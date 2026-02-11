Szał na darmowe LEGO w całej Polsce! Jest jeden warunek

2026-02-11 14:06

LEGO rozdaje darmowy model „Kwitnące Serce” na Walentynki 2026 i organizuje specjalną akcję w sklepach stacjonarnych w Polsce. 13 i 14 lutego w godz. 17:00–19:00 uczestnicy programu LEGO Insiders będą mogli zbudować unikalny zestaw i zabrać go do domu bez opłat.

Wnętrze sklepu LEGO Store w Galerii Katowickiej z dużym ekranem powitalnym i strefą LEGO Insiders, gdzie można dowiedzieć się o akcjach takich jak darmowe Kwitnące Serce na Walentynki. Na Super Biznes przeczytasz o promocjach.

Autor: Paweł Szałankiewicz Wnętrze sklepu LEGO Store w Galerii Katowickiej z dużym ekranem powitalnym i strefą LEGO Insiders, gdzie można dowiedzieć się o akcjach takich jak darmowe "Kwitnące Serce" na Walentynki. Na Super Biznes przeczytasz o promocjach.
  • Walentynki 2026 zbliżają się, a wraz z nimi unikalna akcja LEGO dla fanów klocków.
  • Tylko w wybranych dniach, w sklepach stacjonarnych, będzie można złożyć i zabrać do domu limitowany model „Kwitnące Serce”.
  • Aby wziąć udział w tej bezpłatnej akcji, należy być członkiem programu LEGO Insiders.
  • Sprawdź, w których miastach odbędzie się wydarzenie i jak zdobyć swój wyjątkowy model!

Walentynki 2026 i akcja LEGO w sklepach

Walentynki 2026 przypadają w sobotę, 14 lutego. Święto zakochanych, obecne w Europie Zachodniej od średniowiecza, w Polsce zyskało popularność dopiero w latach 80. XX wieku.  W tym roku do świętowania dołącza LEGO, przygotowując specjalne wydarzenie dla klientów - pisze serwis dlahandlu.pl. W wybrane dni będzie można samodzielnie złożyć model „Kwitnące Serce”, a następnie zabrać go bezpłatnie do domu. Zestaw nie trafi do regularnej sprzedaży, co czyni go edycją limitowaną.

„Kwitnące Serce” – darmowy model tylko dla LEGO Insiders

Jak informuje LEGO: „Kwitnące Serce” można złożyć i zabrać do domu bezpłatnie. Akcja obejmuje wyłącznie sklepy stacjonarne w Polsce i potrwa dwa dni – 13 oraz 14 lutego – w godzinach 17:00–19:00.

Udział w wydarzeniu wymaga członkostwa w programie LEGO Insiders. To platforma lojalnościowa skupiająca społeczność marki, oferująca dostęp do nagród, rabatów oraz możliwość zbierania punktów. Rejestracja do programu jest bezpłatna.

Firma podkreśla: „Wymagane jest jedno uczestnictwo w programie LEGO Insiders na gospodarstwo domowe. Zalecamy, by udział w wydarzeniu brały osoby powyżej 18. roku życia”.

Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, a oferta jest dostępna do wyczerpania zapasów. Limit wynosi jedną sztukę na osobę.

Sklepy LEGO Store w Polsce

Wydarzenie odbędzie się w salonach LEGO Store w największych miastach kraju. Na liście znajdują się: Gdańsk, Katowice, Kraków, Warszawa (Mokotów i centrum), Poznań, Wrocław oraz Łódź.

Zainteresowanie limitowanymi akcjami marki bywa bardzo duże, dlatego liczba dostępnych modeli może szybko się wyczerpać. Walentynkowa inicjatywa to połączenie kreatywnej zabawy z okazją do zdobycia unikalnego zestawu bez ponoszenia kosztów.

