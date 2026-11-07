Canva, gigant w branży graficznej, ogłosił zwolnienie 1271 pracowników (22% załogi), co jest wynikiem dążenia do uproszczenia złożonej struktury firmy.

Decyzja o cięciach ma na celu ograniczenie nadmiernej specjalizacji i geograficznego rozproszenia zespołów, by usprawnić współpracę i zwiększyć efektywność.

Firma przygotowała wyjątkowo hojny pakiet odpraw, obejmujący m.in. półroczną pensję, możliwość zatrzymania firmowego MacBooka i 12 miesięcy opieki zdrowotnej.

Zwolnieni pracownicy otrzymają także wsparcie finansowe do 10 tys. dolarów na założenie startupu, zniesienie karencji na akcje i profesjonalną pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Szok w Canvie: powody masowych zwolnień ogłoszonych przez Melanie Perkins

Szok w świecie technologii. Canva, popularna platforma do projektowania graficznego, ogłosiła jedną z najtrudniejszych decyzji w swojej historii. W liście do załogi dyrektor generalna i założycielka Canvy, Melanie Perkins, ogłosiła, że zwolnienia w Canva obejmą 1271 osób, co stanowi aż 22 procent wszystkich pracowników. Decyzja ta, jak sama przyznaje, była wynikiem wielomiesięcznych analiz i nie należała do łatwych.

Co stoi za tak drastycznym ruchem? Mówiąc wprost, firma uznała, że jej dotychczasowa struktura stała się zbyt skomplikowana. W komunikacie zarząd wskazuje na trzy główne problemy: zbyt rozbudowaną organizację, nadmierną specjalizację poszczególnych zespołów oraz geograficzne rozproszenie pracowników, które utrudniało sprawną współpracę. Zdaniem szefostwa, drobne korekty nie przyniosłyby oczekiwanych rezultatów. Dlatego firma stawia na radykalne uproszczenie, ograniczenie specjalizacji i skupienie większości zespołu w głównej siedzibie w Sydney.

Jak wygląda pakiet odpraw w Canva?

To, co wyróżnia te zwolnienia na tle innych cięć w branży technologicznej, to pakiet, jaki firma przygotowała dla odchodzących osób. Wielu komentatorów określa go jako wyjątkowo hojny. Widać, że Canva chce zadbać o ludzi, z którymi musi się pożegnać, i pomóc im w znalezieniu nowej drogi zawodowej.

Każdy zwolniony pracownik może liczyć na:

sześciomiesięczne wynagrodzenie ,

, możliwość zatrzymania firmowego MacBooka ,

, wsparcie finansowe do 10 tys. dolarów dla osób, które planują założyć własną firmę,

dla osób, które planują założyć własną firmę, zniesienie rocznego okresu karencji w nabywaniu uprawnień do akcji dla osób, które pracowały w firmie krócej niż rok,

w nabywaniu uprawnień do akcji dla osób, które pracowały w firmie krócej niż rok, 12 miesięcy opłaconej opieki zdrowotnej ,

, roczny dostęp do programu wsparcia psychologicznego Canva Care,

profesjonalne wsparcie w szukaniu nowej pracy.

"Najtrudniejszy moment w naszej historii"

Sama Melanie Perkins przyznaje, że jest to dla niej osobiście niezwykle trudna sytuacja. W liście do pracowników nie ukrywa emocji i podkreśla, jak bolesny jest to proces dla całej organizacji, którą budowała przez trzynaście lat. Zapewnia jednak, że firma zrobi wszystko, co w jej mocy, by wesprzeć osoby dotknięte zmianami.

Jest to bez wątpienia najtrudniejszy moment w naszej trzynastoletniej historii [...] Jest mi niezmiernie przykro z powodu bólu i trudności, jakie spowoduje to dla wszystkich osób dotkniętych zmianami. Chociaż nic nie złagodzi tej wiadomości, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć wszystkich, których to dotyczy – zapewnia dyrektor generalna Melanie Perkins.

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