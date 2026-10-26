Niższy VAT na węgiel i pellet

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy, który ma obniżyć koszty ogrzewania. Szczegóły przedstawił w poniedziałek Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS. Polityk zapowiedział wprowadzenie 8-proc. stawki VAT na wszystkie paliwa stałe, w tym węgiel, brykiet i pellet.

Jak przekonywał Czarnek, obniżka podatku mogłaby przełożyć się na wyraźnie niższe ceny opału. Według jego szacunków węgiel i brykiet mogłyby potanieć o 250–300 zł na tonie.

Rachunki za prąd i ciepło też mają być niższe

Projekt zakłada również obniżenie VAT na energię elektryczną i cieplną do 5 proc. Zdaniem Przemysława Czarnka takie rozwiązanie pozwoliłoby przeciętnej rodzinie zaoszczędzić do 70 zł miesięcznie.

To właśnie rachunki za ogrzewanie i energię są jednym z największych obciążeń dla wielu gospodarstw domowych w sezonie jesienno-zimowym. PiS przekonuje, że proponowane zmiany miałyby pomóc nie tylko rodzinom, ale również mikroprzedsiębiorcom.

„Tanie ogrzewanie 1.0”. Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie?

Czarnek nazwał propozycję „pakietem tanie ogrzewanie 1.0” i zaapelował o jak najszybsze wdrożenie rozwiązań. Projekt był zapowiadany podczas sobotniej konferencji eksperckiej pod hasłem „Nadchodzi najdroższa zima w historii”.

Na razie PiS przedstawiło swoją propozycję. Ewentualne oszczędności będą zależały od przyjęcia ustawy oraz od tego, jak obniżki podatków przełożą się na ceny opału i energii. Nie ma więc jeszcze pewności, czy i kiedy nowe stawki zaczną obowiązywać.

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