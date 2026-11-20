Wyprzedażowe szaleństwo zbliża się wielkimi krokami. W 2026 roku Black Friday przypada na 27 listopada, a Cyber Monday na 30 listopada. Te daty wyznaczają ramy tak zwanego Black Week, czyli okresu, w którym sprzedawcy wytaczają najcięższe działa marketingowe. Dla ciebie to czas największych okazji, ale też potencjalnych zagrożeń dla domowego budżetu. Zamiast klikać w każdy przycisk "kup teraz", warto zatrzymać się i sprawdzić, czy oferta naprawdę jest tak korzystna, jak sugeruje wielki, kolorowy napis na ekranie.

Wielka obniżka, która nie istnieje. Jak dyrektywa Omnibus demaskuje sztuczki sklepów?

Dawniej sklepy często stosowały prosty trik: podnosiły cenę produktu na kilka dni przed wyprzedażą, by w czarny piątek ogłosić spektakularny rabat od tej zawyżonej kwoty. Dziś takie działanie jest znacznie trudniejsze dzięki unijnej dyrektywie Omnibus. Zgodnie z tymi przepisami, każdy sprzedawca komunikujący obniżkę ma obowiązek podać najniższą cenę towaru z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem rabatu. To twoje główne narzędzie do weryfikacji uczciwości sklepu i oceny, czy faktycznie oszczędzasz.

Pamiętaj, aby zawsze szukać małego druku przy cenie produktu. Informacja o najniższej cenie z ostatniego miesiąca często znajduje się tuż obok aktualnej kwoty promocyjnej. Jeśli jej nie widzisz, sklep może łamać prawo, a ty powinieneś zachować szczególną czujność. To proste zestawienie liczb pozwala uniknąć pułapki pozornych okazji, które mają jedynie wywołać w tobie poczucie pośpiechu i ekscytacji. Dzięki temu możesz spokojnie ocenić, czy dany sprzęt naprawdę warto kupić właśnie teraz, czy może jego cena wcale nie jest rekordowo niska.

Piątek dla RTV, poniedziałek dla oprogramowania? Gdzie zacierają się granice?

Historycznie podział był jasny: Black Friday oznaczał tłumy w galeriach handlowych, a Cyber Monday był świętem e-commerce. Dzisiaj te granice niemal całkowicie zniknęły. Większość promocji startuje już na początku tygodnia poprzedzającego czarny piątek i trwa aż do poniedziałkowego wieczora. Sklepy stacjonarne przeniosły swoją ofertę do sieci, a platformy internetowe kuszą rabatami przez cały Black Week. Oczekiwanie na konkretny dzień może nie mieć sensu, jeśli najlepsza oferta na wymarzony telewizor pojawi się już w połowie tygodnia.

Mimo zacierania się różnic, pewne tendencje rynkowe wciąż są zauważalne. Piątek to zazwyczaj moment najsilniejszej walki o klienta w segmencie elektroniki, RTV i AGD. Z kolei Cyber Monday bywa dniem, w którym dominują usługi cyfrowe, subskrypcje, oprogramowanie oraz ostatnie sztuki kolekcji odzieżowych z jeszcze głębszymi, finalnymi obniżkami. Jeśli szukasz konkretnego modelu smartfona, monitoruj ceny od początku tygodnia, ale z decyzją o zakupie kursów online czy ubrań z wyprzedaży końcowych możesz wstrzymać się do poniedziałku.

Kup teraz, martw się w styczniu. Ciemna strona odroczonych płatności

W ferworze zakupów łatwo ulec pokusie płatności odroczonych, znanych jako BNPL (Buy Now, Pay Later). Mechanizm jest prosty: otrzymujesz produkt dziś, a płacisz za niego za 30 dni lub rozkładasz kwotę na raty. To wygodne rozwiązanie, ale niesie ze sobą spore ryzyko finansowe. Eksperci alarmują, że łatwość wydawania pieniędzy, których fizycznie nie mamy w danej chwili na koncie, często prowadzi do niekontrolowanych wydatków. W szczycie wyprzedaży łatwo zapomnieć o sumowaniu wszystkich zobowiązań, które kumulują się i stają się ciężarem w nowym roku.

Korzystając z odroczonych płatności, musisz rygorystycznie pilnować terminów spłaty. Przekroczenie daty choćby o jeden dzień często wiąże się z wysokimi prowizjami lub karami umownymi, które natychmiast niwelują zysk z upolowanej promocji. Aby utrzymać płynność finansową, warto traktować BNPL jako ostateczność, a nie standardowy sposób finansowania zakupów. Przed zatwierdzeniem transakcji zadaj sobie pytanie, czy będziesz w stanie spłacić tę kwotę z przyszłej wypłaty, gdy emocje po zakupach już dawno opadną.

Cztery kroki do bezpiecznego koszyka

Bezpieczeństwo w sieci to nie tylko ochrona portfela przed sztuczkami cenowymi, ale też przed zwykłymi oszustami. W okresie Black Week jak grzyby po deszczu wyrastają fałszywe sklepy internetowe, które oferują markowe produkty w absurdalnie niskich cenach. Zanim podasz dane swojej karty, sprawdź opinie o sprzedawcy w niezależnych serwisach i zweryfikuj adres strony. Literówki w nazwie domeny to zazwyczaj pierwszy sygnał ostrzegawczy, że masz do czynienia z próbą wyłudzenia pieniędzy.

Dobrą praktyką jest przygotowanie listy zakupów jeszcze przed startem promocji. Dzięki temu unikniesz kupowania rzeczy pod wpływem impulsu tylko dlatego, że ich cena wydaje się okazyjna. Pamiętaj też o swoich prawach jako e-konsumenta. Przy zakupach przez internet masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, co daje ci komfort zwrotu towaru, jeśli w domu uznasz, że zakup nie był jednak strzałem w dziesiątkę. Wiedza o tym, jak działają mechanizmy handlowe, to twoja najlepsza tarcza w starciu z marketingową machiną wyprzedaży.