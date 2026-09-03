- Skorzystaj z premierowej promocji: HUAWEI FreeBuds Neo dostępne za 449 zł (oszczędzasz 100 zł) do 18 października 2026 roku.
- Ciesz się muzyką bez zakłóceń dzięki zaawansowanej adaptacyjnej redukcji szumów (ANC), która skutecznie wycisza otoczenie.
- Zanurz się w dźwięku wysokiej jakości (LDAC, 360° spatial audio) i słuchaj do 40 godzin na jednym ładowaniu z etui.
- Odkryj lekką konstrukcję (4,8g) i wyjątkowy bonus: możliwość dokupienia zgubionej słuchawki z 50% zniżką (tylko na huawei.pl).
Premiera HUAWEI FreeBuds Neo. Jaka cena i promocja na start?
Huawei wprowadza na polski rynek swój najnowszy produkt audio – bezprzewodowe słuchawki HUAWEI FreeBuds Neo. To propozycja dla osób, które szukają dobrej jakości dźwięku i skutecznego wyciszenia otoczenia, ale nie chcą wydawać fortuny. Producent od razu na starcie przygotował solidną promocję.
Regularna cena słuchawek została ustalona na 549 zł. Jednak z okazji premiery, w okresie od 2 września do 18 października 2026 roku, będzie można je kupić znacznie taniej. W ramach oferty premierowej cena HUAWEI FreeBuds Neo spada do 449 zł, co oznacza oszczędność równych 100 zł.
Nowe słuchawki będą dostępne w popularnych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik. Znajdziemy je także w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u operatorów komórkowych Orange i Plus.
Dodatkowo, osoby kupujące sprzęt bezpośrednio w sklepie huawei.pl mogą liczyć na ciekawy bonus. W razie zgubienia jednej ze słuchawek, w ciągu roku od zakupu będą mogli jednorazowo dokupić nową, pojedynczą sztukę z 50-procentową zniżką.
Co potrafią nowe słuchawki? Redukcja szumów i dźwięk w centrum uwagi
Najważniejszą funkcją, którą chwali się producent, jest adaptacyjna redukcja szumów (ANC). Jak to działa w praktyce? Słuchawki mają wbudowane trzy mikrofony i specjalny czujnik, które na bieżąco analizują hałas z zewnątrz. Następnie zaawansowany system błyskawicznie go wycisza, pozwalając cieszyć się muzyką lub podcastem bez zakłóceń, na przykład w głośnej komunikacji miejskiej czy w biurze. Nowe HUAWEI FreeBuds Neo to słuchawki z redukcją szumów, które dzięki specjalnej konstrukcji i zaawansowanym algorytmom mają skutecznie odcinać od hałasu otoczenia. Technologia ta poprawia również jakość rozmów telefonicznych, wyciszając wiatr i inne niepożądane dźwięki.
A co z jakością samego dźwięku? W środku umieszczono zupełnie nowe, 11-milimetrowe przetworniki, które mają zapewniać czyste brzmienie, mocny bas i wyraźne wysokie tony. Słuchawki obsługują kodeki wysokiej rozdzielczości, takie jak LDAC, co w prostych słowach oznacza, że muzyka przesyłana bezprzewodowo traci na jakości w minimalnym stopniu. Dodatkowo oferują dźwięk przestrzenny 360°, który śledzi ruchy głowy, dając wrażenie, że jesteśmy w samym centrum wydarzeń.
Design, wygoda i bateria. Jak sprawdzają się w praktyce?
HUAWEI FreeBuds Neo stawiają na minimalistyczny wygląd. Dostępne są w czterech kolorach: srebrnym, białym, czarnym i nowym, różowym odcieniu. Producent zadbał też o wygodę – każda słuchawka waży zaledwie 4,8 grama, a ich kształt został tak zoptymalizowany, by nie męczyły uszu nawet po wielu godzinach noszenia. Mają też dobrze trzymać się w uszach podczas biegania czy innych aktywności.
Kolejnym mocnym punktem ma być czas pracy. Według deklaracji producenta, HUAWEI FreeBuds Neo wraz z etui ładującym mogą działać nawet do 40 godzin na jednym ładowaniu. To wynik, który pozwala zapomnieć o ładowarce na kilka dni. Sterowanie odbywa się za pomocą gestów dotykowych na obudowie słuchawek, a dodatkowe opcje konfiguracji znajdziemy w aplikacji HUAWEI Audio Connect, która działa zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iOS.
Specyfikacja Produktu
|Specyfikacja
|Opis
|Kolor
|Srebrny, czarny, biały, różowy
|Wymiary
|Słuchawki: 23,2 mm (wysokość) × 21,56 mm (szerokość) × 24,56 mm (głębokość) Etui ładujące: 41,22 mm (długość) × 68,35 mm (szerokość) × 25,57 mm (głębokość) *Rzeczywiste wymiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metody pomiaru.
|Waga
|Każda słuchawka: ok. 4,8 g Etui ładujące: ok. 31,4 g *Rzeczywista waga może się nieznacznie różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metody pomiaru.
|Głośnik
|11 mm dynamiczny przetwornik z wieloma otworami wyrównującymi Zakres pasma przenoszenia: 20 Hz do 40 kHz
|Sterowanie
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|Łączność
|Bluetooth 6.0 Obsługa szybkiego parowania w wyskakującym oknie* Obsługa jednoczesnego połączenia Bluetooth z dwoma urządzeniami *Ta funkcja jest kompatybilna z telefonami lub tabletami HUAWEI z systemem EMUI 10.0 lub nowszym.
|Bateria
|Pojemność baterii: