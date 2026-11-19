Na początku grudnia poznamy plan rządu

Polacy z niecierpliwością oczekują niższych cen energii elektrycznej w 2027 roku. Na razie pozostają one wielką niewiadomą. Rząd analizuje sytuację i przygotowuje rozwiązania, które mogłyby uchronić gospodarstwa domowe przed wyższymi rachunkami. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział w czwartek w TVN24, że konkretów można spodziewać się już na początku grudnia.

– Jeżeli będzie taka potrzeba, to nie będziemy uchylali się od reakcji i od działania. Na pewno naszą determinacją jest to, by te rachunki w przyszłym roku, mówię to bardzo odpowiedzialnie, nie wzrosły – powiedział minister.

Miłosz Motyka zaznaczył, że na początku grudnia resort powinien być gotowy zarówno z analizą sytuacji na rynku energii elektrycznej, jak i z propozycjami konkretnych rozwiązań.

Rząd nie chce wyższych rachunków

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że rząd będzie pracował nad rozwiązaniami dotyczącymi poziomu cen energii elektrycznej. Nie ujawniono jednak jeszcze, na czym dokładnie miałyby polegać nowe mechanizmy ochronne.

Najważniejsza deklaracja jest taka, że rząd chce zapobiec wzrostowi rachunków w przyszłym roku. Ostateczne decyzje będą zależały od analiz i oceny sytuacji na rynku.

Także ceny gazu pod kontrolą

Równolegle rząd zajmuje się cenami gazu. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada utrzymanie cen gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, na poziomie ceny obowiązującej w taryfie w 2026 roku.

Minister Motyka zapowiedział, że na początku grudnia rząd będzie gotowy z przekazaniem ustawy dotyczącej gazu prezydentowi. W sprawie energii elektrycznej przygotowane mają być natomiast analiza i propozycje działań.

Najbliższe tygodnie będą więc ważne dla domowych budżetów. Na początku grudnia powinno się wyjaśnić, jak rząd zamierza chronić Polaków przed ewentualnymi podwyżkami cen prądu w 2027 roku.

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