W kraju zabraknie kilka milionów pracowników

Starzejące się społeczeństwo staje się jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki. Według prognoz Banku Światowego, przywołanych w raporcie BM PKO BP, do 2035 roku liczba Polaków w wieku produkcyjnym może spaść o około 3 mln. W tym samym czasie przybędzie 700 tys. seniorów, a liczba dzieci poniżej 14. roku życia zmniejszy się o 1,4 mln.

To poważny problem dla przedsiębiorstw. Mniej pracowników oznacza trudności z obsadzaniem stanowisk, większą presję na płace i ograniczenie możliwości rozwoju firm. Analitycy szacują, że kurcząca się liczba osób zdolnych do pracy może obniżać roczne tempo wzrostu PKB o około 0,6 pkt proc.

– Jeśli demografia oznacza ubytek około 3 mln osób w wieku produkcyjnym, to AI poprzez zwiększenie produktywności może pomóc odpowiedzieć na to wyzwanie – powiedział Piotr Zybała, dyrektor Biura Analiz Rynkowych BM PKO BP.

Sztuczna inteligencja może dać gospodarce potężny impuls

Zdaniem analityków rozwój sztucznej inteligencji może częściowo zastąpić deficyt pracowników. Firmy będą mogły automatyzować kolejne zadania, szybciej analizować dane i ograniczać koszty. Dzięki temu mniejsza liczba zatrudnionych będzie w stanie wykonać więcej pracy.

Bank Światowy przedstawił kilka scenariuszy wpływu AI na polską gospodarkę. Według jego szacunków do 2035 roku sztuczna inteligencja może zwiększyć realny PKB Polski od 1,3 do nawet 12,1 proc. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym brak przyspieszenia we wdrażaniu tej technologii. W centralnym wariancie prognoza mówi o wzroście o 10,9 proc.

Tak optymistyczny scenariusz wymaga jednak szybkiego wdrażania nowych rozwiązań, większych inwestycji i dostosowania pracowników do zmieniającego się rynku.

Firmy mogą zarobić więcej. AI podniesie zyski o 4 proc.

Na technologicznej rewolucji mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorstwa i ich właściciele. Według szacunków BM PKO BP sztuczna inteligencja może do 2029 roku zwiększyć łączne zyski netto spółek z Europy Środkowo-Wschodniej o 4 proc. Z tego 1,5 proc. ma wynikać ze wzrostu przychodów, a 2,5 proc. z oszczędności kosztowych. To więcej niż szacowany negatywny wpływ demografii na zyski, który wynosi 1,3 proc.

– Głównym beneficjentem są przedsiębiorstwa, właściciele kapitału. Dla rozwoju rynku kapitałowego, giełdy przedsiębiorstw i budowy wartości w nich AI jest szansą – ocenił Piotr Zybała.

Analitycy zwracają uwagę, że nie wszystkie firmy zyskają jednak w takim samym stopniu. Dużo będzie zależało od tego, czy przedsiębiorstwa potrafią skutecznie wykorzystać nowe technologie.

Które spółki mogą najwięcej zyskać?

Wśród branż, które mają największy potencjał, analitycy wymieniają bankowość, informatykę, usługi biznesowe, energetykę i budownictwo.

Banki już dziś wykorzystują sztuczną inteligencję do obsługi klientów, oceny ryzyka kredytowego, wykrywania oszustw i dopasowywania ofert. W kolejnych latach takie rozwiązania mogą jeszcze bardziej ograniczyć koszty ich działalności.

W raporcie jako spółki, które mogą skorzystać na rozwoju AI, wymieniono m.in. Asseco, PZU, RBI i Medicover. Szansę mają również firmy informatyczne dostarczające oprogramowanie, usługi chmurowe i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Na zmianach może zyskać także budownictwo. Rozwój sztucznej inteligencji wymaga bowiem budowy centrów danych, rozbudowy sieci energetycznych i powstawania nowoczesnej infrastruktury technologicznej. Większe zapotrzebowanie na energię może natomiast wesprzeć spółki z sektora energetycznego.

Nie wszystkie firmy będą zwycięzcami

Technologiczna rewolucja może jednak przynieść także przegranych. Analitycy ostrzegają przed branżami mocno uzależnionymi od zmian demograficznych, zwłaszcza od liczby młodszych konsumentów. W trudniejszej sytuacji mogą znaleźć się między innymi firmy odzieżowe i producenci dóbr konsumpcyjnych.

W raporcie jako spółki bardziej narażone na ryzyka demograficzne wymieniono LPP, Pepco i Modivo. Ostrożniej oceniane są również perspektywy sektora nieruchomości oraz branży ropy i gazu.

Czy AI zabierze Polakom pracę?

Jak zaznaczają eksperci, rozwój sztucznej inteligencji nie musi oznaczać masowego bezrobocia. Scenariusz bazowy Banku Światowego zakłada neutralny wpływ AI na ogólny poziom zatrudnienia. Zmienić może się jednak struktura rynku pracy.

Największą presję odczują osoby wykonujące powtarzalne zadania biurowe. Część obowiązków będzie można zautomatyzować, a niektóre stanowiska mogą zniknąć lub wymagać zupełnie innych umiejętności. Większego znaczenia mogą natomiast nabrać zawody związane z pracą fizyczną i bezpośrednim kontaktem z klientami.

Wiele zależy więc od tego, jak szybko polskie firmy wdrożą nowe technologie i czy pracownicy zdążą się do nich dostosować. Ale sztuczna inteligencja może w najbliższych latach mocno zmienić polską gospodarkę.

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