Nowe tablety Huawei MatePad Air i Pro Max posiadają matowy ekran OLED (PaperMatte), który eliminuje odblaski i znacząco zmniejsza zmęczenie wzroku, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

MatePad Air (12 cali, 509g) to lekki i mobilny sprzęt dla studentów i podróżujących, zaś MatePad Pro Max (13.2 cala, 1600 nitów) to topowy model dla profesjonalistów wymagających najwyższej jakości.

Urządzenia te oferują wszechstronność 3w1: z klawiaturą stają się laptopem z HarmonyOS 4.3 i WPS Office, a z rysikiem M-Pencil Pro – cyfrowym notatnikiem i szkicownikiem z aplikacją GoPaint.

Do 4 października 2026 roku możesz skorzystać z oferty specjalnej, kupując tablety o 500 zł taniej; ceny zaczynają się od 2999 zł za MatePad Air i 4999 zł za MatePad Pro Max.

Dwa nowe tablety Huawei w Polsce. Czym jest ekran, który nie męczy wzroku?

Huawei CBG Polska zaprezentował dwa nowe tablety, które mają szansę sporo namieszać na rynku. Mowa o modelach HUAWEI MatePad Air i HUAWEI MatePad Pro Max. Ich największym wyróżnikiem jest coś, na co wiele osób czekało – matowy wyświetlacz OLED. W praktyce oznacza to koniec z denerwującymi odblaskami światła, które utrudniają pracę na zewnątrz czy w jasno oświetlonym biurze. Producent nazywa tę technologię PaperMatte, ponieważ ekran w dotyku i wyglądzie ma przypominać kartkę papieru. Dzięki temu oczy mają się mniej męczyć nawet po wielu godzinach czytania, oglądania filmów czy rysowania. To spora ulga dla wzroku, potwierdzona certyfikatem TÜV Rheinland Full Care Display 5.0.

HUAWEI MatePad Air vs MatePad Pro Max. Który model dla kogo?

Chociaż oba urządzenia dzielą technologię matowego ekranu, są skierowane do nieco innych użytkowników. Wybór zależy głównie od tego, jak zamierzasz korzystać ze sprzętu.

HUAWEI MatePad Air to model stworzony z myślą o mobilności. Ma 12-calowy ekran, waży zaledwie 509 gramów i jest bardzo smukły (5,3 mm). Razem z dołączaną klawiaturą cały zestaw waży około 817 gramów, czyli mniej niż większość ultrabooków. To świetny wybór dla studentów, osób często podróżujących i tych, którzy potrzebują lekkiego urządzenia do pracy w terenie. Dzięki wzmocnionej obudowie HUAWEI MatePad Air jest też dobrym i bezpiecznym wyborem dla dzieci.

HUAWEI MatePad Pro Max to już propozycja z najwyższej półki. Dostał większy, 13,2-calowy ekran o jeszcze wyższej jasności (do 1600 nitów), co czyni go idealnym do pracy graficznej. Mimo większego wyświetlacza jest niewiarygodnie smukły (4,7 mm) i waży tyle samo co mniejszy model – 509 gramów. To sprzęt dla profesjonalistów, grafików, montażystów i każdego, kto oczekuje absolutnie topowej wydajności i jakości obrazu bez kompromisów.

Tablet, laptop i notatnik w jednym. Jak to działa w praktyce?

Siłą nowych tabletów Huawei jest ich wszechstronność. Po podłączeniu dedykowanej klawiatury (w niektórych zestawach z gładzikiem) urządzenie zmienia się w pełnoprawnego laptopa. System HarmonyOS 4.3 pozwala na pracę na podzielonym ekranie z nawet czterema aplikacjami jednocześnie. Można więc odpisywać na maila, jednocześnie przeglądając notatki i rozmawiając na czacie. W pakiecie dostajemy też pakiet biurowy WPS Office.

Z kolei dzięki rysikowi M-Pencil Pro i matowej powierzchni ekranu, tablet staje się cyfrowym notatnikiem lub szkicownikiem. Wrażenie pisania i rysowania na tablecie z matowym ekranem jest łudząco podobne do korzystania z prawdziwego papieru. Producent dołącza darmową, zaawansowaną aplikację do malowania GoPaint z ponad 100 pędzlami oraz rozbudowane Notatki Huawei, które synchronizują pismo z nagrywanym dźwiękiem. To idealne rozwiązanie na wykłady i spotkania biznesowe.

Ile kosztują nowe tablety Huawei w Polsce? [CENNIK i OFERTA SPECJALNA]

Nowe urządzenia trafiły już do sprzedaży w Polsce. Ceny zależą od konfiguracji i zestawu. Co ważne, na start przygotowano specjalną ofertę. W okresie od 18 sierpnia do 4 października 2026 roku oba modele można kupić o 500 zł taniej.

Ceny HUAWEI MatePad Air:

Wersja 8 GB / 256 GB z klawiaturą: 3499 zł (po rabacie 2999 zł)

Wersja 8 GB / 256 GB z klawiaturą i rysikiem: 3799 zł (po rabacie 3299 zł)

Wersja 12 GB / 256 GB z klawiaturą i rysikiem M-Pencil Pro kosztuje 3999 zł, a w ofercie premierowej 3499 zł.

Ceny HUAWEI MatePad Pro Max:

Wersja 12 GB / 256 GB z etui i rysikiem: 5499 zł (po rabacie 4999 zł)

Wersja 12 GB / 512 GB z klawiaturą: 6199 zł (po rabacie 5699 zł)

Wersja 12 GB / 512 GB z klawiaturą i rysikiem: 6499 zł (po rabacie 5999 zł)

Tablety są dostępne w największych sieciach z elektroniką (m.in. Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom), u operatorów komórkowych (Plus, Orange) oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl.

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Rozjazd 18.08.2026