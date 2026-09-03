HUAWEI WATCH GT 7 debiutuje w Polsce, oferując imponującą baterię do 21 dni oraz ultrajasny ekran AMOLED (do 3000 nitów).

Skorzystaj z promocji premierowej do 18 października 2026 roku, obniżając cenę o 200 zł; modele standardowe zaczynają się od 999 zł po rabacie.

Wybierz spośród modeli standardowych (od 1199 zł) lub wersji Pro (1699 zł) z tytanową kopertą, szafirowym szkłem i wodoodpornością do 40 metrów.

Odkryj nowe funkcje, takie jak rozbudowany tryb narciarski z mapami ponad 3000 kurortów oraz innowacyjną ocenę gotowości organizmu do wysiłku.

Polska premiera serii HUAWEI WATCH GT 7: najważniejsze nowości, ceny i promocja

Długo wyczekiwana, siódma generacja popularnych smartwatchy Huawei jest już dostępna w polskich sklepach. Największe wrażenie robi czas pracy na jednym ładowaniu, który w topowych modelach sięga nawet 21 dni. Do tego dochodzi bardzo jasny ekran AMOLED (do 3000 nitów), dzięki któremu wszystkie informacje widać wyraźnie nawet w pełnym słońcu. Nowością jest też rozbudowany tryb narciarski z mapami ponad 3000 kurortów oraz funkcja oceny gotowości organizmu do wysiłku.

Najważniejsza informacja dla kupujących dotyczy jednak kosztów. Rekomendowane ceny smartwatchy z serii HUAWEI WATCH GT 7 zaczynają się od 1199 zł, ale w ramach oferty premierowej, która potrwa do 18 października 2026 roku, można je kupić o 200 zł taniej.

Czym różnią się modele? Wersja Pro kontra standardowa

Huawei przygotował kilka wariantów, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Do wyboru mamy modele podstawowe oraz wersję Pro. Czym się różnią?

Wersja HUAWEI WATCH GT 7 Pro to model dla najbardziej wymagających, wykonany z tytanu klasy lotniczej i chroniony szafirowym szkłem. Koperta ma rozmiar 46 mm, a ceramiczny bezel jest odporny na zarysowania. Zegarek jest też wodoodporny (5 ATM) i pozwala na nurkowanie do 40 metrów. Dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych, a jego cena to 1699 zł (1499 zł w promocji).

Modele podstawowe HUAWEI WATCH GT 7 dostępne są w dwóch rozmiarach koperty:

46 mm – z baterią do 21 dni, stalową obudową i ekranem 1,47 cala.

41 mm – z baterią do 14 dni, aluminiową obudową i ekranem 1,32 cala.

W obu przypadkach do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych i różne rodzaje pasków – od sportowych z fluoroelastomeru po bardziej eleganckie, wykonane ze skóry wegańskiej. Ceny modeli standardowych zaczynają się od 1199 zł (999 zł w promocji).

Nowe funkcje dla aktywnych: co potrafi smartwatch z tak dobrą baterią?

Seria HUAWEI WATCH GT 7 to nie tylko ładny wygląd, ale przede wszystkim narzędzie do monitorowania zdrowia i aktywności. To smartwatch z dobrą baterią, która w zależności od modelu wytrzymuje od 14 do nawet 21 dni, więc nie trzeba go ładować co chwilę. Oferuje ponad 110 trybów sportowych, w tym ulepszone tryby dla biegaczy i kolarzy oraz zupełnie nowy, zaawansowany tryb dla narciarzy i snowboardzistów.

Ciekawą nowością jest funkcja oceny sprawności. Na podstawie danych o śnie, tętnie, stresie i spalonych kaloriach z poprzedniego dnia, zegarek sam podpowiada, czy to dobry dzień na mocny trening, czy może lepiej postawić na regenerację. Oczywiście nie zabrakło też znanych już funkcji, jak pomiar tętna, natlenienia krwi (SpO₂), analiza snu i stresu, a w wersji Pro także pomiar EKG. Wszystkie modele są kompatybilne ze smartfonami z Androidem i iOS, pozwalają na prowadzenie rozmów i płatności zbliżeniowe.

Gdzie kupić i co jeszcze można zyskać w ofercie premierowej?

Promocja na start, w której cena HUAWEI WATCH GT 7 jest niższa o 200 zł, obowiązuje do 18 października 2026 roku. Zegarki można kupić w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u partnerów handlowych: w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik, a także u operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Poza zniżką, każdy kupujący otrzyma w prezencie darmowy dostęp do dodatkowych tarcz zegarka oraz 3-miesięczną subskrypcję aplikacji HUAWEI Health+. W oficjalnym sklepie producenta dostępne są też specjalne zestawy z dodatkowymi paskami lub bransoletami w promocyjnych cenach.

Porównanie HUAWEI WATCH GT 7 Pro (46 mm) i HUAWEI WATCH GT 7 (41 mm / 46 mm)

Cecha HUAWEI WATCH GT 7 Pro (46 mm) HUAWEI WATCH GT 7 (41 mm) HUAWEI WATCH GT 7 (46 mm) Wymiary (D × Sz × W) 45,6 x 45,6 x 11,25 mm 41,3 mm × 41,3 mm × 9,99 mm 46 x 46 x 10,95 mm Ekran 1,47" AMOLED (466 × 466 px, PPI 317) 1,32" AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 352) 1,47" AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 317) Obudowa zegarka Stop tytanu klasy lotniczej, syntetyczne szkło szafirowe na ekranie Aluminium Stal nierdzewna Waga (bez paska) ok. 55,5 g (bez paska) ok. 37,5 g (bez paska) ok. 51,3 g (bez paska) Czas pracy Do 21 dni na jednym ładowaniu do 14 dni na jednym ładowaniu Do 21 dni na jednym ładowaniu Bateria 867 mAh (litowo-polimerowa) 540 mAh (litowo-polimerowa) 867 mAh (litowo-polimerowa) Ładowanie Bezprzewodowe 5V-10V DC/2A MAX; pełne naładowanie w ok. 95 minut Bezprzewodowe 5V-10V DC / 2A; pełne naładowanie w 85 minut Bezprzewodowe 5V-10V DC / 2A; pełne naładowanie w 95 minut Funkcje Głośnik i mikrofon (połączenia głosowe przez Bluetooth)

Asystent głosowy (w wybranych językach)

Zarządzanie odtwarzaniem muzyki

Zdalna migawka (tylko z telefonem HUAWEI)

Fazy księżyca i zmiany pływów

Czas wschodu i zachodu słońca

Ostrzeżenia o burzy

Barometr i kompas

Kalendarz

Stoper

Minutnik

Alarmy

Funkcja szukania telefonu

AppGallery

Sklep z tarczami

Płatności zbliżeniowe NFC Głośnik i mikrofon (połączenia głosowe przez Bluetooth)

Asystent głosowy (w wybranych językach)

Zarządzanie odtwarzaniem muzyki

Zdalna migawka (tylko z telefonem HUAWEI)

Fazy księżyca i zmiany pływów

Czas wschodu i zachodu słońca

Ostrzeżenia o burzy

Barometr i kompas

Kalendarz

Stoper

Minutnik

Alarmy

Funkcja szukania telefonu

AppGallery

Sklep z tarczami

Płatności zbliżeniowe NFC Funkcje pomiaru samopoczucia Funkcja "W formie" - śledzenie deficytu kalorycznego

Śledzenie cyklu menstruacyjnego na bazie analizy parametrów zdrowotnych

Monitoring snu z analizą oddechu

Pomiary: tętna, stresu, saturacji krwi i temperatury skóry; ćwiczenia oddechowe

Monitoring HRV i nastroju

Analiza EKG

Analiza fali tętna Funkcja "W formie" - śledzenie deficytu kalorycznego

Śledzenie cyklu menstruacyjnego na bazie analizy parametrów zdrowotnych

Monitoring snu z analizą oddechu

Monitoring HRV i nastroju

Analiza fali tętna

Pomiary: tętna, stresu, saturacji krwi i temperatury skóry; ćwiczenia oddechowe Funkcje sportowe System HUAWEI TruSense, zapewniający dokładne dane na temat parametrów organizmu podczas ćwiczeń

Ponad 100 trybów sportowych, w tym wiele profesjonalnych jak: narciarstwo, kolarstwo, bieganie, golf

Nurkowanie swobodne do 40 metrów

Podgląd map w czasie rzeczywistym na ekranie smartwatcha + wyznaczonej trasy

Analiza treningów, zapis trasy biegu (GPS). Niezależna nawigacja na zegarku

Sporty zimowe: rejestrowanie prędkości maksymalnej, średniego nachylenia stoku, łącznego przewyższenia zjazdów, liczby przejazdów oraz silnych przeciążeń Ponad 110 trybów sportowych, w tym wiele profesjonalnych jak: kolarstwo, bieganie, golf, narciarstwo

Sporty zimowe: rejestrowanie prędkości maksymalnej, średniego nachylenia stoku, łącznego przewyższenia zjazdów, liczby przejazdów oraz silnych przeciążeń

Analiza treningów, zapis trasy biegu (GPS). Niezależna nawigacja na zegarku Odporność IP69, 5 ATM IP69, 5 ATM IP69, 5 ATM Temperatura pracy W zakresie od -20°C do 45°C W zakresie od -20°C do 45°C W zakresie od -20°C do 45°C Łączność Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS (dwuzakresowy) Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS (dwuzakresowy) Bluetooth 6.0 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BDS+QZSS (dwuzakresowy) Czujniki Głębokości i temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna, barometr, EKG, światła otoczenia, magnetometr Temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna, barometr, światła otoczenia, magnetometr

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]