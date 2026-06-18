PESA i Hitachi Rail połączą siły w walce o kontrakt PKP Intercity na zakup do 55 elektrycznych pociągów zdolnych do jazdy z prędkością 320 km/h.

Firmy zaoferują sprawdzony w Europie model ETR1000, znany z wysokiego komfortu podróży i energooszczędności.

Współpraca zakłada transfer zaawansowanych technologii do Bydgoszczy, tworząc tam centrum kompetencyjne dla konstrukcji aluminiowych i pociągów piętrowych.

Partnerstwo ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu, umożliwiając PESA wejście do czołówki producentów pociągów dużych prędkości w Europie i ekspansję na rynki regionu.

PESA i Hitachi Rail wspólnie powalczą o kontrakt PKP Intercity

PESA - największy polski producent taboru kolejowego oraz globalny lider technologii dla transportu szynowego Hitachi Rail rozpoczęli strategiczną współpracę. Jednym z najważniejszych elementów porozumienia jest wspólny start w postępowaniu prowadzonym przez PKP Intercity na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych zdolnych do jazdy z prędkością co najmniej 320 km/h, wraz z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 35 pojazdów.

Partnerzy zamierzają zaoferować przewoźnikowi model ETR1000, który od lat kursuje na europejskich trasach kolei dużych prędkości. Pociąg jest przystosowany do eksploatacji w kilku krajach Europy i wyróżnia się energooszczędnością, wysokim komfortem podróży oraz nowoczesnymi systemami pokładowymi.

Transfer technologii kolejowych do Bydgoszczy

Współpraca nie ogranicza się wyłącznie do wspólnej oferty handlowej. Istotnym elementem projektu będzie przekazanie do Polski zaawansowanych kompetencji technologicznych związanych m.in. z produkcją aluminiowych konstrukcji pojazdów oraz budową składów piętrowych.

W efekcie w Bydgoszczy mają powstać nowoczesne obiekty produkcyjne, które będą pełnić funkcję lokalnego centrum kompetencyjnego dla nowych technologii kolejowych.

– Współpraca z Hitachi Rail, globalnym pionierem pojazdów dużych prędkości oraz liderem innowacyjnych technologii kolejowych, to dla nas historyczny moment. Dzięki transferowi technologii i budowie centrum kompetencji konstrukcji aluminiowych w Bydgoszczy, PESA wchodzi do europejskiej ligi producentów najszybszych pociągów. To nie tylko wspólna oferta dla PKP Intercity, ale fundament pod produkcję w naszych bydgoskich zakładach nowoczesnych pojazdów piętrowych na rynki całej Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PESA Bydgoszcz SA.

Polska branża kolejowa zyska nowe możliwości

Przedstawiciele obu firm podkreślają, że projekt ma znaczenie nie tylko biznesowe, ale również strategiczne dla rozwoju krajowego przemysłu. Dzięki współpracy polskie przedsiębiorstwa mają zdobyć doświadczenie w segmentach, które dotychczas były rozwijane głównie przez zagranicznych producentów.

– Współpraca z PESA stanowi kamień milowy w rozwoju naszej międzynarodowej działalności oraz innowacyjnych rozwiązań dla kolei w całej Europie. Łącząc globalną, specjalistyczną wiedzę z silnym potencjałem lokalnym, aktywnie przyczyniamy się do tworzenia bardziej zintegrowanego, efektywnego i zrównoważonego ekosystemu mobilności, zgodnie z naszą długoterminową wizją przyszłości kolei – podkreślił Stefano Santinelli, Senior Vice President, Chief Government, PA & Communications Officer, Hitachi Rail.

Perspektywy na przyszłość – zagraniczna ekspansja

Partnerstwo ma charakter długoterminowy. Oprócz rynku polskiego firmy planują wspólną działalność również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w regionie skandynawskim. W przyszłości oferta może zostać rozszerzona o kolejne typy pojazdów, w tym pociągi regionalne i metro. Dla PESA, wspieranej przez Polski Fundusz Rozwoju, oznacza to wejście do grona producentów realizujących najbardziej zaawansowane technologicznie projekty kolejowe w Europie.

– Partnerstwo PESA i Hitachi Rail to kolejny etap rozwoju bydgoskiej spółki, w którym PESA coraz śmielej zaczyna odgrywać rolę wiodącego partnera przemysłowego w projektach wymagających kompetencji hi-tech. Partnerstwo to opiera się na europejskich zasobach Hitachi Rail, w tym włoskich doświadczeniach w produkcji taboru dla kolei dużych prędkości, szerzej wpisując się w strategiczny wymiar współpracy Polski z Japonią – jednym z globalnych liderów technologii kolejowych. Dla PFR to przykład inwestycji, która wzmacnia polski przemysł przez transfer technologii, ale także buduje trwałe miejsce Polski w europejskich łańcuchach wartości. Dla mnie osobiście ważne jest również to, że dalszy rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce przyczynia się do transformacji energetycznej – powiedział Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]