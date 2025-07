Do 5000 zł emerytury bez podatku! Ważne zmiany w kwocie wolnej od podatku

Stopniowe podnoszenie kwoty wolnej od podatku dla seniorów - na czym polega propozycja?

W Ministerstwie Finansów trwają analizy nad nowym modelem podnoszenia kwoty wolnej od podatku dla seniorów. Zamiast jednorazowego podniesienia progu z 30 tys. zł do 60 tys. zł, resort rozważa wprowadzenie zmian stopniowo. Propozycja zakłada podnoszenie kwoty wolnej od podatku o 10 tys. zł rocznie, aż do osiągnięcia docelowego poziomu 60 tys. zł.

Oznacza to, że w pierwszym roku obowiązywania zmian, kwota wolna od podatku wzrosłaby z obecnych 30 tys. zł do 40 tys. zł. W kolejnym roku byłoby to już 50 tys. zł, a w następnym – 60 tys. zł. Taki harmonogram zmian miałby na celu łagodniejsze przejście przez reformę i lepsze dostosowanie się do niej przez podatników.

Kwota wolna od podatku a minimalne wynagrodzenie - kto zyska?

Proponowane zmiany w kwocie wolnej od podatku dla seniorów mogą przynieść korzyści nie tylko emerytom. Jak zauważają eksperci, osoby pracujące za minimalne wynagrodzenie również odczują pozytywne skutki reformy. Co prawda, nadal będą zobowiązane do płacenia podatku PIT, ale jego wysokość będzie niższa niż dotychczas.

Zyskać mogą także seniorzy, których emerytura przekracza 2500 zł brutto. Obecnie, emerytury i renty do tej kwoty są zwolnione z podatku. Podwyższenie kwoty wolnej do 40 tys. zł oznaczałoby, że z PIT zwolnione byłyby osoby otrzymujące emeryturę do około 3300 zł brutto. Szacuje się, że maksymalny zysk z tej reformy mógłby wynieść około 100 zł miesięcznie.

Z naszych wyliczeń wynika, że mając 2354 zł zyska 12 zł. Mając 2670 zł zyska już 60 zł, dopiero od kwoty 3065 zł zyskamy 100 zł.

Emerytury bez podatku - jaki próg będzie obowiązywał w kolejnych latach?

Zgodnie z założeniami stopniowego podnoszenia kwoty wolnej od podatku dla seniorów, w kolejnych latach próg emerytury bez podatku będzie się zmieniał. Od 2026 roku próg emerytury bez podatku wzrośnie z 2500 zł brutto do 3360 zł. W 2027 roku będzie to już 4200 zł, a w 2028 roku osiągnie poziom 5050 zł brutto.

Takie zmiany oznaczają, że coraz więcej seniorów będzie mogło cieszyć się wyższymi świadczeniami, bez konieczności odprowadzania podatku PIT. To realne wsparcie dla osób starszych, które często dysponują ograniczonym budżetem. Podniesienie kwoty wolnej od podatku dla seniorów to krok w stronę poprawy ich sytuacji materialnej i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa finansowego.

