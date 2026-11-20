Polacy podchodzą do Black Friday z rosnącą ostrożnością, dokładnie weryfikując ceny i odrzucając nieautentyczne rabaty, co zmusza sprzedawców do zmiany strategii.

W obliczu tych wyzwań, sztuczna inteligencja, taka jak ChatGPT, dynamicznie zyskuje na znaczeniu, stając się nowym, kluczowym narzędziem do wyszukiwania prawdziwych okazji.

Sprawdź, jak efektywnie wykorzystać AI, aby uniknąć pułapek cenowych i świadomie zaplanować inteligentne zakupy podczas tegorocznych wyprzedaży.

Wielkie wyprzedaże coraz bliżej, ale sprzedawcy nie mogą już liczyć na to, że sam napis „promocja” przekona klientów do zakupów. Z badania „Zainteresowanie promocjami na Black Friday 2026”, przeprowadzonego na zlecenie SMSAPI w dniach 5–10 listopada, wynika, że 41 proc. Polaków planuje skorzystać z okazji, a kolejne 46 proc. uzależnia decyzję od atrakcyjności ofert. Odsetek niezdecydowanych wzrósł w ciągu roku aż o 9 punktów procentowych.

Tegoroczny Black Friday przypada w piątek 27 listopada. Dla wielu konsumentów to moment na zakup wcześniej upatrzonego sprzętu, ubrań czy kosmetyków. Aż 60 proc. ankietowanych celowo odkłada zaplanowane wydatki na okres wyprzedaży, a 64 proc. kupuje wówczas produkty, którymi interesowało się już wcześniej.

Polacy coraz uważniej patrzą też na ceny. Prawie sześciu na dziesięciu badanych przyznało, że zdarzyło im się zrezygnować z zakupu, gdy aktualna cena produktu była wyższa od najniższej z poprzednich 30 dni. Sam przekreślony cennik nie wystarcza już więc do przekonania klientów.

ChatGPT nowym doradcą na Black Friday

Jeszcze niedawno szukanie okazji oznaczało przede wszystkim przeglądanie gazetek, stron sklepów i porównywarek cenowych. Teraz do gry wchodzi sztuczna inteligencja. Z badania SMSAPI wynika, że 11 proc. respondentów dowiaduje się o promocjach na Black Friday za pośrednictwem AI. Rok wcześniej było to zaledwie 5 proc. Z kolei 13 proc. ankietowanych deklaruje, że chciałoby korzystać z takiego sposobu wyszukiwania ofert, wobec 6 proc. w poprzednim badaniu.

Rośnie również wpływ chatbotów na wybór miejsca zakupu. Rekomendacje sztucznej inteligencji jako jeden z czynników decydujących o wyborze sklepu wskazuje 7 proc. badanych, podczas gdy rok wcześniej było to 2 proc. Narzędzia takie jak ChatGPT, Gemini czy Perplexity mogą pomagać w porównywaniu parametrów produktów, porządkowaniu ofert i analizowaniu warunków promocji. Nie oznacza to jednak, że każda wskazana przez nie cena jest aktualna lub że rekomendowany sklep oferuje najlepszą okazję.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję na Black Friday? Pięć prostych sposobów

Żeby AI rzeczywiście pomogła w zakupach, warto zadawać jej konkretne pytania. Zamiast prosić ogólnie o „najlepsze promocje”, lepiej podać produkt, maksymalną cenę i oczekiwane parametry.

1. Przygotuj listę zakupów i ustal budżet. Poproś chatbota o uporządkowanie planowanych wydatków według potrzeb i maksymalnych kwot. Przykładowe polecenie: „Mam 1000 zł na Black Friday. Chcę kupić słuchawki, ekspres do kawy i prezent dla dziecka. Pomóż mi ustalić priorytety, żebym nie przekroczył budżetu”.

2. Porównaj kilka modeli zamiast kupować pierwszy przeceniony. AI może przygotować zestawienie parametrów sprzętu, wskazać różnice między modelami i pomóc ocenić, czy droższy produkt rzeczywiście oferuje coś, za co warto dopłacić.

3. Sprawdź, czy rabat jest prawdziwy. Wklej do chatbota aktualną cenę, cenę sprzed obniżki i najniższą cenę z 30 dni przed promocją. AI pomoże obliczyć rzeczywistą różnicę. Przykładowo produkt przeceniony z 1000 do 700 zł wygląda na okazję, ale jeśli wcześniej kosztował 720 zł, oszczędność względem tej ceny wynosi zaledwie 20 zł.

4. Porównaj pełne koszty zakupów. Cena na stronie produktu nie zawsze jest ostateczną kwotą do zapłaty. Poproś AI o zestawienie ofert z uwzględnieniem dostawy, ewentualnych opłat dodatkowych, warunków zwrotu i gwarancji. Najtańszy produkt nie musi oznaczać najkorzystniejszego zakupu.

5. Przeanalizuj regulamin promocji. Jeśli sklep oferuje dodatkowy rabat, kod promocyjny lub promocję typu „drugi produkt taniej”, chatbot może pomóc zrozumieć warunki i wyłapać ograniczenia. Warto wkleić odpowiedni fragment regulaminu i poprosić o wyjaśnienie go prostym językiem.

Przy wyszukiwaniu bieżących ofert najlepiej korzystać z narzędzi umożliwiających dostęp do aktualnych stron internetowych. Nawet wtedy przed zakupem trzeba samodzielnie potwierdzić cenę i dostępność produktu bezpośrednio w sklepie.

Black Friday 2026. Uważaj na sztuczki z cenami

Sztuczna inteligencja może pomóc w analizowaniu promocji, ale nie zastąpi sprawdzenia podstawowych informacji. Szczególnie ważna jest najniższa cena z 30 dni przed obniżką, którą sprzedawca co do zasady musi podawać przy informowaniu o obniżeniu ceny towaru. To właśnie ona pozwala ocenić, czy wielki rabat rzeczywiście oznacza znaczną oszczędność. Jeśli produkt kosztował wcześniej 500 zł, potem jego cenę podniesiono do 700 zł, a na Black Friday obniżono do 490 zł, rzeczywista korzyść względem wcześniejszych 500 zł wynosi tylko 10 zł.

Trzeba też uważać na fałszywe sklepy, podejrzanie atrakcyjne oferty i linki przesyłane w wiadomościach. Nie należy podawać chatbotom numerów kart płatniczych, haseł ani innych poufnych danych tylko po to, żeby porównać promocje.

Ile Polacy wydadzą na Black Friday? Wielu szykuje ponad 500 zł

Choć klienci ostrożniej podchodzą do rabatów, listopadowe wyprzedaże nadal przyciągają osoby gotowe na większe zakupy. Według badania SMSAPI, dwie trzecie respondentów potrafi już określić swój budżet, a niemal co trzeci zamierza wydać ponad 500 zł. Wśród osób zdecydowanych na udział w Black Friday, aż 52 proc. planuje wydatki przekraczające tę kwotę. Największym zainteresowaniem od lat cieszą się ubrania i obuwie, elektronika oraz kosmetyki.

Rosnąca popularność sztucznej inteligencji pokazuje, że zmienia się nie tylko sposób kupowania, lecz także przygotowywania się do wyprzedaży. AI może ułatwić porównanie ofert i wychwycenie niekorzystnych warunków. Najważniejsze pozostaje jednak to, by kupować rzeczy rzeczywiście potrzebne, a nie tylko te oznaczone dużym rabatem.

Laury Biznesu 2025 - Władimir Semirunnij