Operator płatnego odcinka A4 Katowice-Kraków, Stalexport Autostrada Małopolska, planuje zwolnienia grupowe niemal całej załogi.

To bezpośrednia konsekwencja wygasającej w marcu 2027 roku koncesji, po której autostrada wróci pod zarząd państwa.

Sprawdź, co oznacza ta fundamentalna zmiana dla kierowców, pracowników i przyszłości działalności Stalexportu.

To może być koniec pracy dla całej załogi spółki obsługującej płatny odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków. Jak informuje „Puls Biznesu”, Stalexport Autostrada Małopolska, należąca do grupy Stalexport Autostrady, planuje zwolnienia grupowe obejmujące wszystkich pracowników z wyjątkiem członków zarządu. Decyzja o rozpoczęciu procedury została podjęta 18 listopada 2026 roku.

Powodem planowanych redukcji nie są problemy z bieżącym funkcjonowaniem autostrady, lecz zbliżające się zakończenie umowy koncesyjnej. Spółka musi dostosować swoją strukturę i zatrudnienie do sytuacji, w której przestanie zarządzać płatnym odcinkiem A4.

Zwolnienia mają zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Na razie nie podano, ilu dokładnie zatrudnionych obejmie procedura ani kiedy poszczególne osoby otrzymają wypowiedzenia.

A4 Katowice-Kraków wróci pod zarząd państwa

15 marca 2027 roku wygasa koncesja na zarządzanie około 61-kilometrowym odcinkiem autostrady A4, łączącym Katowice z Krakowem. Chodzi o trasę od węzła Murckowska do węzła Balice, z której każdego dnia korzystają kierowcy podróżujący między Śląskiem a Małopolską.

Umowa została zawarta jeszcze 19 września 1997 roku. Przez niemal trzy dekady stanowiła podstawę działalności Stalexport Autostrada Małopolska i jedno z najważniejszych źródeł biznesu całej grupy. Po wygaśnięciu koncesji zarządzanie odcinkiem przejdzie w ręce państwa. To zasadnicza zmiana dla spółki, której działalność była związana z eksploatacją tej trasy. Samo zakończenie koncesji nie oznacza jednak automatycznie, że wszyscy kierowcy od razu przestaną płacić za przejazd. Kwestia przyszłych opłat zależy od zasad, jakie zostaną przyjęte po przejęciu odcinka przez państwo.

Koniec koncesji był planowany od miesięcy

Informacja o zwolnieniach nie pojawiła się całkowicie niespodziewanie. Już w styczniu 2026 roku Stalexport sygnalizował, że zakończenie koncesji będzie miało poważne konsekwencje dla jego spółek zależnych. Zarządy Stalexport Autostrada Małopolska oraz VIA4 zdecydowały wówczas o sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2025 rok przy założeniu braku kontynuacji działalności. Oba podmioty powstały w związku z realizacją umowy dotyczącej autostrady A4 Katowice-Kraków. Oznaczało to przygotowania do zakończenia dotychczasowej działalności po wygaśnięciu koncesji. Nie było to jednak równoznaczne z decyzją o likwidacji całej grupy Stalexport Autostrady.

Co dalej ze Stalexport? Spółka nie zamierza znikać

Choć spółka zarządzająca autostradą planuje pożegnać niemal wszystkich pracowników, sam Stalexport Autostrady chce nadal prowadzić działalność. W styczniu zarząd przedstawił strategię grupy na lata 2026–2030, z perspektywą do 2035 roku. Wskazał w niej możliwości funkcjonowania po zakończeniu obecnej koncesji, nawet jeśli skala biznesu ulegnie znacznemu ograniczeniu.

Spółka podkreślała, że jej sytuacja finansowa i majątkowa pozwala na przeprowadzenie zmian organizacyjnych. Ewentualna likwidacja Stalexport Autostrady wymagałaby decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zarząd informował wcześniej, że nie posiada informacji o planach podjęcia takiego kroku.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz