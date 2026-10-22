GIC 2026 w Poznaniu. Rekordowa edycja dla branży gier w Polsce

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-10-22 12:14

Nadchodzi Game Industry Conference 2026, kluczowe wydarzenie dla branży gier w Polsce. Poznań znów stanie się centrum europejskiego gamedevu, goszcząc ponad 3200 osób. Uczestników czekają prelekcje gwiazd, gala nagród CEEGA 2026 i darmowa strefa z ofertami pracy w gamedevie.

  • GIC 2026 w Poznaniu to rekordowa edycja z ponad 3200 uczestnikami i 300+ prelekcjami, będąca kluczowym wydarzeniem dla europejskiego gamedevu.
  • Skorzystaj z darmowej strefy Geek Careers, aby spotkać rekruterów z topowych firm i znaleźć pracę w gamedevie na każdym poziomie doświadczenia.
  • Poznaj tajniki tworzenia gier od ekspertów z Mojang (Minecraft), CD PROJEKT RED (Wiedźmin IV) i Ubisoft (Anno, Assassin’s Creed) podczas ponad 300 prelekcji.
  • Nie przegap gali CEEGA 2026, czyli "Oscarów" branży gier, które nagradzają najlepsze produkcje z Europy Środkowo-Wschodniej i podkreślają ich globalne znaczenie.

Rekordowa edycja GIC 2026 w Poznaniu

W październiku (21-24.10) Poznań ponownie zamieni się w stolicę europejskiej branży gier. Nadchodząca, czternasta już edycja Game Industry Conference zapowiada się na największą w historii. W przestrzeniach Poznań Congress Center spotka się ponad 3200 gości z całego świata, a swoje stoiska zaprezentuje blisko 90 wystawców. To kluczowe wydarzenie, odbywające się równolegle z festiwalem Poznań Game Arena, od lat stanowi najważniejszą platformę wymiany wiedzy i kontaktów dla twórców gier w tej części Europy. W tym roku program Game Industry Conference 2026 obejmie ponad 300 prelekcji i paneli dyskusyjnych, co czyni ją absolutnie obowiązkowym punktem w kalendarzu każdego, kto jest związany z branżą.

Szukasz pracy w gamedevie? Geek Careers czeka z ofertami

Rozwój sektora gier wideo idzie w parze z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów. Odpowiedzią na ten trend jest Geek Careers – specjalna strefa rekrutacyjna, która stała się jednym z najważniejszych miejsc dla poszukujących pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Co istotne, dostęp do tej strefy jest całkowicie darmowy. Wystarczy bezpłatna wejściówka Open Pass, by móc osobiście porozmawiać z rekruterami z największych firm. To wyjątkowa okazja, ponieważ praca w gamedevie jest na wyciągnięcie ręki – firmy poszukują nie tylko programistów i grafików, ale też menedżerów produktu, testerów, specjalistów od marketingu czy wsparcia graczy. Oferty dotyczą wszystkich poziomów doświadczenia, od juniorów po leadów, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Gwiazdy branży gier na scenie. Kto wystąpi na GIC 2026?

Konferencja GIC od zawsze słynęła z wysokiego poziomu merytorycznego, a tegoroczna edycja tylko to potwierdza. Na scenach pojawią się prawdziwe gwiazdy, które podzielą się swoim doświadczeniem. Wśród prelegentów znajdą się między innymi:

  • Nickole Li, Principal Systems Designer w studiu Mojang, znana z pracy przy takich hitach jak Minecraft, Ghost Recon czy Star Wars Battlefront.
  • Jakub Kapuściński-Bernatek, Senior Gameplay Designer w CD PROJEKT RED, który obecnie pracuje nad wyczekiwanym projektem Wiedźmin IV.
  • Stéphane Jankowski, Producent Wykonawczy marki Anno w Ubisoft Mainz, mający w portfolio takie tytuły jak Anno 117: Pax Romana i Assassin’s Creed Unity.
  • Megan Friedenberg, inżynierka z Walt Disney Imagineering, która wcześniej pracowała przy Marvel's Spider-Man 2.

Lista ekspertów z firm takich jak Techland, Activision, Wargaming czy 11 bit studios gwarantuje, że branża gier w Polsce otrzyma potężny zastrzyk wiedzy na światowym poziomie. Prelekcje obejmą szeroki zakres tematów – od grafiki i programowania po zarządzanie zespołem i wydawanie gier.

CEEGA 2026, czyli Oscary branży gier naszego regionu

Kulminacyjnym punktem konferencji będzie gala The Central & Eastern European Game Awards (CEEGA). To prestiżowe wyróżnienie, powstałe z inicjatywy ponad 15 stowarzyszeń branżowych z 16 krajów, ma na celu promowanie gier z naszego regionu na arenie międzynarodowej. Gala wręczenia nagród odbędzie się w piątek, 23 października. Warto przypomnieć, że podczas poprzedniej edycji nominacje i statuetki zdobywały tak głośne produkcje jak Silent Hill 2 czy Kingdom Come: Deliverance II. Nagrody CEEGA podkreślają rosnące znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej i pokazują, że tworzone tu gry z powodzeniem konkurują z największymi światowymi produkcjami.

Złoty Laur 2026
Wiedźmin to nie tylko książki! Gry z tej serii zyskały popularność na całym świecie. Sprawdź, jak dobrze je znasz
Pytanie 1 z 8
Która firma stworzyła gry serii Wiedźmin?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POZNAŃ
GAMING