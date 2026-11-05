Gigantyczny LEGO Godzilla (21375) z ponad 5300 klocków i 70 cm wysokości zadebiutuje 27 listopada 2026 roku w cenie 1699,99 zł, będąc największym zestawem LEGO Ideas.

Model oferuje ruchome elementy i wymienny "promień termiczny", pozwalając na dynamiczne pozowanie i odtwarzanie kultowych scen Króla Potworów.

Zestaw powstał dzięki pomysłowi fana zgłoszonemu na platformie LEGO Ideas, co podkreśla siłę społeczności LEGO w kreowaniu nowych produktów.

Premiera zestawu w Black Friday 2026 to nie przypadek – kupujący w pierwszy weekend otrzymają ekskluzywny, limitowany model dodatkowy.

Godzilla od ponad 70 lat budzi respekt na ekranach kin, a teraz wkracza do świata klocków w najbardziej spektakularny sposób. Grupa LEGO oficjalnie zapowiedziała zestaw, na który czekały tysiące fanów na całym świecie. Model inspirowany potworem z uniwersum Monsterverse® wytwórni Legendary to prawdziwy kolos. Składa się z 5363 elementów, co czyni go największym i najbardziej ambitnym projektem w historii platformy LEGO Ideas.

Ile kosztuje i kiedy będzie dostępny LEGO Godzilla?

Najważniejsze informacje są już znane. Nowy zestaw LEGO Godzilla trafi do sprzedaży już 27 listopada 2026 roku, a jego oficjalna cena w Polsce wyniesie 1699,99 zł. Będzie go można kupić na oficjalnej stronie LEGO.com/Godzilla oraz w stacjonarnych sklepach LEGO Store. Premiera nie jest przypadkowa – zbiega się z szałem zakupowym Black Friday, Dniem Godzilli oraz kinową premierą filmu „Godzilla Minus Zero”. To idealny moment na sprawienie sobie lub komuś bliskiemu naprawdę potężnego prezentu.

Co zawiera nowy zestaw LEGO z Godzillą?

Model po złożeniu robi ogromne wrażenie. Ma ponad 70 cm wysokości, a jego skala jest tak duża, że standardowa minifigurka LEGO sięga mu zaledwie do kostki. Projektanci zadbali o każdy detal, by jak najwierniej oddać wygląd Króla Potworów. Mamy tu więc charakterystyczną fakturę łuskowatej skóry, ostre płetwy grzbietowe i potężny, wygięty ogon.

To jednak nie jest tylko statyczna figura. Konstruktorzy mogą ustawiać model w różnych pozach bojowych dzięki ruchomym ramionom, łokciom i palcom, a nawet zamienić język na element imitujący słynny promień termiczny. Dzięki temu można odtworzyć kultową scenę, w której Godzilla unosi głowę i wydaje z siebie atomowy ryk. To zestaw, który po zbudowaniu stanie się centralnym punktem każdej kolekcji.

Skąd wziął się pomysł na LEGO Godzillę?

Ta historia pokazuje siłę społeczności fanów. Pomysł na zestaw zgłosił mieszkający w Nowym Jorku fan LEGO i autor projektu Matthew Esposito za pośrednictwem platformy LEGO Ideas. To miejsce, gdzie każdy może zaproponować swój projekt, a jeśli zdobędzie on 10 000 głosów poparcia, Grupa LEGO rozważa jego produkcję. Projekt Godzilli bez trudu osiągnął ten próg, a potem został oficjalnie zatwierdzony.

Budowanie Godzilli z klocków LEGO było dla mnie projektem zrodzonym z prawdziwej pasji. Obserwowanie, jak model nabiera kształtu i po ponad dwóch latach ostatecznie zdobywa poparcie 10 000 osób, było niesamowitym przeżyciem – komentuje autor, Matthew Esposito.

Co jeszcze LEGO przygotowało na premierę Godzilli?

Z okazji premiery zaplanowano kilka dodatkowych atrakcji. 3 listopada o 18:00 odbędzie się specjalna transmisja na żywo, podczas której projektanci LEGO Jordan David Scott i Jim Clayton oraz sam autor pomysłu opowiedzą o kulisach tworzenia zestawu.

Najciekawszy jest jednak limitowany prezent. Co więcej, osoby, które kupią nowy zestaw LEGO Godzilla w premierowy weekend (od 27 do 30 listopada), otrzymają w prezencie dodatkowy, ekskluzywny model. Będzie to zestaw LEGO® Ideas Godzilla – logo i ślad (359 elementów), przedstawiający logo potwora na tle panoramy miasta, jego rywalkę Mothrę oraz odcisk stopy, który idealnie pasuje rozmiarem do głównego modelu. Wygląda na to, że tegoroczny Black Friday będzie należał do Króla Potworów.

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