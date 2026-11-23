Osiem państw UE chce utrzymania ETS2. Sprzeciw wobec zmian w systemie

Osiem krajów Unii Europejskiej, wśród nich Niemcy, Holandia, Szwecja i Finlandia, wystosowało w poniedziałek list do Komisji Europejskiej, w którym opowiedziało się za utrzymaniem systemu ETS2. Nowe przepisy od 2028 roku oznaczałyby dodatkowe opłaty związane z tankowaniem samochodów i ogrzewaniem budynków. Sygnatariusze dokumentu wezwali do „zdecydowanego wdrożenia systemu ETS2 bez dalszych opóźnień".

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami unijny system handlu emisjami ETS zostanie rozszerzony na transport i budownictwo od 2028 roku. Polska sprzeciwia się tym rozwiązaniom, wskazując, że nowe przepisy przełożą się na dodatkowe koszty dla gospodarstw domowych, związane m.in. z tankowaniem pojazdów i ogrzewaniem mieszkań. Polski rząd zabiega o przesunięcie terminu wdrożenia ETS2 lub całkowite wycofanie się z tego mechanizmu.

List adresowany do unijnego komisarza ds. klimatu Wopke Hoekstry podpisało osiem państw: Niemcy, Dania, Holandia, Szwecja, Finlandia, Hiszpania, Portugalia i Luksemburg. Kraje te dysponują w Radzie UE mniejszością blokującą, dzięki której mogą uniemożliwić wprowadzenie zmian dotyczących systemu ETS2.

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Zdaniem autorów listu problemy z transportem surowców energetycznych przez cieśninę Ormuz potwierdziły, że wdrożenie ETS2 jest obecnie szczególnie istotne. Jak zaznaczyli, od zamknięcia cieśniny na początku tego roku rosnące ceny paliw kopalnych kosztowały Europę dodatkowe 127 mld euro.

Sygnatariusze dokumentu przekonują również, że Europa powinna ograniczyć swoją zależność od paliw kopalnych sprowadzanych z zagranicy.

- Zdecydowane wdrożenie systemu ETS2 bez dalszych opóźnień gwarantuje pewność regulacyjną i sygnały inwestycyjne - czytamy w liście.

- Co więcej, obniża to całkowity koszt osiągnięcia celów klimatycznych UE, w tym celów krajowych, generując jednocześnie znaczne dochody dla budżetów państwowych. W związku z tym sprzeciwiamy się zmianom w ETS2 - podkreśliło osiem państw.

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Temat ETS2 poruszono również podczas październikowego szczytu Unii Europejskiej. W przyjętych wówczas konkluzjach przywódcy państw członkowskich zwrócili się do Komisji Europejskiej o ponowną ocenę skutków wprowadzenia systemu. Szczególną uwagę poświęcono jego konstrukcji oraz mechanizmom zabezpieczającym.

Premier Donald Tusk ocenił po szczycie, że Polsce udało się doprowadzić do rozpoczęcia przeglądu ETS2 pod względem konsekwencji społecznych i gospodarczych. Zastrzegł jednak, że ustalenia europejskich przywódców stanowią dopiero pierwszy etap działań, o które zabiega polski rząd. Podkreślił również, że Polska będzie dążyć do opóźnienia wdrożenia systemu, a jeśli okaże się to możliwe, także do całkowitej rezygnacji z tego rozwiązania.