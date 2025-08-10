Sprzedawano firmy-słupy, żeby wyłudzić pieniądze z KPO?! Szokujące doniesienia

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-08-10 10:48

W nocy 9 sierpnia internauci odkryli kolejny aspekt afery z pobieraniem środków z KPO przez przedsiębiorców. Jak się okazało, na grupach na Facebooku pojawiały się ogłoszenia, które pozwalały na kupno firm spełniających warunki dotacji. Okazało się, że proceder miał trwać od ubiegłego roku.

firmy-słupy do wyłudzania dotacji z KPO

Autor: Shutterstock, @KubowiczR / x.com

Z tego artykułu dowiesz się, że:

  • Działacze Nowej Nadziei Sławomira Mentzena ujawnili "czarny rynek" sprzedaży firm, które miały łapać się na dotacje z KPO
  • Na Facebooku od 2024 roku pojawiały się posty oferujące sprzedaż firm z branży HoReCa, które miały się łapać na dotację
  • Internauci sugerują, że mogły być to firmy-słupy.

Czarny rynek handlu firmami do wyłudzania dotacji z KPO?

W nocy 9 sierpnia na X zaczęły pojawiać się posty internautów ze screenami z grup na Facebooku, na których oferowano sprzedaż firm z branż HoReCa i kwalifikujących się na dotację z KPO. Jak napisał na portalu działacz Nowej Nadziei Sławomira Mentzena Bartosz Soluch, proceder miał trwać od roku!

Rok temu powstał cały czarny rynek nacelowany na środki KPO! To szok! Tych ofert jest od groma i są ogólnie dostępne na Facebooku. Ci ludzie musieli z góry wiedzieć, że dostaną dotacje, skala korupcji rządu Donalda Tuska jest coraz większa i jestem przekonany, że jeszcze nie dobiliśmy do dna - napisał Bartosz Soluch.

Soluch zamieścił w swoim poście screeny, oraz link do grupy na Facebooku o nazwie "Kupię sprzedam spółkę". O ile przejmowanie sprzedaż firmy nie jest niczym nadzwyczajnym, to w niektórych postach wprost zaznaczono, że spółka łapie się na dotację.

"Kupię firmę spełniająca warunki dotacji z KPO"

Pojawiały się również ogłoszenia z chęcią zakupu spółek, które spełniają wymagania dotacji (tj. takie, które zaliczyły spadek obrotów wysokości co najmniej 20-30 proc. w 2020 lub 2021 roku, czyli w okresie pandemii COVID-19). Wiele postów pochodzi jeszcze z 2024 roku.

- Przecież to jest czyste, ustawione okradanie Polaków zaplanowane z wyprzedzeniem - pisał Rafał Kubowicz, przewodniczący Nowej Nadziei w Szczecinie.

Na grupie możemy znaleźć nawet post firmy, która oferowała sprzedaż spółek z dokumentacją sprzedażową. Inna osoba sprzedająca spółkę zażądała za nią 200 tys. zł, bo "300 tys. zł piechotą za darmo nie chodzi" [300 tys. zł dotacji z KPO - dop. red.]

Sprawą zajmie się prokuratura. Premier zapowiada kontrole

Jak w piątek 8 sierpnia poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie, podjęto czynności związane z  doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Premier Donald Tusk deklarował również, że "nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO" i zapowiedział kontrole.

Wcześniej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że kontrole dotacji z KPO trwają od dwóch tygodni. W ich efekcie z końcem lipca ze stanowiska została odwołana prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katarzyna Duber-Stachurska.

