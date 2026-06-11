- Zestaw Lego Architecture Sagrada Família, składający się z rekordowych 12 060 elementów, to hołd dla Antoniego Gaudíego w stulecie jego śmierci.
- Model wiernie odtwarza słynną bazylikę, a jego budowa naśladuje autentyczną kolejność powstawania świątyni, od apsydy po Fasadę Chwały.
- Wśród detali wyróżnia się imitacja kolorowych witraży, wiernie oddająca magiczny efekt światła przenikającego przez wnętrze świątyni.
- Premiera zestawu, zaplanowana na 4 czerwca 2026 r., to okazja dla dorosłych fanów klocków do zbudowania jednego z najbardziej ambitnych dzieł architektury.
Lego prezentuje nowy, rekordowy zestaw: Sagrada Família
Grupa Lego oficjalnie pokazała światu swój najnowszy i najbardziej ambitny projekt. Chodzi o model bazyliki Sagrada Família w Barcelonie, który dołącza do prestiżowej kolekcji dla dorosłych fanów klocków. Premiera zestawu jest jednocześnie hołdem dla wybitnego architekta Antoniego Gaudíego w setną rocznicę jego śmierci. To nie tylko kolejny model, ale prawdziwe wyzwanie konstrukcyjne, przeznaczone dla najbardziej wymagających budowniczych i kolekcjonerów.
Najnowszy zestaw Lego Architecture Sagrada Família składa się z 12 060 elementów, co czyni go największym w historii duńskiej firmy pod względem liczby klocków. Model został zaprojektowany z myślą o dorosłych odbiorcach, którzy cenią sobie nie tylko zabawę, ale także architekturę, historię i możliwość stworzenia czegoś naprawdę spektakularnego. Po złożeniu staje się imponującą ozdobą, którą można podziwiać z każdej strony.
Jak wygląda budowa modelu inspirowanego dziełem Gaudíego?
Składanie modelu to nie jest zwykłe łączenie klocków. Projektanci zadbali o to, by cały proces był podróżą przez historię budowy prawdziwej świątyni. Konstrukcja zaczyna się dokładnie tak, jak w rzeczywistości – od apsydy i krypty. Następnie budowniczy przechodzą do tworzenia słynnych fasad: Narodzenia i Męki Pańskiej. Kolejne etapy to wznoszenie monumentalnych naw głównych, zakrystii i sześciu charakterystycznych wież, które górują nad całością.
Cały proces odzwierciedla rytm i złożoność wizji Antoniego Gaudíego. Jak podkreśla projektant serii Lego Architecture, Rok Žgalin Kobe, stworzenie tego modelu było ogromnym wyzwaniem.
– Naszym celem było oddanie hołdu wizji Gaudíego z należytym szacunkiem. Chcieliśmy pokazać zarówno rytm budowy bazyliki, jak i jej niezwykłą złożoność oraz skalę. To nie tylko największy zestaw Lego w historii, lecz także model jednego z najbardziej ambitnych dzieł architektonicznych świata – zaznaczył Rok Žgalin Kobe.
Jednym z najbardziej efektownych detali jest imitacja kolorowych witraży, która naśladuje sposób, w jaki światło przenika przez wnętrze prawdziwej bazyliki. Budowę wspiera dodatkowo aplikacja Lego Builder, która oferuje interaktywne instrukcje 3D i pozwala śledzić postępy w pracy.Źródło: Puls Biznesu
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