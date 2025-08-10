QUIZ PRL. Czerwone damy PRL-u. Jak naprawdę żyły żony dygnitarzy i partyjne celebrytki?

W naszym cyklu QUIZY SE tym razem QUIZ z czasów PRL, który przetestuje Twoją wiedzę o tajemniczym życiu czerwonych dam - żon dygnitarzy i partyjnych celebrytek, które żyły w luksusie podczas gdy Polska pogrążona była w szarości komunizmu.

Stanisława Gierek - ikona konsumpcjonizmu PRL

Żona Edwarda Gierka była pierwszą prawdziwą "pierwszą damą" Polski Ludowej. Regularne zakupy w Wiedniu co kwartał, eleganckie garsonki szyte w ekskluzywnych zakładach "Elegancja" w Katowicach, charakterystyczne natapirowane włosy po trwałej ondulacji - to była codzienność podczas gdy Polacy oszczędzali na podstawowe produkty.

Stanisława towarzyszyła mężowi podczas wszystkich zagranicznych podróży, a politycy szeptali, że "wtrąca się w rządy męża". To ona namawiała I sekretarza do negocjacji ze strajkującymi w 1980 roku, pokazując realne wpływy na najważniejsze decyzje państwowe.

Nina Andrycz - królowa salonów i teatralnych scen

Żona premiera Józefa Cyrankiewicza (najdłużej urzędującego premiera PRL-u) żyła jak prawdziwa arystokratka. Mieszkała w ekskluzywnym 170-metrowym apartamencie w Alei Róż, otrzymywała luksusowe prezenty od światowych przywódców - futro z norek od Stalina, etolę z białych gronostajów od Mao Zedonga.

Nina była jedyną pierwszą damą, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki własnym talentom. Zagrała 29 różnych władczyń w ciągu 70-letniej kariery teatralnej, specjalizując się w rolach królowych i cesarzowych.

Zofia Gomułkowa - skromność z tajemnymi przyjemnościami

Żona purysty Władysława Gomułki prowadziła pozornie skromne gospodarstwo domowe, gotowała sama, unikała towarzyskich spotkań. W partii nazywana "Janem Chrzcicielem" za zmienianie żydowskich nazwisk towarzyszy na polskie, paradoksalnie sama pochodziła z żydowskiej rodziny.

Ale nawet w domu Gomułków zdarzały się luksusy - Zofia potajemnie sprowadzała kawę z zagranicy, mimo że mąż nie cierpiał "manii chłeptania kawy". Życie towarzyskie ograniczali do sylwestrowych balów w KC.

Barbara Jaruzelska - tajna elegancja

Żona generała Wojciecha Jaruzelskiego była najbardziej tajemniczą pierwszą damą. Doktor filologii germańskiej, wykładowca UW, unikała oficjalnych wystąpień. Nie towarzyszyła mężowi podczas zaprzysiężenia prezydenckiego w 1989, rzadko pojawiała się na bankietach państwowych.

Znana z urody i wytwornych manier, Barbara żyła w cieniu, ale z klasą. Mimo 54 lat małżeństwa, ostatecznie zostali pochowani w osobnych grobach - symboliczny finał skomplikowanych relacji.

Wanda Wasilewska - "Stalin w spódnicy"

Jedyna kobieta z prawdziwą władzą w komunistycznej hierarchii. Córka pierwszego ministra spraw zagranicznych II RP sama stała się "Stalinem w spódnicy". Miała prywatny numer telefonu do Stalina, trzykrotnie otrzymała Nagrodę Stalinowską.

Ubierała się jak "przebrana za mężczyznę" - czarna marynarka i biała koszulowa bluzka, ale jej wpływy były ogromne. Współzałożycielka Związku Patriotów Polskich, wiceprzewodnicząca PKWN, współtwórczyni Ludowego Wojska Polskiego.

Julia Brystiger - elegancja i represje

"Krwawa Luna" łączyła wykształcenie (doktor filozofii, znała cztery języki) z bezwzględnością. Jako dyrektorka V Departamentu MBP zarządzała represjami przeciw Kościołowi z gabinetu przy Rakowieckiej.

Po 1956 roku pracowała jako redaktorka w PIW, pod panieńskim nazwiskiem wydawała powieści i wiersze. W latach 60. nawiązała kontakty z siostrami franciszkankami - paradoks kobiety, która wcześniej prześladowała Kościół.

Czy znasz wszystkie sekrety życia czerwonych dam? Nasz quiz PRL o czerwonych damach testuje wiedzę o faktach, które komunistyczna propaganda starała się ukryć.

