Ponad 1000 liderów samorządowych, biznesowych i naukowych z całej Polski spotka się 7-8 grudnia 2026 roku w Zakopanem na II Forum Samorządowym

Uczestnicy będą dyskutować o kluczowych wyzwaniach lokalnych społeczności w niemal 100 panelach, obejmujących m.in. finanse, inwestycje, bezpieczeństwo i rozwój regionalny

Poza debatami, Forum oferuje spotkania autorskie z byłymi premierami i szefami dyplomacji, a także z reporterami wojennymi i historykami

Dla uczestników przygotowano darmowy program rekreacyjny, w tym zwiedzanie Zakopanego i wycieczki górskie, idealne do nieformalnych rozmów i relaksu.

Zakopane centrum Polski na dwa dni. Tysiąc liderów zjedzie pod Tatry

Grudzień w Zakopanem zapowiada się gorąco, i to nie tylko z powodu grzanego wina. W dniach 7-8 grudnia 2026 roku pod Tatry przyjedzie ponad tysiąc najważniejszych osób ze świata samorządu, biznesu, nauki i polityki. Mówiąc wprost: burmistrzowie, prezydenci miast, marszałkowie i radni z całego kraju spotkają się w jednym miejscu. Okazją jest II Forum Samorządowe, czyli najważniejsza tego typu konferencja podsumowująca rok w samorządach.

Wydarzenie organizuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, znana z organizacji Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Głównym Partnerem zakopiańskiej konferencji jest Województwo Małopolskie, reprezentowane przez marszałka Łukasza Smółkę. To właśnie tu, w stolicy Tatr, odbędą się rozmowy, które mogą wpłynąć na rozwój naszych miast i wsi w kolejnych latach.

O czym będą rozmawiać samorządowcy? Kluczowe tematy na stole

Na stole leżą najważniejsze tematy, z którymi lokalne władze zmagają się na co dzień. Program forum podzielono na siedem głównych ścieżek tematycznych, które dobrze pokazują, co dziś spędza sen z powiek liderom regionów. Tegoroczna edycja II Forum Samorządowego w Zakopanem skupi się na najważniejszych wyzwaniach, z jakimi mierzą się dziś lokalne społeczności. Uczestnicy będą dyskutować w ramach niemal 100 paneli.

Oto kluczowe obszary, które będą poruszane:

Gospodarka i Finanse: czyli skąd brać pieniądze na rozwój i jak mądrze je wydawać.

czyli skąd brać pieniądze na rozwój i jak mądrze je wydawać. Inwestycje i Zarządzanie: jak skutecznie realizować projekty i zarządzać miastem czy gminą.

jak skutecznie realizować projekty i zarządzać miastem czy gminą. Polityka i Bezpieczeństwo: jak dbać o bezpieczeństwo mieszkańców w niestabilnych czasach.

jak dbać o bezpieczeństwo mieszkańców w niestabilnych czasach. Rozwój Regionalny: co robić, by region stawał się coraz bardziej atrakcyjny.

co robić, by region stawał się coraz bardziej atrakcyjny. Społeczeństwo i Zdrowie: jak poprawić jakość życia, dostęp do lekarzy i edukacji.

jak poprawić jakość życia, dostęp do lekarzy i edukacji. Przyjazny Samorząd: jak uprościć urzędowe sprawy i być bliżej ludzi.

jak uprościć urzędowe sprawy i być bliżej ludzi. Salon Przemysłu Turystycznego: jak zarabiać na turystyce, nie niszcząc przy tym regionu.

Polityka, historia i społeczeństwo. Kto wystąpi podczas spotkań autorskich?

Forum to nie tylko oficjalne debaty. To także szansa na spotkanie z ciekawymi ludźmi i posłuchanie, co mają do powiedzenia poza polityczną sceną. W programie znalazło się kilkanaście spotkań autorskich. Swoimi refleksjami podzieli się między innymi były premier Leszek Miller, autor książki „Alfabet Millera”, oraz były szef dyplomacji prof. Jacek Czaputowicz, który opowie o kulisach relacji z USA.

O trudnej historii polskiej wsi opowie prof. Mateusz Wyżga („Chłopstwo. Historia bez krawata”), a o relacjach polsko-żydowskich prof. Andrzej Chwalba i dr Michał Przeperski. Nie zabraknie też gorących tematów współczesnych. Reporter wojenny Zbigniew Parafianowicz odsłoni kulisy wschodniej polityki, a Karolina Olejak opowie, z czym Polacy przychodzą na terapię. Swoje miejsce znajdą też tematy lokalne – o mitach i faktach związanych z Zakopanem opowiedzą Beata Sabała-Zielińska i dr Maciej Pinkwart.

Co po debacie? Górskie wycieczki i zwiedzanie pereł Podhala

Organizatorzy zadbali o to, by uczestnicy mogli na chwilę oderwać się od poważnych tematów. We współpracy z Zakopiańskim Centrum Kultury przygotowano darmowy program rekreacyjny. To świetna okazja, by zobaczyć to, z czego słynie Podhale.

Chętni będą mogli zwiedzić perły stylu zakopiańskiego, takie jak Willa Koliba i Willa Oksza, a także zobaczyć na żywo, jak powstaje oscypek w pierwszym w Polsce Muzeum Oscypka. Dla tych, którzy wolą kontakt z naturą, zaplanowano wjazd kolejką na Kasprowy Wierch oraz spacer z przewodnikiem do malowniczej Doliny Białego. To nie tylko szansa na relaks, ale też idealna okazja do nieformalnych rozmów w pięknych okolicznościach przyrody. Trzeba się jednak spieszyć – zapisy na dodatkowe atrakcje trwają tylko do 1 grudnia 2026 roku. Konferencję przygotowuje Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator XXXVI Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7-9 września 2027) oraz XII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach (14-16 marca 2027).

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