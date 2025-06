Spis treści

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie możliwości otwiera przed Polską pierwszy europejski komputer kwantowy PIAST-Q

Dlaczego technologia spułapkowanych jonów to przełom w dziedzinie obliczeń kwantowych

Które branże skorzystają na nowej technologii - od prognozowania pogody po projektowanie leków

Jak Polska stała się pionierem rozwoju infrastruktury kwantowej w Europie

Kto sfinansował projekt i jakie instytucje współpracują przy rozwoju technologii

Polska w czołówce technologii przyszłości

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski nie krył zadowolenia podczas uruchomienia komputera PIAST-Q w Poznaniu. "Realizujemy zapowiedź sprzed kilku miesięcy i tym samym dokładamy ważny element rozwoju technologii przyszłości" - podkreślał minister, dodając, że potencjał tego komputera będzie stale rosnąć.

Rewolucja w obliczeniach kwantowych

PIAST-Q to cyfrowy komputer kwantowy oferujący ponad 20 fizycznych kubitów, które działają na zasadzie spułapkowanych jonów. W przeciwieństwie do klasycznych komputerów operujących na bitach o wartościach 1 lub 0, kubity mogą być jednocześnie jedynką i zerem, co otwiera nieograniczone możliwości obliczeniowe.

Szerokie zastosowania w kluczowych branżach

Nowy komputer kwantowy będzie wspierał badania w czterech przełomowych obszarach:

Kwantowa optymalizacja - rozwiązywanie złożonych problemów logistycznych i biznesowych

- rozwiązywanie złożonych problemów logistycznych i biznesowych Chemia kwantowa - projektowanie nowych materiałów i związków chemicznych

- projektowanie nowych materiałów i związków chemicznych Kwantowe materiałoznawstwo - badanie właściwości materii na poziomie atomowym

- badanie właściwości materii na poziomie atomowym Kwantowe uczenie maszynowe - rozwój sztucznej inteligencji nowej generacji

Od pogody po bezpieczeństwo cybernetyczne

Zastosowania komputera kwantowego sięgają daleko poza laboratorium naukowe. Technologia może zrewolucjonizować prognozowanie pogody, zwiększając dokładność długoterminowych prognoz. W energetyce pomoże optymalizować procesy produkcji, prowadząc do oszczędności i redukcji emisji CO2.

Szczególnie obiecujące są możliwości w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, gdzie komputery kwantowe mogą stworzyć nowe metody zabezpieczania danych. W medycynie zaś umożliwią modelowanie molekularne na niespotykaną dotąd skalę, przyspieszając projektowanie nowych leków.

Europejska współpraca finansowa

Inwestycja o wartości 12,28 mln euro została sfinansowana w równych częściach przez Ministerstwo Cyfryzacji i europejskie partnerstwo EuroHPC. Projekt EuroQCS-Poland otrzymał także wsparcie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Silne konsorcjum badawcze

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe koordynuje konsorcjum EuroQCS-Poland, w którym uczestniczą również Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Creotech Instruments S.A. i Uniwersytet Łotewski. Ta międzynarodowa współpraca zapewnia kompleksowe podejście do rozwoju technologii kwantowych.

Integracja z systemami klasycznymi

PIAST-Q będzie współpracował z tradycyjnymi superkomputerami, tworząc hybrydowe systemy obliczeniowe. To podejście pozwoli maksymalnie wykorzystać zalety obu technologii, otwierając nowe możliwości w różnych dziedzinach nauki i technologii.

Najważniejsze informacje:

Polska uruchomiła pierwszy w Europie komputer kwantowy PIAST-Q oparty na technologii spułapkowanych jonów za 12,28 mln euro

Komputer oferuje ponad 20 fizycznych kubitów i będzie służyć naukowcom z całej Europy

Technologia znajdzie zastosowanie w prognozowaniu pogody, energetyce, bezpieczeństwie cybernetycznym i projektowaniu leków

Projekt sfinansowano w równych częściach przez Ministerstwo Cyfryzacji i europejskie partnerstwo EuroHPC

Konsorcjum EuroQCS-Poland obejmuje cztery wiodące instytucje naukowe i technologiczne z Polski i Łotwy