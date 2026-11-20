Polski wynalazca opatentował przełomowy palnik do pieców węglowych, który obiecuje radykalnie obniżyć koszty ogrzewania i zanieczyszczenia.

Innowacja ma zredukować zużycie opału o 40 proc. i emisję spalin nawet o 80 proc., a koszt modernizacji pieca to zaledwie około 4 tys. zł.

Zanim zainwestujesz, dowiedz się, czy ta obiecująca technologia jest zgodna z lokalnymi przepisami antysmogowymi i czy faktycznie zastąpi konieczność wymiany starego pieca.

Wysokie rachunki za ogrzewanie potrafią mocno obciążyć domowy budżet. Jak opisuje „Fakt”, Marian Strzelczyk z Kwidzyna opracował i opatentował palnik, który ma zwiększać efektywność spalania w tradycyjnych piecach węglowych. Konstruktor przekonuje, że jego wynalazek pozwala ograniczyć zużycie opału o około 40 proc., a emisję zanieczyszczeń nawet o 80 proc.

Rozwiązanie opiera się na specjalnych płytach ceramicznych montowanych w palenisku. Ich zadaniem jest skierowanie części gazów powstających podczas spalania z powrotem do strefy wysokiej temperatury, gdzie mogą zostać dopalone. W ten sposób więcej energii zawartej w paliwie ma być wykorzystane do ogrzewania budynku, zamiast bezpowrotnie uciekać przez komin.

Ile kosztuje przeróbka pieca?

Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym kosztuje około 4 tys. zł. To wydatek, który może być niższy niż zakup i montaż nowego kotła. Czy taka inwestycja szybko się zwróci? Jeśli gospodarstwo domowe wydaje na opał 5 tys. zł rocznie, a jego zużycie rzeczywiście spadnie o 40 proc., oszczędności mogłyby wynieść około 2 tys. zł w ciągu roku przy niezmienionych cenach paliwa.

Trzeba jednak podkreślić, że to wyłącznie przykładowe wyliczenie. Deklarowane przez wynalazcę parametry nie oznaczają gwarantowanych oszczędności w każdym domu. Rzeczywisty efekt zależy m.in. od rodzaju pieca, paliwa i sposobu użytkowania.

Wynalazek może pomóc, ale nie zwalnia z wymiany kopciucha

Marian Strzelczyk przez lata pracował jako spawacz w energetyce. Doświadczenie zawodowe wykorzystał przy projektowaniu urządzeń grzewczych. Jego konstrukcjami zainteresował się również prof. Tadeusz Juliszewski z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który – jak podaje „Fakt” – miał okazję kontrolować jeden z większych kotłów opracowanych przez wynalazcę.

Dla właścicieli domów najważniejsza jest jednak kwestia legalności takiej modernizacji. Zamontowanie nowego palnika nie oznacza automatycznie, że stary piec spełni wymagania uchwały antysmogowej. Jeśli lokalne przepisy nakazują wymianę kotła, sama przeróbka paleniska może okazać się niewystarczająca. Przed wydaniem pieniędzy warto więc sprawdzić dokumentację urządzenia, jego zgodność z obowiązującymi normami oraz przepisy obowiązujące w danym województwie.

Laury Biznesu 2025 - Wojnarowski