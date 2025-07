Coraz więcej Ukraińców zakłada biznes w Polsce. Dostają na to milionowe dotacje

Ukraińska przedsiębiorczość kwitnie w Polsce dzięki wsparciu EBOR

Imponujący wzrost liczby firm założonych przez obywateli Ukrainy w Polsce to fakt. W okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2024 roku powstało ich aż 77,7 tys., co stanowi 9% wszystkich nowo zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Ten dynamiczny rozwój jest w dużej mierze zasługą wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który oferuje dotacje i usługi doradcze dla ukraińskich przedsiębiorców.

EBOR wspiera ukraińskich przedsiębiorców w Polsce

Jak informuje "Puls Biznesu", ukraińscy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Po inwazji Rosji na Ukrainę, instytucja ta przeznaczyła 2 mln EUR na pomoc przesiedleńcom dotkniętym wojną. "Pomoc polegała na umożliwieniu im pracy i podnoszenia kwalifikacji" - czytamy w artykule.

Obecnie EBOR idzie o krok dalej i wspiera osoby, które decydują się na założenie biznesu za granicą, w tym w Polsce. "W Polsce wspieramy już 20 ukraińskich projektów, głównie z sektora usług" – powiedziała Ludovica Efrati, dyrektorka w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, cytowana przez "PB".

Na jaką pomoc mogą liczyć ukraińskie firmy?

Dotacje na usługi doradcze to jedna z form wsparcia oferowanych przez EBOR. Mogą z niej skorzystać firmy, w których większość udziałów należy do uchodźców i które zostały założone poza Ukrainą po inwazji na pełną skalę. Dodatkowo, wsparcie przewidziane jest również dla firm, które zatrudniają lub planują zatrudnić obywateli Ukrainy. Dostępne są także środki dla organizacji i instytucji, które oferują szkolenia dla przedsiębiorczych Ukraińców.

Pomoc skierowana jest do małych i średnich firm, niezależnie od branży, w której działają. Wyjątkiem są sektory wykluczone, takie jak produkcja alkoholu, tytoniu i broni palnej.

Dotacja EBOR pokrywa 100% kosztów netto usług doradczych, do kwoty 30 tys. EUR. Bank może wesprzeć firmy w tworzeniu brandingu, strategii marketingowej, digitalizacji, wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), a także w zakresie audytów, księgowości, zarządzania finansami i łańcuchem dostaw.

Szansa na rozwój i integrację

Wsparcie EBOR to realna szansa dla ukraińskich przedsiębiorców na rozwój swoich firm w Polsce, integrację z lokalnym rynkiem i tworzenie nowych miejsc pracy. To również ważny sygnał solidarności i wsparcia dla osób, które musiały opuścić swój kraj z powodu wojny. Nie przegap tej szansy i sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do programu!

