Światowy Dzień Lodów w Lidlu – czas na słodkie szaleństwo!

Lato to idealny czas na lody, a okazja do ich celebrowania nadarza się już 20 lipca – to właśnie wtedy przypada Światowy Dzień Lodów. Lidl zaprasza już teraz do wspólnego świętowania z bogatą ofertą lodowych przysmaków w supercenach!

Lodowe klasyki i nowości w Lidlu

Od 17 lipca w sklepach Lidl Polska dostępne są różne lodowe propozycje. Wśród nich znajdziemy m.in.:

* Lody na patyku, wielopak XXL Bon Gelati – truskawkowe w polewie z białej czekolady z chrupkami ryżowymi, waniliowe w ciemnej czekoladzie z migdałami oraz waniliowe w białej czekoladzie z migdałami. Cena: 17,99 zł/8 x 120 g/opak. (2,25 zł za sztukę w 8-paku!)

Promocje na lody Grycan i Gelatelli

Do soboty, 19 lipca, w Lidlu czekają wyjątkowe promocje:

* Lody Grycan – aż 35% taniej przy zakupie dwóch opakowań, za 16,89 zł/900 ml, 1100 ml/opak. Wystarczy wrzucić do koszyka dwa wybrane produkty, by cieszyć się smakiem domowej tradycji. Cena regularna lodów Grycan to 25,99 zł/opak.

* Lody proteinowe Gelatelli – miksuj dowolnie i skorzystaj z promocji 50% taniej na drugi, tańszy produkt.

Lodowe okazje, których nie możesz przegapić!

To jednak nie wszystko! W Lidlu znajdziesz również inne lodowe propozycje w supercenach:

* Lody na patyku, wielopak XXL Bon Gelati w czekoladowej wersji z chrupkami ryżowymi za 21,99 zł/8 x 120 g/opak.

* Lody kakaowe, XXL Bon Gelati w supercenie 15,69 zł za opakowanie o pojemności aż 2,5 l (tylko do 19 lipca).

* Lody Nutella w kubku Ferrero w supercenie 19,99 zł za 470 ml (tylko do 19 lipca).

