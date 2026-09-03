Skorzystaj z premierowej promocji: HUAWEI FreeBuds Neo dostępne za 449 zł (oszczędzasz 100 zł) do 18 października 2026 roku.

Ciesz się muzyką bez zakłóceń dzięki zaawansowanej adaptacyjnej redukcji szumów (ANC), która skutecznie wycisza otoczenie.

Zanurz się w dźwięku wysokiej jakości (LDAC, 360° spatial audio) i słuchaj do 40 godzin na jednym ładowaniu z etui.

Odkryj lekką konstrukcję (4,8g) i wyjątkowy bonus: możliwość dokupienia zgubionej słuchawki z 50% zniżką (tylko na huawei.pl).

Premiera HUAWEI FreeBuds Neo. Jaka cena i promocja na start?

Huawei wprowadza na polski rynek swój najnowszy produkt audio – bezprzewodowe słuchawki HUAWEI FreeBuds Neo. To propozycja dla osób, które szukają dobrej jakości dźwięku i skutecznego wyciszenia otoczenia, ale nie chcą wydawać fortuny. Producent od razu na starcie przygotował solidną promocję.

Regularna cena słuchawek została ustalona na 549 zł. Jednak z okazji premiery, w okresie od 2 września do 18 października 2026 roku, będzie można je kupić znacznie taniej. W ramach oferty premierowej cena HUAWEI FreeBuds Neo spada do 449 zł, co oznacza oszczędność równych 100 zł.

Nowe słuchawki będą dostępne w popularnych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik. Znajdziemy je także w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u operatorów komórkowych Orange i Plus.

Dodatkowo, osoby kupujące sprzęt bezpośrednio w sklepie huawei.pl mogą liczyć na ciekawy bonus. W razie zgubienia jednej ze słuchawek, w ciągu roku od zakupu będą mogli jednorazowo dokupić nową, pojedynczą sztukę z 50-procentową zniżką.

Co potrafią nowe słuchawki? Redukcja szumów i dźwięk w centrum uwagi

Najważniejszą funkcją, którą chwali się producent, jest adaptacyjna redukcja szumów (ANC). Jak to działa w praktyce? Słuchawki mają wbudowane trzy mikrofony i specjalny czujnik, które na bieżąco analizują hałas z zewnątrz. Następnie zaawansowany system błyskawicznie go wycisza, pozwalając cieszyć się muzyką lub podcastem bez zakłóceń, na przykład w głośnej komunikacji miejskiej czy w biurze. Nowe HUAWEI FreeBuds Neo to słuchawki z redukcją szumów, które dzięki specjalnej konstrukcji i zaawansowanym algorytmom mają skutecznie odcinać od hałasu otoczenia. Technologia ta poprawia również jakość rozmów telefonicznych, wyciszając wiatr i inne niepożądane dźwięki.

A co z jakością samego dźwięku? W środku umieszczono zupełnie nowe, 11-milimetrowe przetworniki, które mają zapewniać czyste brzmienie, mocny bas i wyraźne wysokie tony. Słuchawki obsługują kodeki wysokiej rozdzielczości, takie jak LDAC, co w prostych słowach oznacza, że muzyka przesyłana bezprzewodowo traci na jakości w minimalnym stopniu. Dodatkowo oferują dźwięk przestrzenny 360°, który śledzi ruchy głowy, dając wrażenie, że jesteśmy w samym centrum wydarzeń.

Design, wygoda i bateria. Jak sprawdzają się w praktyce?

HUAWEI FreeBuds Neo stawiają na minimalistyczny wygląd. Dostępne są w czterech kolorach: srebrnym, białym, czarnym i nowym, różowym odcieniu. Producent zadbał też o wygodę – każda słuchawka waży zaledwie 4,8 grama, a ich kształt został tak zoptymalizowany, by nie męczyły uszu nawet po wielu godzinach noszenia. Mają też dobrze trzymać się w uszach podczas biegania czy innych aktywności.

Kolejnym mocnym punktem ma być czas pracy. Według deklaracji producenta, HUAWEI FreeBuds Neo wraz z etui ładującym mogą działać nawet do 40 godzin na jednym ładowaniu. To wynik, który pozwala zapomnieć o ładowarce na kilka dni. Sterowanie odbywa się za pomocą gestów dotykowych na obudowie słuchawek, a dodatkowe opcje konfiguracji znajdziemy w aplikacji HUAWEI Audio Connect, która działa zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i iOS.

Specyfikacja Produktu

Specyfikacja Opis Kolor Srebrny, czarny, biały, różowy Wymiary Słuchawki: 23,2 mm (wysokość) × 21,56 mm (szerokość) × 24,56 mm (głębokość) Etui ładujące: 41,22 mm (długość) × 68,35 mm (szerokość) × 25,57 mm (głębokość) *Rzeczywiste wymiary mogą się różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metody pomiaru. Waga Każda słuchawka: ok. 4,8 g Etui ładujące: ok. 31,4 g *Rzeczywista waga może się nieznacznie różnić w zależności od konfiguracji, procesu produkcyjnego i metody pomiaru. Głośnik 11 mm dynamiczny przetwornik z wieloma otworami wyrównującymi Zakres pasma przenoszenia: 20 Hz do 40 kHz Sterowanie Podwójne dotknięcie: (domyślnie) odtwarzanie/pauza, odebranie/zakończenie połączenia; (opcjonalnie) odtwarzanie/pauza, odebranie/zakończenie połączenia, poprzedni utwór, następny utwór.

(domyślnie) odtwarzanie/pauza, odebranie/zakończenie połączenia; (opcjonalnie) odtwarzanie/pauza, odebranie/zakończenie połączenia, poprzedni utwór, następny utwór. Potrójne dotknięcie: (domyślnie) następny utwór; (opcjonalnie) poprzedni utwór, następny utwór.

(domyślnie) następny utwór; (opcjonalnie) poprzedni utwór, następny utwór. Przesunięcie palcem: zwiększanie/zmniejszanie głośności.

zwiększanie/zmniejszanie głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie: (domyślnie) kontrola hałasu, odrzucenie połączenia; (opcjonalnie) kontrola hałasu, aktywacja asystenta głosowego, odrzucenie połączenia. *Gesty można dostosować w aplikacji HUAWEI Audio Connect. Rzeczywiste funkcje mogą się różnić. Łączność Bluetooth 6.0 Obsługa szybkiego parowania w wyskakującym oknie * Obsługa jednoczesnego połączenia Bluetooth z dwoma urządzeniami *Ta funkcja jest kompatybilna z telefonami lub tabletami HUAWEI z systemem EMUI 10.0 lub nowszym. Bateria Pojemność baterii: Każda słuchawka: 60 mAh

Etui ładujące: 460 mAh Metoda ładowania: Port USB typu C, 5 V/0,5 A i wyższy Czas ładowania * : Ładowanie pustego etui ładującego: ok. 70 minut

Ładowanie zarówno słuchawek, jak i etui ładującego: ok. 70 minut

Ładowanie słuchawek z etui ładującego: ok. 45 minut Czas pracy baterii ** : Po pełnym naładowaniu: Odtwarzanie muzyki (karta SD): 6,5 godziny z w



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