Nowy rozdział po brexicie. Co zakłada umowa rządu Andy'ego Burnhama z UE?

Po latach chłodu i wzajemnych uszczypliwości na linii Londyn-Bruksela widać wyraźną odwilż. Rząd premiera Andy'ego Burnhama finalizuje właśnie pakiet porozumień, który ma naprawić nadszarpnięte stosunki i otworzyć nowy rozdział we współpracy gospodarczej. To pierwsza tak konkretna próba załagodzenia skutków wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

Mówiąc wprost, chodzi o pieniądze i ułatwienia dla biznesu oraz zwykłych ludzi. Nowa umowa po brexicie to przede wszystkim pragmatyczne podejście, które ma rozwiązać realne problemy narosłe przez ostatnie lata. Na stole leżą trzy kluczowe porozumienia, które mają poprawić trudne relacje Wielka Brytania-UE:

Ułatwienia w eksporcie żywności – koniec z częścią biurokracji i kontroli granicznych, które utrudniały życie brytyjskim rolnikom i producentom.

– koniec z częścią biurokracji i kontroli granicznych, które utrudniały życie brytyjskim rolnikom i producentom. Wspólny rynek handlu emisjami CO2 – połączenie brytyjskiego i unijnego systemu, co ułatwi działanie przemysłowi i firmom energochłonnym po obu stronach kanału La Manche.

– połączenie brytyjskiego i unijnego systemu, co ułatwi działanie przemysłowi i firmom energochłonnym po obu stronach kanału La Manche. Program mobilności dla młodych – nowa szansa dla osób poniżej 30. roku życia na pracę, naukę i podróże.

Jak podkreślał unijny negocjator Maroš Šefčovič, rozmowy były momentami „wyjątkowo trudne”, ale przebiegały w „bardzo pozytywnej” atmosferze. To sygnał, że obie strony są zmęczone konfliktem i szukają pól do współpracy, a nie kolejnych powodów do kłótni.

Mniej biurokracji dla firm. Jakie korzyści przyniesie umowa?

Interia Biznes wskazuje, że dla przedsiębiorców po obu stronach kanału La Manche to chyba najważniejsza część całego pakietu. Od czasu brexitu handel, zwłaszcza produktami spożywczymi, stał się koszmarem logistycznym. Dodatkowe kontrole, tony dokumentów i niekończące się procedury na granicy podnosiły koszty i opóźniały dostawy. Teraz ma się to zmienić. Porozumienie zakłada ograniczenie biurokracji, co w praktyce oznacza szybszy i tańszy transport towarów. To dobra wiadomość nie tylko dla brytyjskich eksporterów, ale też dla europejskich konsumentów, którzy czekają na ich produkty.

Kolejnym kluczowym elementem jest połączenie brytyjskiego i unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (tzw. ETS). O co w tym chodzi? Nowa umowa po brexicie ma ujednolicić zasady, co jest kluczowe dla przemysłu ciężkiego i firm energochłonnych, dla których koszty emisji to ogromna część budżetu. Do tej pory firmy działające i w Wielkiej Brytanii, i w UE musiały lawirować między dwoma różnymi systemami regulacji. Teraz ma być prościej i bardziej przewidywalnie, co zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie rosnącej presji klimatycznej. To konkretna korzyść, która przełoży się na realne oszczędności.

Praca w Wielkiej Brytanii dla młodych Polaków. Co się zmieni?

To jedna z tych zmian, na którą czekało wielu młodych Polaków. Nowa umowa po brexicie wprowadza specjalny program mobilności dla osób, które nie ukończyły 30. roku życia. W praktyce oznacza to, że będą mogły one legalnie przebywać, pracować, uczyć się lub po prostu podróżować po Wielkiej Brytanii przez okres do trzech lat. Analogiczne zasady mają obowiązywać młodych Brytyjczyków w krajach Unii Europejskiej.

Dla firm to szansa na łatwiejsze znalezienie rąk do pracy i młodych specjalistów, a dla samych zainteresowanych – świetna okazja na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego za granicą. Trzeba jednak jasno powiedzieć: to nie jest powrót do pełnej swobody przepływu osób, jaką znaliśmy sprzed brexitu. Program jest ograniczony wiekowo i czasowo.

To, że nawet tak pozornie proste porozumienie wymagało trudnych negocjacji, pokazuje, jak skomplikowane pozostają relacje Wielka Brytania-UE. Jednym z punktów spornych do ostatniej chwili była kwestia czesnego na brytyjskich uczelniach. Bruksela naciska, by Londyn obniżył opłaty dla studentów z Unii do poziomu, jaki płacą sami Brytyjczycy. To warunek, który może zaważyć na ostatecznym kształcie programu edukacyjnego.

Dlaczego Wielka Brytania znów spogląda na Europę?

Ta nagła zmiana tonu ze strony Londynu nie bierze się znikąd. Za pragmatycznym podejściem rządu Andy'ego Burnhama stoją twarde dane ekonomiczne. Słaba kondycja brytyjskiej gospodarki i odczuwalne na każdym kroku konsekwencje brexitu sprawiają, że poprawa dostępu do ogromnego rynku europejskiego stała się po prostu koniecznością. Sam premier mówi o tym otwarcie, deklarując koniec konfrontacyjnej polityki.

Nie jesteśmy już nastawieni antagonistycznie. Nie palimy mostów. Chcemy działać konstruktywnie i pozytywnie – powiedział Burnham.

Trzeba jednak pamiętać, że to polityczna gra na bardzo cienkiej linie. Słaba kondycja gospodarki i twarde dane zmuszają Londyn do zmiany kursu, a nowa umowa po brexicie jest pierwszym, ostrożnym krokiem w kierunku naprawy relacji Wielka Brytania-UE. Premier musi uważać, by nie zrazić do siebie eurosceptycznej części społeczeństwa i nie dać paliwa politycznym rywalom, takim jak konserwatyści czy partia Reform UK Nigela Farage'a, którzy tylko czekają, by oskarżyć go o próbę podważenia wyniku referendum.

Dlatego na razie nie ma mowy o powrocie do jednolitego rynku, unii celnej czy pełnej swobody przepływu osób. To małe, ale konkretne kroki. Sama Bruksela również nie spodziewa się, że Wielka Brytania lada dzień zapuka ponownie do drzwi Wspólnoty. Dla unijnych urzędników i europejskiego biznesu liczą się przede wszystkim praktyczne ustalenia, które ułatwią codzienne funkcjonowanie. I to właśnie one, a nie wielkie deklaracje, są w tym momencie najważniejsze.

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