i dlaczego to rewolucja? Potencjał i zagrożenia

Wyobraź sobie problem, którego rozwiązanie zajęłoby najszybszemu superkomputerowi na świecie tysiące lat. A teraz wyobraź sobie maszynę, która mogłaby znaleźć odpowiedź w ciągu kilku minut. To właśnie obiecują komputery kwantowe. Jak podkreśla partner PwC Polska, Tomasz Turski, to technologia, która ma potencjał stać się równie przełomowa jak sztuczna inteligencja. Dzięki wykorzystaniu zjawisk mechaniki kwantowej komputery kwantowe będą w stanie rozwiązywać problemy obliczeniowe, które dla dzisiejszych maszyn są praktycznie niewykonalne. Zdaniem eksperta, pierwszych praktycznych zastosowań możemy spodziewać się już w perspektywie najbliższych 5–10 lat. Potencjalne korzyści są ogromne, zwłaszcza dla sektora finansowego – od błyskawicznej optymalizacji portfeli inwestycyjnych po analizę ryzyka na niespotykaną dotąd skalę. Jest też druga strona medalu: w przyszłości maszyny te mogą stanowić ogromne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, ponieważ będą w stanie łamać obecnie stosowane metody szyfrowania.

Vigo: Suwerenność Technologiczna

Przełom w Hongkongu. Sztuczny neuron rozwiąże kluczowy problem

Jedną z największych barier na drodze do budowy potężnych komputerów kwantowych jest ich ogromna wrażliwość na otoczenie. Aby działały, ich serce – procesor kwantowy – musi być schłodzone do temperatury bliskiej zera absolutnego. Problem w tym, że sterująca nim elektronika wydziela ciepło, przez co musi być umieszczona daleko i połączona masą skomplikowanych przewodów. To bardzo komplikuje i ogranicza rozbudowę maszyn. Teraz jednak zespół z Uniwersytetu w Hongkongu, kierowany przez profesora Yuhao Zhanga oraz doktoranta Xina Yanga, ogłosił odkrycie, które może to zmienić. Stworzyli oni nowy typ układu elektronicznego, który działa jak sztuczny neuron i jest w stanie pracować w ekstremalnie niskich temperaturach. Ten przełom naukowców może rozwiązać jeden z największych problemów hamujących rozwój tej technologii – chłodzenie i skomplikowane okablowanie. Nowy chip, wykonany z powszechnie dostępnego węglika krzemu, jest tysiące razy bardziej energooszczędny i może być umieszczony tuż obok kubitów, co radykalnie uprości konstrukcję przyszłych komputerów kwantowych.

Źródło: Business Insider, Rzeczpospolita

5