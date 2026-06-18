Niemcy mierzą się z falą zwolnień: w ciągu 5 lat pracę straciło niemal 5 mln osób, z czego aż 46 proc. przypadków miało miejsce w latach 2024-2025.

Proces zwolnień jest często zaskakujący i bezduszny: ponad 25 proc. pracowników dowiaduje się o utracie pracy niespodziewanie, a 47 proc. nie otrzymuje żadnej odprawy.

Chociaż 32 proc. zwolnionych odczuwa ulgę, a niemal połowa dostrzega poprawę jakości życia, to prawie co trzeci pracownik deklaruje złość wobec byłego pracodawcy.

Sztuczna inteligencja staje się istotną przyczyną zwolnień (8 proc. w 2025 r.), a niemieccy politycy debatują nad złagodzeniem przepisów chroniących pracowników.

Zwolnienia w Niemczech: Niespodziewane i bez szansy na obronę

Przez niemieckie firmy, od gigantów jak Volkswagen i Bosch po mniejsze przedsiębiorstwa, przetacza się fala zwolnień. Jak to wygląda od kulis? Odpowiedzi dostarcza najnowszy raport przygotowany przez dostawcę oprogramowania HR WORKS na podstawie ankiety instytutu Bilendi. Obraz, jaki się z niego wyłania, jest daleki od idealnego. Dla ponad jednej czwartej zwalnianych pracowników decyzja szefa to całkowity szok – bez wcześniejszych rozmów, ostrzeżeń czy upomnień. Samo spotkanie dotyczące zwolnienia w Niemczech jest często czystą formalnością, a dla 40 proc. osób kończy się już po pięciu minutach. Pracownicy rzadko mają szansę przedstawić swoje racje. Zaledwie 34 proc. badanych mogło zabrać głos i przedstawić własną wersję wydarzeń, co pokazuje, jak jednostronny bywa ten proces.

Alfabet Millera - K jak Kościół

Odprawa w Niemczech przestaje być standardem. Kto odchodzi z pustymi rękami?

Wydawałoby się, że solidna rekompensata finansowa to norma. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że odprawa w Niemczech wcale nie jest oczywistością. Aż 47 proc. zwolnionych pracowników nie otrzymuje żadnej odprawy, a w małych firmach odsetek ten rośnie do alarmujących 60 proc. Co więcej, na osoby, którym zaoferowano pieniądze, często wywierana jest presja czasu. Co czwarty pracownik podpisuje ugodę jeszcze w trakcie rozmowy o zwolnieniu, a kolejne 36 proc. zgadza się na warunki ustnie i składa podpis niedługo później. W sumie niemal dwie trzecie osób akceptuje pierwszą propozycję pracodawcy bez chwili na konsultację z prawnikiem czy próbę negocjacji. Po czasie co czwarta osoba, która otrzymała odprawę, uważa, że jej kwota była za niska.

Gospodarka i AI. Prawdziwe przyczyny fali zwolnień w Niemczech

Firmy najczęściej tłumaczą zwolnienia trudną sytuacją ekonomiczną. Prawie 40 proc. osób usłyszało, że powodem są cięcia kosztów lub zmiany organizacyjne. Coraz wyraźniej widać jednak nowy trend. Choć rynek pracy w Niemczech wciąż zmaga się z problemami gospodarczymi, rośnie znaczenie sztucznej inteligencji jako przyczyny redukcji etatów – w 2025 roku wskazało na nią już 8 proc. zwolnionych. W tle tej fali zwolnień toczy się też ważna debata polityczna. Politycy z partii CDU i CSU chcą złagodzić przepisy chroniące pracowników, szczególnie w mniejszych firmach. Jeśli ich propozycje wejdą w życie, miliony osób, zwłaszcza w niewielkich zakładach, mogą stracić dotychczasową ochronę przed zwolnieniem, co jeszcze bardziej zmieni reguły gry na niemieckim rynku pracy.

Źródło: PB.pl