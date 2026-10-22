GIC 2026 w Poznaniu to rekordowa edycja z ponad 3200 uczestnikami i 300+ prelekcjami, będąca kluczowym wydarzeniem dla europejskiego gamedevu.

Skorzystaj z darmowej strefy Geek Careers, aby spotkać rekruterów z topowych firm i znaleźć pracę w gamedevie na każdym poziomie doświadczenia.

Poznaj tajniki tworzenia gier od ekspertów z Mojang (Minecraft), CD PROJEKT RED (Wiedźmin IV) i Ubisoft (Anno, Assassin’s Creed) podczas ponad 300 prelekcji.

Nie przegap gali CEEGA 2026, czyli "Oscarów" branży gier, które nagradzają najlepsze produkcje z Europy Środkowo-Wschodniej i podkreślają ich globalne znaczenie.

Rekordowa edycja GIC 2026 w Poznaniu

W październiku (21-24.10) Poznań ponownie zamieni się w stolicę europejskiej branży gier. Nadchodząca, czternasta już edycja Game Industry Conference zapowiada się na największą w historii. W przestrzeniach Poznań Congress Center spotka się ponad 3200 gości z całego świata, a swoje stoiska zaprezentuje blisko 90 wystawców. To kluczowe wydarzenie, odbywające się równolegle z festiwalem Poznań Game Arena, od lat stanowi najważniejszą platformę wymiany wiedzy i kontaktów dla twórców gier w tej części Europy. W tym roku program Game Industry Conference 2026 obejmie ponad 300 prelekcji i paneli dyskusyjnych, co czyni ją absolutnie obowiązkowym punktem w kalendarzu każdego, kto jest związany z branżą.

Szukasz pracy w gamedevie? Geek Careers czeka z ofertami

Rozwój sektora gier wideo idzie w parze z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów. Odpowiedzią na ten trend jest Geek Careers – specjalna strefa rekrutacyjna, która stała się jednym z najważniejszych miejsc dla poszukujących pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Co istotne, dostęp do tej strefy jest całkowicie darmowy. Wystarczy bezpłatna wejściówka Open Pass, by móc osobiście porozmawiać z rekruterami z największych firm. To wyjątkowa okazja, ponieważ praca w gamedevie jest na wyciągnięcie ręki – firmy poszukują nie tylko programistów i grafików, ale też menedżerów produktu, testerów, specjalistów od marketingu czy wsparcia graczy. Oferty dotyczą wszystkich poziomów doświadczenia, od juniorów po leadów, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Gwiazdy branży gier na scenie. Kto wystąpi na GIC 2026?

Konferencja GIC od zawsze słynęła z wysokiego poziomu merytorycznego, a tegoroczna edycja tylko to potwierdza. Na scenach pojawią się prawdziwe gwiazdy, które podzielą się swoim doświadczeniem. Wśród prelegentów znajdą się między innymi:

Nickole Li , Principal Systems Designer w studiu Mojang, znana z pracy przy takich hitach jak Minecraft , Ghost Recon czy Star Wars Battlefront .

, Principal Systems Designer w studiu Mojang, znana z pracy przy takich hitach jak , czy . Jakub Kapuściński-Bernatek , Senior Gameplay Designer w CD PROJEKT RED, który obecnie pracuje nad wyczekiwanym projektem Wiedźmin IV .

, Senior Gameplay Designer w CD PROJEKT RED, który obecnie pracuje nad wyczekiwanym projektem . Stéphane Jankowski , Producent Wykonawczy marki Anno w Ubisoft Mainz, mający w portfolio takie tytuły jak Anno 117: Pax Romana i Assassin’s Creed Unity .

, Producent Wykonawczy marki w Ubisoft Mainz, mający w portfolio takie tytuły jak i . Megan Friedenberg, inżynierka z Walt Disney Imagineering, która wcześniej pracowała przy Marvel's Spider-Man 2.

Lista ekspertów z firm takich jak Techland, Activision, Wargaming czy 11 bit studios gwarantuje, że branża gier w Polsce otrzyma potężny zastrzyk wiedzy na światowym poziomie. Prelekcje obejmą szeroki zakres tematów – od grafiki i programowania po zarządzanie zespołem i wydawanie gier.

CEEGA 2026, czyli Oscary branży gier naszego regionu

Kulminacyjnym punktem konferencji będzie gala The Central & Eastern European Game Awards (CEEGA). To prestiżowe wyróżnienie, powstałe z inicjatywy ponad 15 stowarzyszeń branżowych z 16 krajów, ma na celu promowanie gier z naszego regionu na arenie międzynarodowej. Gala wręczenia nagród odbędzie się w piątek, 23 października. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniej edycji nominacje i statuetki zdobywały tak głośne produkcje jak Silent Hill 2 czy Kingdom Come: Deliverance II. Nagrody CEEGA podkreślają rosnące znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej i pokazują, że tworzone tu gry z powodzeniem konkurują z największymi światowymi produkcjami.

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