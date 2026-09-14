Liderzy branży AI, Sam Altman (OpenAI) i Elon Musk (xAI), poparli apel szefa Anthropic o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji w obliczu rosnących zagrożeń.

Apel nie wzywa do zatrzymania postępu, lecz do wydłużenia czasu na zabezpieczenie modeli AI i ich weryfikację przez niezależnych ekspertów.

Niedawne incydenty, takie jak wykorzystanie modeli AI do rozwoju broni i cyberataków oraz przejęcie strony internetowej przez agentów OpenAI, podkreślają pilność spowolnienia.

Były inżynier z OpenAI i Anthropic zrezygnował z pracy, oskarżając obie firmy o "igranie z życiem ludzi" poprzez nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji.

Dlaczego Elon Musk i Sam Altman poparli apel o spowolnienie AI?

Wszystko zaczęło się od apelu Dario Amodeiego, prezesa koncernu Anthropic, który wezwał firmy do ograniczenia tempa prac nad zaawansowanymi modelami. Co zaskakujące, jego głos poparli najwięksi rynkowi rywale. Właściciel xAI, Elon Musk, skomentował krótko w serwisie X: „Dario ma rację”, a szef OpenAI, Sam Altman, dodał: „Zgadzam się z Dariem, musimy wyznaczyć nowe granice”. Ten niecodzienny sojusz liderów, którzy na co dzień konkurują o dominację na rynku, pokazuje rosnącą powagę sytuacji.

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Dario is right https://t.co/EwKgqQGaUo— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2026

Jakie ryzyka AI skłoniły branżę do działania?

Główną przyczyną apelu są obawy przed niekontrolowanym rozwojem superinteligentnych systemów i związane z nimi ryzyka AI. Amodei podkreślił, że nie chodzi o zatrzymanie postępu, ale o zapewnienie firmom czasu na zabezpieczenie modeli i poddanie ich ocenie przez niezależnych ekspertów. Obawy nie są bezpodstawne. Jak przypomina agencja Reuters, niedawno sama firma Anthropic opublikowała raport. Opisano w nim, jak jej modele AI były wykorzystywane do działań związanych z rozwojem broni, operacji cybernetycznych, inwigilacji oraz oszustw.

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