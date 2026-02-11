Walentynki 2026 zbliżają się, a wraz z nimi unikalna akcja LEGO dla fanów klocków.

Tylko w wybranych dniach, w sklepach stacjonarnych, będzie można złożyć i zabrać do domu limitowany model „Kwitnące Serce”.

Aby wziąć udział w tej bezpłatnej akcji, należy być członkiem programu LEGO Insiders.

Sprawdź, w których miastach odbędzie się wydarzenie i jak zdobyć swój wyjątkowy model!

Walentynki 2026 i akcja LEGO w sklepach

Walentynki 2026 przypadają w sobotę, 14 lutego. Święto zakochanych, obecne w Europie Zachodniej od średniowiecza, w Polsce zyskało popularność dopiero w latach 80. XX wieku. W tym roku do świętowania dołącza LEGO, przygotowując specjalne wydarzenie dla klientów - pisze serwis dlahandlu.pl. W wybrane dni będzie można samodzielnie złożyć model „Kwitnące Serce”, a następnie zabrać go bezpłatnie do domu. Zestaw nie trafi do regularnej sprzedaży, co czyni go edycją limitowaną.

„Kwitnące Serce” – darmowy model tylko dla LEGO Insiders

Jak informuje LEGO: „Kwitnące Serce” można złożyć i zabrać do domu bezpłatnie. Akcja obejmuje wyłącznie sklepy stacjonarne w Polsce i potrwa dwa dni – 13 oraz 14 lutego – w godzinach 17:00–19:00.

Udział w wydarzeniu wymaga członkostwa w programie LEGO Insiders. To platforma lojalnościowa skupiająca społeczność marki, oferująca dostęp do nagród, rabatów oraz możliwość zbierania punktów. Rejestracja do programu jest bezpłatna.

Firma podkreśla: „Wymagane jest jedno uczestnictwo w programie LEGO Insiders na gospodarstwo domowe. Zalecamy, by udział w wydarzeniu brały osoby powyżej 18. roku życia”.

Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, a oferta jest dostępna do wyczerpania zapasów. Limit wynosi jedną sztukę na osobę.

Sklepy LEGO Store w Polsce

Wydarzenie odbędzie się w salonach LEGO Store w największych miastach kraju. Na liście znajdują się: Gdańsk, Katowice, Kraków, Warszawa (Mokotów i centrum), Poznań, Wrocław oraz Łódź.

Zainteresowanie limitowanymi akcjami marki bywa bardzo duże, dlatego liczba dostępnych modeli może szybko się wyczerpać. Walentynkowa inicjatywa to połączenie kreatywnej zabawy z okazją do zdobycia unikalnego zestawu bez ponoszenia kosztów.

