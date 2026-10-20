Andrzej Poczobut z prestiżową nagrodą Złoty Laur "Super Biznesu"! [ZDJĘCIA]

Trzynasta edycja uroczystej gali wręczenia statuetek Złoty Laur Super Biznesu odbywa się dziś, we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20:00. Na miejsce tego prestiżowego wydarzenia wybrano eleganckie wnętrza warszawskiego Hotelu Bellotto. Wieczór uświetni obecność czołowych przedstawicieli polskiego biznesu, ekonomistów, polityków i ministrów.

Podczas uroczystości zostaną wręczone prestiżowe nagrody dla biznesu, honorujące osoby, przedsiębiorstwa i organizacje, które w mijającym roku w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Wyróżnienia trafiają nie tylko do liderów w obszarze ekonomii, ale również do postaci ze świata sportu czy działalności charytatywnej, które swoimi inicjatywami promują Polskę na arenie międzynarodowej.

Uroczystą galę poprowadzi dziennikarka Anna Butrym, a o oprawę artystyczną zadba Ania Karwan – utalentowana artystka polskiej sceny muzycznej. Zainteresowani będą mogli śledzić przebieg wydarzenia na żywo. Transmisja będzie dostępna na kanale "Super Expressu" w serwisie YouTube, na stronie internetowej superbiz.se.pl oraz w mediach społecznościowych wydawcy.