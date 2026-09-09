Rynek urządzeń wearables skurczył się o 4,3% w pierwszej połowie 2026 roku, z dostawami na poziomie 48 milionów sztuk.

Mimo ogólnego spadku, Huawei utrzymało pozycję globalnego lidera w wearables z ponad 20,3% udziałem rynkowym.

Garmin zaskoczył imponującym wzrostem dostaw o 19,8%, podczas gdy Apple i Xiaomi odnotowały dwucyfrowe spadki sprzedaży.

Kluczem do sukcesu Huawei jest szeroka i zróżnicowana oferta produktów, dopasowana do potrzeb różnych grup klientów, od sportowców po dzieci.

Huawei liderem, ale cały rynek się kurczy

Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że wszystko jest w porządku, dane rynkowe za pierwszą połowę 2026 roku malują złożony obraz. Huawei, technologiczny gigant z Chin, niezmiennie od 2024 roku utrzymuje pozycję globalnego lidera w segmencie urządzeń noszonych na nadgarstku, takich jak smartwatche i opaski sportowe. To spore osiągnięcie, biorąc pod uwagę silną konkurencję. Jest jednak i druga strona medalu.

Z najnowszego raportu firmy badawczej IDC wynika, że choć Huawei jest liderem rynku z udziałem przekraczającym 20,3%, cały rynek wearables w 2026 roku skurczył się o 4,3% w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Oznacza to, że producenci dostarczyli łącznie 48 milionów urządzeń, czyli o ponad 2 miliony mniej niż rok wcześniej. Nawet sam lider, Huawei, zanotował niewielki spadek dostaw o 1,9%, co pokazuje, że ogólne spowolnienie dotyka niemal wszystkich graczy.

Kto goni lidera? Mocny wzrost Garmina

Spójrzmy na resztę stawki, bo tu robi się naprawdę ciekawie. Na drugim miejscu podium uplasowało się Xiaomi z udziałem 17,7%, jednak firma ta odczuła znacznie boleśniejszy spadek sprzedaży, sięgający aż 10,4%. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja Apple, które zamyka pierwszą trójkę. Producent iPhone'a i Apple Watcha stracił aż 13,6% dostaw rok do roku, a jego udział w rynku zmalał do 13,3%.

Prawdziwą niespodzianką tego zestawienia jest jednak firma z czwartego miejsca. Jedyną firmą w czołowej piątce, która może pochwalić się imponującym wzrostem, jest Garmin – amerykański producent zanotował aż 19,8% wzrostu dostaw rok do roku. To wynik, który wyraźnie odcina się od ogólnego trendu spadkowego i pokazuje, że specjalizacja w urządzeniach dla sportowców i entuzjastów aktywności na świeżym powietrzu okazała się strzałem w dziesiątkę. Stawkę zamyka BBK (imoo) z niewielkim spadkiem na poziomie 2,6%.

Czym Huawei zdobywa klientów? Nowości na 2026 rok

Jak to możliwe, że w tak trudnym otoczeniu Huawei wciąż utrzymuje dominującą pozycję? Według analityków IDC kluczem jest dojrzała strategia produktowa i bardzo szeroka oferta, która trafia w potrzeby różnych grup klientów. W pierwszej połowie 2026 roku firma wprowadziła na rynek kilka kluczowych nowości, które umocniły jej pozycję.

Wśród nich znalazły się między innymi:

HUAWEI WATCH FIT 5: Smartwatch z nową funkcją minitreningów, która pomaga utrzymać aktywność w ciągu dnia.

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Zaawansowany zegarek dla biegaczy, stworzony we współpracy z legendą maratonu Eliudem Kipchoge.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition: Luksusowa propozycja dla kobiet, która łączy elegancki design z zaawansowanym monitorowaniem kobiecego zdrowia.

HUAWEI WATCH KIDS X1: Zegarek dla dzieci z zaawansowanymi funkcjami lokalizacji i podwójnym aparatem.

Strategia Huawei polegająca na dostarczaniu produktów dla różnych grup – od biegaczy, przez kobiety szukające luksusu, po dzieci – okazuje się kluczem do utrzymania pozycji lidera rynku wearables w 2026 roku. Firma zapowiada już kolejne premiery, w tym serie HUAWEI WATCH GT 7 i WATCH 6, które mają jeszcze bardziej wzmocnić jej ekosystem i stymulować rozwój całej branży.

KARPACZ 2026 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz