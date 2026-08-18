Premiera 2 września 2026: Huawei zaprezentuje w Monachium nowe urządzenia, w tym zegarek WATCH GT 7 i słuchawki FreeBuds Neo.

Darmowe słuchawki: Zapisz się do newslettera do 1 września 2026, by otrzymać FreeBuds SE 3 przy zakupie nowego zegarka WATCH GT 7.

WATCH GT 7 dla aktywnych: Nowy smartwatch zaoferuje innowacyjne tryby dla narciarzy i snowboardzistów (np. mapy kurortów, wykrywanie zjazdów), a także ulepszony tryb kolarski.

Innowacje zdrowotne i audio: Huawei pokaże także medyczny zegarek WATCH D31 z precyzyjnym pomiarem ciśnienia krwi oraz słuchawki FreeBuds Neo z dźwiękiem przestrzennym i ANC.

Jak dostać darmowe słuchawki od Huawei?

Huawei oficjalnie potwierdziło, że już 2 września 2026 roku w Monachium pokaże swoje najnowsze urządzenia. Będzie to światowa premiera, na której zobaczymy nowe smartwatche i słuchawki. Zanim jednak poznamy wszystkie szczegóły, firma ruszyła z ciekawą akcją promocyjną. Zbliżająca się premiera Huawei 2026 to nie tylko nowe urządzenia, ale też świetna okazja dla łowców promocji.

Chodzi o kupon „Early Bird”, który uprawnia do odebrania w prezencie słuchawek HUAWEI FreeBuds SE 3. Co trzeba zrobić? Wystarczy do 1 września 2026 roku zapisać się na newsletter na oficjalnej stronie producenta. To wszystko. Kod rabatowy zostanie wysłany na maila w dniu premiery, czyli 2 września. Będzie go można wykorzystać do 18 października 2026 roku przy zakupie dowolnego zegarka z nowej serii HUAWEI WATCH GT 7. Podobne kupony będzie można zdobyć także u partnerów biznesowych marki, takich jak Euro RTV AGD, Media Expert, Media Markt, NeoNet oraz x-kom, choć zasady mogą się tam nieznacznie różnić.

Co potrafi nowy Huawei WATCH GT 7?

Gwiazdą wrześniowego wydarzenia ma być bez wątpienia nowa generacja bestsellerowego zegarka. Nowa generacja, czyli Huawei WATCH GT 7, ma być odpowiedzią na potrzeby osób aktywnych, zwłaszcza miłośników sportów zimowych. Producent zapowiada, że smartwatch wprowadzi zupełnie nowe tryby dedykowane narciarzom i snowboardzistom. Zegarek, dzięki zestawowi czujników, ma automatycznie wykrywać zjazdy, nawet w miejscach bez dostępu do sygnału GPS.

To nie koniec. Użytkownicy dostaną też dostęp do map kurortów narciarskich z całego świata, co ułatwi nawigację na stoku. Ciekawostką jest funkcja wykrywania skrętów, która będzie zliczać ich rodzaj i liczbę. Oprócz tego Huawei zapowiada udoskonalenie trybu kolarskiego oraz utrzymanie tego, za co seria GT jest ceniona: wyrazistego wyglądu i długiego czasu pracy na jednym ładowaniu.

Co jeszcze pokaże Huawei? Medyczny zegarek i nowe słuchawki

Podczas premiery zobaczymy także coś dla osób, które na pierwszym miejscu stawiają zdrowie. Mowa o smartwatchu HUAWEI WATCH D3. To urządzenie z certyfikatem wyrobu medycznego, którego główną funkcją jest precyzyjny pomiar ciśnienia krwi. Zegarek wykorzystuje do tego pompowany mankiet, który jest dyskretnie ukryty w pasku.

Ofertę uzupełnią nowe słuchawki Huawei FreeBuds Neo, które mają łączyć minimalistyczny design z wysoką jakością dźwięku. Producent obiecuje dźwięk przestrzenny, skuteczne wyciszanie hałasu z otoczenia oraz bezproblemowe parowanie z każdym urządzeniem, nie tylko tym od Huawei. Wszystkie zaprezentowane nowości mają być bardziej intuicyjne i lepiej zintegrowane z codziennym życiem użytkowników.

Munich, 2 September 2026. Chase the Wild with us and unlock endless possibilities. #ChasetheWild #HuaweiLaunch pic.twitter.com/z21rYXLQxo— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2026

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