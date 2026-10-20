Andrzej Poczobut z prestiżową nagrodą Złoty Laur "Super Biznesu"! [ZDJĘCIA]

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
2026-10-20 19:24

20 października w warszawskim Hotelu Bellotto odbyła się 13. gala Złoty Laur "Super Biznesu". Kapituła przyznał prestiżowe nagrody dla osób, firm i organizacji zasłużonych dla polskiej gospodarki oraz życia społecznego. W koronnej kategorii "Osobowość Roku" zwyciężył Andrzej Poczobut.

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Złoty Laur "Super Biznesu" 2026

19:53

Trzynasta edycja uroczystej gali wręczenia statuetek Złoty Laur Super Biznesu odbywa się dziś, we wtorek, 20 października 2026 roku, o godzinie 20:00. Na miejsce tego prestiżowego wydarzenia wybrano eleganckie wnętrza warszawskiego Hotelu Bellotto. Wieczór uświetni obecność czołowych przedstawicieli polskiego biznesu, ekonomistów, polityków i ministrów.

Podczas uroczystości zostaną wręczone prestiżowe nagrody dla biznesu, honorujące osoby, przedsiębiorstwa i organizacje, które w mijającym roku w sposób wyjątkowy przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki. Wyróżnienia trafiają nie tylko do liderów w obszarze ekonomii, ale również do postaci ze świata sportu czy działalności charytatywnej, które swoimi inicjatywami promują Polskę na arenie międzynarodowej.

Uroczystą galę poprowadzi dziennikarka Anna Butrym, a o oprawę artystyczną zadba Ania Karwan – utalentowana artystka polskiej sceny muzycznej. Zainteresowani będą mogli śledzić przebieg wydarzenia na żywo. Transmisja będzie dostępna na kanale "Super Expressu" w serwisie YouTube, na stronie internetowej superbiz.se.pl oraz w mediach społecznościowych wydawcy.

20:13

20:14

Utworem „W to mi graj” przywitała uczestników Gali utalentowana artystka polskiej sceny muzycznej, Ania Karwan. Jej niezwykły, pełen emocji głos wprowadza nas w świat muzyki przepełnionej szczerością, wrażliwością i autentycznością.

20:20

Anna Butrym przywitała uczestników Gali Złotego Lauru „Super Biznesu”. Wśród szczególnych gości znaleźli się: 

  • Swiatłana Cichanouska, prezydent elekt Białorusi, legalna prezydent Białorusi
  • Aleś Bialacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
  • Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
  • Stefan Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Małgorzata Baranowska, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Konrad Wojnarowski, Wiceminister Energii
  • Grzegorz Wrona, Wiceminister Aktywów Państwowych

20:21

Anna Butrym przywitała także przedstawicieli korpusu dyplomatycznego:

  • Jego Ekscelencję Valdemarasa Sarapinasa, ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Jego Ekscelencję Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

20:22

Prowadząca Anna Butrym powitała również:

  • Prof. Przemysława Litwiniuka, członka Rady Polityki Pieniężnej
  • Mariusza Frankowskiego, Wojewodę  Mazowieckiego
  • Michała Rado, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego

oraz:

  • kierownictwo Grupy ZPR, na czele ze Zbigniewem Benbenkiem – założycielem Grupy ZPR oraz Agatą Benbenek – przewodniczącą rady nadzorczej Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych SA
  • kierownictwo Time SA, na czele z prezes Ewą Rosiewicz
  • Panie i panów posłów
  • Panie i panów prezesów.

20:26

Głos zabrał i oficjalne otworzył galę Hubert Biskupski - pomysłodawca nagród Złotego Lauru, szef Super Biznesu, a także zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Hubert Biskupski przywitał wyjątkowych m.in. gości - Alesia Bialackiego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku, działacza społecznego, obrońcę praw człowieka i więźnia politycznego, dyrektora Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”.

Hubert Biskupski mówił, że bez wolności słowa i wolności ekonomicznej nie uda się zbudować nowoczesnego państwa szczęśliwych obywateli. Stwierdził też, że biznes to nie tylko liczby, bilanse i wskaźniki rynkowe. "Biznes to przede wszystkim ludzie: ich odwaga w przełamywaniu schematów, pasja oraz niezłomna wiara w tworzenie trwałych wartości" - dodał Hubert Biskupski. 

20:31

Głos zabrał Aleś Bialacki, który wygłosił przemówienie, gdzie przybliżył swoją drogę do wolności i działalność społeczno-polityczną, a także sytuację ruchu wolnościowego na Białorusi. Swoje przemówienie zakończył słowami: "O wolność Waszą i Naszą!".

20:42

Na scenę weszła teraz Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, prawdziwa zwyciężczyni wyborów prezydenckich na Białorusi, której reżim Łukaszenki uniemożliwił objęcie władzy i którą ściga grożąc jej wieloletnim więzieniem. Stwierdziła ona w swoim wystąpieniu że "Polska zawsze była inspiracją dla Białorusi w jej drodze do wolności".

20:50

Po podnoszącym na duchu wystąpieniu białoruskiej polityk, Anna Butrym zaprosiła na scenę ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna, który mówił o polskim cudzie gospodarczym ostatnich 35 lat.

20:51

21:00

21:02

W tegorocznej, trzynastej edycji konkursu, nagrody zostaną przyznane w ośmiu starannie wyselekcjonowanych kategoriach, które odzwierciedlają nowoczesne oblicze polskiej przedsiębiorczości, ale także odwagę w dążeniu do realizacji swoich wartości. Są to:

  • Osobowość 35-lecia
  • Kultura i Biznes
  • Medycyna i Biznes
  • Transformacja Energetyczna
  • Biznes i Innowacje
  • Ambasador Polski
  • Instytucja 35-lecia
  • Osobowość Roku

21:04

Dzisiejszy wieczór zaczynamy od specjalnej kategorii - związanej z 35-leciem powstania „Super Expressu” – Osobowość 35-lecia. Laureatem nagrody został prof. Leszek Balcerowicz.

21:06

Na scenę wkroczył profesor Balcerowicz oraz profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, który wygłosił laudację. 

21:07

Głos zabrał prof. Leszek Balcerowicz, laureat nagrody w kategorii "Osobowość 35-lecia".

21:11

21:12

Druga kategoria to Kultura i Biznes. Zwycięzcą zostaje firma Strabag Sp. z o.o.

21:13

Nagrodę odebrał Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag sp. z o.o., a cenną statuetkę wręczył Michał Spoczyński, członek zarządu Pracodawców RP.

21:15

21:18

Dzisiejszego wieczoru doceniamy również Medycynę i Biznes. Zwycięzcą w tej kategorii zostaje Swixx Biopharma SP. Z O.O. 

21:19

Na scenę weszli: Michał Opuchlik, Dyrektor Generalny Swixx Biopharma oraz dr Grażyna Magdziak, przewodnicząca Rady Business Centre Club, która wręczyła nagrodę. 

21:24

Teraz przyszła pora na obszar, który w zupełnie bezpośredni sposób dotyka każdego z nas w codziennym życiu. Kolejną kategorią Złotego Lauru Super Biznesu jest Transformacja Energetyczna. Zwycięzcą zostaje Orlen S.A.

21:26

Prezes zarządu Orlen S.A. Ireneusz Fąfara odebrał statuetkę z rąk Grzegorza Wrony, wiceministra aktywów państwowych.

21:31

Piątą kategorią Złotego Lauru "Super Biznesu" jest Biznes i Innowacje. W tej kategorii zwycięzcą zostaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Nagrodę odebrał z rąk ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

21:40

Pora na wyróżnienie dla osoby, której talent, pasja i międzynarodowe triumfy stają się najlepszą wizytówką naszego kraju na świecie. Następną kategorią jest Ambasador Polski. Statuetkę odbiera od wiceministra energii Konrada Wojnarowskiego Władimir Semirunnij, polsko-rosyjski łyżwiarz szybki, od 2024 roku reprezentant Polski.

21:46

Przedostatnia kategoria na tegorocznej Gali to Instytucja 35-lecia. Zwycięzcą zostaje Związek Banków Polskich. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski wręczył nagrodę Agnieszce Wachnickiej, wiceprezes Związku Banów Polskich.

21:52

Teraz czas na wielki finał dzisiejszego wieczoru! Oto ostatnia, koronna kategoria dzisiejszego wieczoru: Osobowość Roku. Zwycięzcą zostaje – Andrzej Poczobut, działacz opozycyjny polskiej mniejszości na Białorusi, więzień polityczny reżimu Łukaszenki.

21:55

Na scenie pojawili się Hubert BiskupskiAleś Bialacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, który wygłosił laudację. Na koniec głos zabrał sam Andrzej Poczobut, który podkreślił skromnie, że "nie czuje się bohaterem".

21:58

To już była ostatnia kategoria i ostatni nagrodzony. Raz jeszcze gratulujemy wszystkim zwycięzcom, dziękujemy przybyłym gościom i tym, którzy oglądali nas na Se.pl oraz w naszych social mediach.

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