Zestaw Lego Architecture Sagrada Família, składający się z rekordowych 12 060 elementów, to hołd dla Antoniego Gaudíego w stulecie jego śmierci.

Model wiernie odtwarza słynną bazylikę, a jego budowa naśladuje autentyczną kolejność powstawania świątyni, od apsydy po Fasadę Chwały.

Wśród detali wyróżnia się imitacja kolorowych witraży, wiernie oddająca magiczny efekt światła przenikającego przez wnętrze świątyni.

Premiera zestawu, zaplanowana na 4 czerwca 2026 r., to okazja dla dorosłych fanów klocków do zbudowania jednego z najbardziej ambitnych dzieł architektury.

Lego prezentuje nowy, rekordowy zestaw: Sagrada Família

Grupa Lego oficjalnie pokazała światu swój najnowszy i najbardziej ambitny projekt. Chodzi o model bazyliki Sagrada Família w Barcelonie, który dołącza do prestiżowej kolekcji dla dorosłych fanów klocków. Premiera zestawu jest jednocześnie hołdem dla wybitnego architekta Antoniego Gaudíego w setną rocznicę jego śmierci. To nie tylko kolejny model, ale prawdziwe wyzwanie konstrukcyjne, przeznaczone dla najbardziej wymagających budowniczych i kolekcjonerów.

Najnowszy zestaw Lego Architecture Sagrada Família składa się z 12 060 elementów, co czyni go największym w historii duńskiej firmy pod względem liczby klocków. Model został zaprojektowany z myślą o dorosłych odbiorcach, którzy cenią sobie nie tylko zabawę, ale także architekturę, historię i możliwość stworzenia czegoś naprawdę spektakularnego. Po złożeniu staje się imponującą ozdobą, którą można podziwiać z każdej strony.

LEGO Super express

Jak wygląda budowa modelu inspirowanego dziełem Gaudíego?

Składanie modelu to nie jest zwykłe łączenie klocków. Projektanci zadbali o to, by cały proces był podróżą przez historię budowy prawdziwej świątyni. Konstrukcja zaczyna się dokładnie tak, jak w rzeczywistości – od apsydy i krypty. Następnie budowniczy przechodzą do tworzenia słynnych fasad: Narodzenia i Męki Pańskiej. Kolejne etapy to wznoszenie monumentalnych naw głównych, zakrystii i sześciu charakterystycznych wież, które górują nad całością.

Cały proces odzwierciedla rytm i złożoność wizji Antoniego Gaudíego. Jak podkreśla projektant serii Lego Architecture, Rok Žgalin Kobe, stworzenie tego modelu było ogromnym wyzwaniem.

– Naszym celem było oddanie hołdu wizji Gaudíego z należytym szacunkiem. Chcieliśmy pokazać zarówno rytm budowy bazyliki, jak i jej niezwykłą złożoność oraz skalę. To nie tylko największy zestaw Lego w historii, lecz także model jednego z najbardziej ambitnych dzieł architektonicznych świata – zaznaczył Rok Žgalin Kobe.

Jednym z najbardziej efektownych detali jest imitacja kolorowych witraży, która naśladuje sposób, w jaki światło przenika przez wnętrze prawdziwej bazyliki. Budowę wspiera dodatkowo aplikacja Lego Builder, która oferuje interaktywne instrukcje 3D i pozwala śledzić postępy w pracy.Źródło: Puls Biznesu